Aeropuerto Jorge Chávez no permite viajar con este tipo de power banks: no pasan el control, los desecha y no hay devolución

Una batería portátil dentro de una bandeja de plástico señala los elementos sujetos a revisión en el control de seguridad de un aeropuerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Quienes llegan al Aeropuerto Jorge Chávez para iniciar un viaje suelen llevar entre sus pertenencias un power bank, un dispositivo práctico para mantener cargados el celular y otros equipos durante el trayecto. Sin embargo, algunos modelos de baterías portátiles pueden quedar fuera del equipaje permitido según su capacidad y no pasar el control de seguridad.

Las restricciones dependen principalmente de la capacidad de la batería portátil, expresada en vatios-hora (Wh). Lima Airport Partners (LAP), operador del terminal aéreo, alertó sobre el incremento de pasajeros que llegan al control de seguridad con dispositivos que no cumplen las condiciones exigidas para viajar.

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Por ello, revisar la capacidad del power bank antes de acudir al aeropuerto puede evitar inconvenientes durante la inspección. Si la batería no cumple con las condiciones permitidas, el pasajero tendrá que dejarla en los puntos habilitados y LAP no almacena ni devuelve posteriormente estos artículos, según informó la empresa a través de la información difundida por Agencia Andina.

Una batería externa de color negro, con indicadores LED de carga encendidos, se muestra conectada a un cable USB sobre una superficie de madera clara. Este dispositivo, conocido como power bank, es fundamental para mantener cargados los dispositivos electrónicos en cualquier lugar y momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué tipo de power bank puedes llevar en un vuelo desde el Jorge Chávez?

Antes de dirigirse al Aeropuerto Jorge Chávez, el pasajero debe revisar la información que aparece en la propia batería portátil o en su empaque. Allí debe identificar su capacidad en Wh, dato que determina las condiciones aplicables para su transporte.

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Los power banks de menos de 100 Wh pueden ser trasladados en el equipaje de mano, siempre que cumplan las condiciones de seguridad correspondientes. LAP señala que cada pasajero puede llevar un máximo de dos baterías portátiles y que estas deben estar protegidas individualmente para evitar cortocircuitos.

Cuando la batería tiene una capacidad mayor a 100 Wh y hasta 160 Wh, el pasajero necesita una autorización previa de la aerolínea. Por ello, LAP recomienda consultar directamente con la compañía antes de acudir al terminal, ya que la autorización puede requerir un proceso adicional y no está garantizada.

Una infografía del Aeropuerto Jorge Chávez detalla los límites de capacidad en vatios-hora permitidos para transportar baterías portátiles en el equipaje de mano.

En cambio, las baterías de más de 160 Wh están prohibidas en vuelos de pasajeros. Además, los power banks no deben colocarse en el equipaje facturado o de bodega: deben trasladarse en el equipaje de mano y bajo las condiciones de seguridad establecidas. Estas disposiciones responden a las reglas aplicables a las baterías de litio utilizadas en dispositivos electrónicos.

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¿Qué pasa si tu batería portátil no cumple las condiciones?

Durante el control de seguridad del Aeropuerto Jorge Chávez, el personal puede identificar aquellos dispositivos que no cumplen con las condiciones establecidas para el transporte aéreo. Si un power bank supera los límites permitidos o no reúne los requisitos correspondientes, no podrá continuar hacia el área de embarque.

Un joven peruano de espaldas sostiene su boleto, con su maleta a un lado, mientras se prepara para abordar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez antes de su partida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estos casos, el pasajero deberá disponer de la batería portátil en los puntos habilitados para tal fin. La medida también puede generar demoras si la persona descubre la restricción recién al momento de pasar la inspección de seguridad.

LAP precisa que no almacena ni realiza la devolución posterior de los artículos descartados por los pasajeros. Esto significa que una persona que deba dejar su power bank durante el control no podrá acudir posteriormente al aeropuerto para recuperarlo.

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Por esa razón, la recomendación es comprobar la capacidad del dispositivo antes de salir de casa. Si se encuentra entre 100 Wh y 160 Wh, también resulta necesario consultar con la aerolínea para conocer si autoriza su transporte y cuáles son las condiciones aplicables.

Estas son otras restricciones que debes conocer antes de pasar el control

El power bank forma parte de un conjunto más amplio de artículos que están sujetos a controles de seguridad en el Aeropuerto Jorge Chávez. La lista oficial contempla diferentes objetos que no pueden ser transportados en el equipaje de mano debido al riesgo que pueden representar para los pasajeros, la tripulación o la aeronave.

Entre los principales artículos prohibidos figuran:

Armas de fuego y municiones , incluidas réplicas realistas y partes de armas.

Explosivos y artículos pirotécnicos , como dinamita, pólvora, detonadores, granadas y fuegos artificiales.

Armas blancas y objetos punzocortantes , como cuchillos, espadas, hachas, lanzas, arpones y determinados tipos de tijeras.

Dispositivos para aturdir o inmovilizar , como pistolas eléctricas, bastones para aturdir y otros dispositivos similares.

Sustancias químicas, tóxicas o inflamables , entre ellas lejía, cloro, ácido muriático, pinturas, insecticidas, pesticidas y venenos.

Herramientas que puedan causar lesiones , como martillos, taladros, brocas, serruchos, cinceles, punzones y sopletes.

Determinados artículos deportivos y de campamento, como bates, palos de golf, hockey, pesas y cocinas de campamento con líquidos inflamables.

La lista también contempla artículos permitidos bajo determinadas condiciones, como celulares, cámaras, laptops, tablets y otros equipos electrónicos. Además, establece requisitos específicos para alimentos, medicamentos, artículos personales y dispositivos de asistencia.

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