Perú

¿Hay menos panaderías en Perú? 2.500 cerraron en los últimos años por esta razón

En los últimos años la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan Perú) ha ido alertando de esta situación, que está relacionada con la creciente violencia y criminalidad en el país

pan - panaderias
¿Menos panaderías en tu zona? La violencia extrema puede que haya llegado a ellos. - Crédito Clara Giraldo/Ricardo Mc Cubbin
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Poner una panadería estaría dejando de ser rentable, porque si bien es uno de los negocios de puerta a calle más comunes en el país —aproximadamente hay alrededor de 26 mil de estos negocios—, la seguridad y bienestar de las familias no tiene precio.

Y es que la extorsión y criminalidad han estado poniendo en jaque al negocio, tanto que en los últimos cinco años han cerrado alrededor 2.500 por esta razón.

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No solo es estar impactado por la violencia que usan los grupos extorsivos, sino también por los cupos que estos cobras, que socava la razón de ser de las mismas panaderías, que son negocios para sostener a familias peruanas.

Panaderías gastan más de S/10 mil en seguridad para protegerse de extorsionadores. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)
Panaderías gastan más de S/10 mil en seguridad para protegerse de extorsionadores. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)

Cómo opera la extorsión a panaderías

La extorsión es uno de los actos criminales que más han estado aumentando en el país en los últimos años, direccionado principalmente a sacar dinero de familias peruanas con negocios. Y ahora también apunta a las panaderías.

A nivel nacional, según la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería, alrededor de 2.500 de estos establecimientos cerraron por extorsiones. Esto es, porque algún delincuente o grupo criminal se contactó con uno de estos negocios, o los amenazo —muchos operan dejando explosivos o mensajes extorsivos— y ha condicionado el que los dejen en paz y no atenten contra su negocio o su vida, por el pago de un cupo mensual.

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Según Aspan, estas son exigencias que pueden terminar por quebrar sus negocios. De ahí que más familias estén optando por cerrar y cambiar de rubro, así algo menos expuesto.

El gremio de panaderos en el Perú advierte que la extorsión ha provocado el cierre de alrededor de 2.400 panaderías en los últimos cinco años, con cobros que van desde S/20 o S/30 diarios hasta exigencias iniciales de hasta S/30.000, afectando principalmente a regiones como Lima, Trujillo y Lambayeque, según señaló el presidente de Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN), Pío Pantoja. Fuente: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión

Los cobros serían hasta mensuales

“Comentan los colegas que el problema principal es cuando el extorsionador manda una notificación o alerta, que para empezar este tipo de vigilancia cobra entre S/1.000, S/20.000 o S/30.000″, revela Pío Pantoja, presidente de la asociación.

Pero eso no queda ahí. A ese primer pago se le pueden sumar cuotas mensuales de entre S/500 y S/1.000, según los propios testimonios recogidos por el Aspan de sus asociados.

“Por eso es que muchas empresas, empresarios, prefieren cerrar. Porque es imposible pagar”, aclara Pantoja.

Manos de un panadero amasando pan sobre una superficie enharinada, con la silueta oscura de una persona encapuchada apuntando una pistola
La extorsión ha provocado el cierre de 2.400 panaderías en Perú en los últimos cinco años, afectando fuertemente a Lima, Trujillo y Lambayeque. (Composición: Infobae Perú)

Esa sería la razón detrás de tantos cierres. Algunas familias no estarían sacando la rentabilidad deseada de una panadería por este gasto extra que deben hacer a extorsionadores. Otras preferirían, más allá de si el negocio se mantiene rentable o no, no dar dinero a criminales y no poner en riesgo su vida.

Pero también la violencia afectaría inclusive a los usuarios, quienes temen al asistir a negocios en zonas de altas criminales; o muchas veces sin saber si la panadería a la que compran sobrevive a pesar de pagar cupos a grupos criminales.

Números de emergencia ante extorsión

  • Central 111 de la Policía Nacional del Perú (PNP): servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas para denunciar extorsiones y otros delitos; permite enviar audios, videos y pruebas, y está conectado con la Central de Emergencias 105.
  • Línea 1818: número de emergencia para reportar casos de extorsión a nivel nacional.
  • Celular 942 841 978: contacto directo habilitado para denuncias de extorsión.
  • Comisarías PNP: puntos de denuncia presenciales disponibles en cada distrito del país para reportar estos delitos.

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