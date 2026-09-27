Trasladarán puente modular a Apurímac tras colapso de Pampatama por paso de dos volquetes pese a restricciones, anuncia el MTC

El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tángerlini, explica que el colapso del puente Pampatama en Aymaraes, Apurímac, fue causado por la imprudencia de dos camiones con sobrepeso. Anuncia la instalación de un puente modular para restablecer el tránsito. - Exitosa

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) trasladará un puente modular a Apurímac para restablecer el tránsito tras el colapso del puente Pampatama, ubicado sobre el río Chalhuanca, en la provincia de Aymaraes. Así lo aseguró el titular del sector, José Tangherlini, quien precisó que la estructura se encuentra a unos 50 kilómetros de la zona y será trasladada con apoyo de Provías Descentralizado.

El anuncio se produjo luego de que el puente Pampatama colapsara cuando dos volquetes que transportaban material proveniente de la minería ingresaron a la estructura en el mismo sentido, uno detrás de otro. Según Tangherlini, ambos vehículos pasaron al mismo tiempo pese a que los transportistas conocían que dos unidades de carga pesada no podían circular simultáneamente por el puente.

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El desplome dejó a los dos volquetes atrapados entre los restos de la estructura y mantiene interrumpido el tránsito por esta conexión vial de Apurímac. El ministro señaló a Exitosa Noticias que no se registraron heridos ni víctimas mortales y que los conductores de los vehículos abandonaron la zona antes de que las autoridades tomaran conocimiento de la emergencia.

El puente Pampatama colapsó sobre el río Chalhuanca en Apurímac tras el paso simultáneo de dos volquetes que quedaron atrapados en la estructura. (Foto: Facebook / Willakuy)

MTC estima que instalación de puente modular en Pampatama tomará una semana

Tangherlini explicó a Exitosa Noticias que el MTC tomó contacto con el Gobierno Regional de Apurímac poco después de conocer la emergencia. Aunque el puente Pampatama pertenece al ámbito de competencia regional, Provías Descentralizado brindará apoyo para recuperar la transitabilidad en la zona.

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El ministro indicó que el convenio entre ambas entidades se suscribiría en cuestión de horas o, como máximo, al día siguiente. Después de ese procedimiento se realizará la desinstalación del puente modular que permanece en una zona cercana y su traslado hasta Pampatama, a una distancia aproximada de 50 kilómetros.

“Nosotros esperamos que esto no demore más allá de una semana”, declaró Tangherlini, al explicar que ese es el plazo comunicado por el equipo técnico de Provías Descentralizado. El tiempo comprende las labores necesarias para retirar la estructura modular de su actual ubicación, transportarla e instalarla en el punto afectado.

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Dos volquetes de carga pesada quedan atrapados tras el colapso del puente Pampatama en Apurímac, lo que interrumpe la circulación vial en la provincia de Aymaraes. (Foto: Facebook / Willakuy)

El titular del MTC también anunció que viajará a la zona junto con el director de Provías Descentralizado para supervisar los trabajos. Su presencia tendrá como objetivo verificar tanto la instalación del nuevo puente como el retiro de los dos volquetes que quedaron en el lugar del colapso.

Dos volquetes ingresaron al puente pese a restricción para carga pesada

El ministro señaló que el puente Pampatama es una estructura metálica y que los transportistas de la zona conocen las condiciones para circular por este punto. Según su versión, dos camiones con carga pesada no podían transitar al mismo tiempo por la estructura.

“Dos camiones con carga pesada no pueden transitar al mismo tiempo por el puente”, afirmó Tangherlini durante la entrevista con Exitosa Noticias. Precisó que los vehículos circulaban en el mismo sentido y que uno avanzaba detrás del otro cuando ocurrió el colapso.

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El puente Pampatama, ubicado sobre el río Chalhuanca en la provincia de Aymaraes, Apurímac, colapsó cuando dos volquetes cargados con minerales transitaban por la estructura. Las imágenes muestran la estructura metálica inclinada hacia el agua y los vehículos varados sobre la plataforma. El suceso provocó la interrupción del tránsito en la zona. Fuente: Canal N

Ambos volquetes transportaban material relacionado con la actividad minera, aunque el ministro indicó que el MTC todavía no cuenta con información que permita identificar a la compañía a la que pertenecían. Agregó que los conductores ya no se encontraban en la zona cuando las autoridades tomaron conocimiento del accidente.

Tangherlini informó además que el Gobierno Regional coordina el uso de maquinaria para retirar los vehículos. El MTC ofreció abastecer de combustible a estas unidades en caso resulte necesario para ejecutar las labores de retiro. El ministro sostuvo que no se registraron heridos ni víctimas mortales.

Conductores de los volquetes se dieron a la fuga tras el colapso

Tras el desplome del puente Pampatama, los dos volquetes quedaron atrapados entre los restos de la estructura, mientras que sus conductores abandonaron la zona. El ministro José Tangherlini confirmó a Exitosa Noticias que ambos choferes ya no se encontraban en el lugar cuando las autoridades tomaron conocimiento de la emergencia.

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El colapso del puente Pampatama sobre el río Chalhuanca interrumpe el tránsito vial en la provincia de Aymaraes tras el paso de dos camiones con minerales. (Foto: Facebook / Willakuy)

El titular del MTC señaló que los vehículos transportaban material proveniente de la minería, aunque indicó que todavía no se conoce a qué empresa pertenecían. “No tenemos esa información”, respondió Tangherlini al ser consultado por la compañía minera responsable de las unidades.

Mientras se determina lo ocurrido, el Gobierno Regional de Apurímac coordina el retiro de los dos vehículos mediante maquinaria. El MTC ofreció apoyar con combustible si resulta necesario y anunció que supervisará estas labores junto con Provías Descentralizado. La evaluación correspondiente deberá establecer las circunstancias del colapso y las responsabilidades que correspondan.