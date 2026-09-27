B.A.P. “Unión” vuelve al Callao tras cruzar América durante cinco meses

El buque escuela B.A.P. Unión de la Marina de Guerra del Perú navega con su tripulación en cubierta, banderas de diversas naciones y la bandera peruana.

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El buque escuela a vela B.A.P. “Unión” retornó al puerto del Callao luego de completar el Viaje de Instrucción al Extranjero (VIEX 2026), una travesía de más de cinco meses por América. La nave recorrió más de 16 mil millas náuticas y volvió con 155 tripulantes, 78 cadetes de la Escuela Naval del Perú y delegaciones invitadas de once países.

La ceremonia de recibimiento se realizó a bordo del velero y fue presidida por el titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Rafael Belaúnde Llosa. Asistieron el ministro de Cultura (Mincul), Alberto Beingolea; el titular de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Marco Vinelli; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), general de Ejército César Briseño Valdivia, y el comandante general de la Marina de Guerra del Perú (MGP), almirante Javier Bravo de Rueda Delgado.

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La nave zarpó del Callao el 17 de abril. Durante el viaje atravesó el Canal de Panamá y recaló en Willemstad, New Orleans, Norfolk, Baltimore, New York, Boston y Miami, en Estados Unidos; Quebec, en Canadá; Balboa, en Panamá; y Guayaquil, en Ecuador. El itinerario combinó navegación, escalas protocolares y actividades de instrucción para los estudiantes.

En cubierta viajaron también 11 oficiales invitados de Argentina, Brasil, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Portugal, Francia, Chile, España e Italia.

Se sumaron representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y dos integrantes del Servicio Diplomático. En navegaciones cortas participaron cadetes peruanos de la Academia Naval de Annapolis y guardiamarinas de Uruguay y Portugal.

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Miembros de la tripulación del buque escuela B.A.P. Unión de la Marina de Guerra del Perú saludan a su llegada a Nueva York para el evento náutico internacional Sail 250. (Marina de Guerra del Perú)

Viaje puso a prueba la formación de 78 cadetes

Para los alumnos, el VIEX 2026 funcionó como una etapa de aplicación de los conocimientos adquiridos en la Escuela Naval. La travesía les permitió practicar maniobras, asumir tareas de guardia y enfrentar las exigencias de la navegación en escenarios reales. La Marina de Guerra señaló que el proceso incluyó disciplina, trabajo en equipo, habilidades marineras y vocación de servicio.

El buque también cumplió labores de representación como Embajada Itinerante del Perú. Mediante la Casa Perú y la Marca Perú, implementada por Promperú, difundió productos, destinos turísticos, tradiciones y expresiones culturales.

La dotación recibió a autoridades, instituciones y compatriotas residentes en los países visitados. Según la información oficial, 189.631 personas recorrieron el velero durante las escalas, y Baltimore concentró 37.046 visitantes.

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Velero participó en actos navales de Estados Unidos y Curazao

Una de las escalas centrales fue la participación en SAIL 250, actividad vinculada con la conmemoración de la independencia de Estados Unidos.

El velero intervino en la Revista Naval Internacional Sail4th 250 y en el Desfile Internacional de Grandes Veleros, realizado en el río Hudson entre los puentes Verrazzano-Narrows y George Washington, con la Estatua de la Libertad como referencia del recorrido.

En Willemstad, Curazao, el B.A.P. “Unión” recibió el premio “Jacob Gelt Dekker”. El reconocimiento correspondió, según la Marina, a su contribución a los vínculos de amistad y cooperación entre los participantes de Sail Curaçao 2026, encuentro desarrollado en la bahía de Santa Ana con buques escuela de América y Europa. La escala incorporó reuniones de intercambio profesional y representación cultural.

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Al cierre de la travesía, las autoridades recibieron a la dotación en el Callao. El retorno completó un recorrido iniciado en abril y cerró el calendario del viaje de instrucción en el extranjero.