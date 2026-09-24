Extorsión electoral: 55 candidatos denuncian amenazas tras el asesinato de “La China Polo” en plena campaña rumbo a las elecciones

Desde amenazas de muerte y granadas en locales de campaña hasta el asesinato de candidatos. Este reportaje expone la cruda realidad que enfrentan los aspirantes a cargos públicos, quienes son hostigados por delincuentes que buscan controlar la política a través del miedo. ATV

Guardar

A pocos días de las elecciones municipales y regionales, las denuncias por amenazas y extorsiones alcanzan a decenas de candidatos que continúan con sus actividades proselitistas. El escenario expuesto por las autoridades policiales incluye pedidos de dinero y advertencias dirigidas contra los propios postulantes o sus familiares.

Según cifras de la División de Estadística de la Policía Nacional del Perú, al menos 55 candidatos, tenientes alcaldes y regidores de Lima y otras regiones reportaron casos de amenazas o extorsión durante el actual proceso electoral. Los denunciantes señalan que los responsables buscan condicionar su participación en la campaña.

PUBLICIDAD

Las exigencias no se limitarían a una sola modalidad. En los casos reportados aparecen pedidos económicos que pueden llegar a S/10.000, además de presiones para que los postulantes abandonen sus candidaturas. Las amenazas también alcanzarían a integrantes de sus familias, de acuerdo con las denuncias recogidas.

La situación adquirió mayor atención después del asesinato de Susy Aponte Polo, conocida como “La China Polo”, candidata al Gobierno Regional de Áncash. La periodista fue asesinada el 19 de septiembre durante una actividad proselitista en Caraz, días después de alertar públicamente sobre amenazas contra su vida.

Candidatos denuncian pedidos de dinero y retiro de campañas

Un sobre con una bala encima y una urna electoral ilustran el clima de extorsión y amenazas que denuncian decenas de candidatos durante la campaña política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las denuncias registradas por la Policía describen un esquema con dos tipos de exigencias. En algunos casos, los presuntos extorsionadores solicitan dinero a cambio de permitir que los candidatos continúen con sus actividades electorales. En otros, buscan que los postulantes se retiren de la contienda.

La información difundida por Ojo señala que los montos reclamados pueden alcanzar los S/10.000. Las amenazas no estarían dirigidas únicamente contra los candidatos, pues algunos denunciantes también reportaron advertencias relacionadas con sus familiares.

PUBLICIDAD

El caso de Raúl Díaz, candidato a la alcaldía de Comas, figura entre las denuncias conocidas. De acuerdo con la información difundida por ATV, Díaz reportó el caso ante la División de Extorsiones de la Policía. En su denuncia señaló que recibió una exigencia inicial de S/50.000 y después una advertencia para que no interviniera contra determinado candidato.

“La China Polo” alertó sobre amenazas antes de su asesinato

Susy Ysabel Aponte Polo se dirige a sus simpatizantes durante un acto político en la región de Áncash. (PNP)

Susy Aponte Polo también denunció amenazas antes del ataque que terminó con su vida. La candidata difundió un video el 10 de septiembre, nueve días antes del asesinato, en el que afirmó que recibió llamadas desde tres establecimientos penitenciarios y que en esas comunicaciones le advirtieron sobre un posible atentado.

PUBLICIDAD

En ese material, Aponte señaló al entonces jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Víctor Revoredo Farfán, y sostuvo que existía una supuesta orden para atacarla. Según El Comercio, la candidata afirmó: “De tres penales he recibido la llamada advirtiéndome que este señor Víctor Revoredo Farfán ha ordenado un atentado contra mi persona”.

Las acusaciones forman parte de los antecedentes que la Fiscalía debe revisar dentro de la investigación por el asesinato. Hasta ese momento, no existía una relación probada públicamente entre las amenazas denunciadas por Aponte y el ataque que terminó con su vida.

Investigación por el asesinato continúa en Áncash

Luis Iván Obispo Díaz permanece custodiado tras su detención por el presunto ataque contra la comunicadora conocida como China Polo.

Aponte fue atacada a balazos durante una actividad de campaña en un mercado de Caraz. El crimen ocurrió mientras participaba en actividades vinculadas con su candidatura al Gobierno Regional de Áncash por el movimiento Socios por Áncash. Tras el ataque, las autoridades detuvieron a personas señaladas como presuntos responsables y mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias y el móvil del crimen.

PUBLICIDAD

La Fiscalía también debe establecer si las amenazas que la candidata denunció antes de su muerte guardan alguna relación con el asesinato. Las autoridades investigan tanto la participación de los detenidos como los posibles antecedentes y conexiones del ataque.

El caso ocurrió en medio de las denuncias de otros postulantes por intimidaciones y pedidos de dinero. La División de Estadística de la Policía Nacional registra 55 candidatos, tenientes alcaldes y regidores que reportaron amenazas o extorsiones durante el actual proceso electoral.