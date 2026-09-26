Korina Rivadeneira aparece con un escotado vestido y los usuarios la critican: “Mejor no te pongas nada”

Korina Rivadeneira aparece con un escotado vestido y los usuarios las critican

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Korina Rivadeneira generó reacciones en redes sociales tras aparecer con un vestido rojo escotado que dejó al descubierto su espalda y los costados de su torso. La actriz venezolana compartió imágenes de su atuendo y recibió comentarios divididos por la elección de la prenda.

Mientras algunos usuarios destacaron su apariencia, otros cuestionaron el nivel de exposición del diseño. Varios mensajes señalaron que mostrar demasiada piel no les parecía elegante y sugirieron que la prenda podría haber tenido una confección más discreta en los laterales.

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La publicación llamó la atención en medio de la polémica que Rivadeneira mantuvo semanas atrás con Mario Hart, padre de sus hijos. La expareja expuso públicamente versiones distintas sobre la dinámica económica que sostuvieron durante su relación y las razones que llevaron a su separación.

Korina Rivadeneira recibió críticas en redes sociales por usar un vestido rojo escotado que dejó al descubierto su espalda y los costados de su torso.

Korina Rivadeneira fue cuestionada por su vestido rojo

El vestido elegido por Korina Rivadeneira fue de color rojo y contó con un pronunciado escote, además de aberturas que dejaron visibles parte de su espalda y los costados de su cuerpo. La prenda se convirtió en tema de conversación entre los seguidores de la actriz.

Algunos usuarios compararon el atuendo con el llamado “vestido de la venganza” de Lady Diana, una expresión utilizada para referirse a un recordado diseño que usó la princesa luego de que el rey Carlos confesara que Camila era su amante. Otros internautas consideraron que la comparación no correspondía y enfocaron sus críticas en el estilo de la prenda.

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“Tanta calatura, ¿es necesario?”, escribió una usuaria. “Ese vestido nada que ver”, comentó otra persona. También aparecieron mensajes como: “Más discreto en los costados y el vestido quedaba 10 de 10” y “Mejor no te pongas nada”.

Otros seguidores sostuvieron que Rivadeneira no necesitaba mostrar tanta piel para lucir bien. “Tú eres hermosa, lo sabes, y un vestido más discreto, sin necesidad de mostrar mucha piel, te haría ver más reina, regia y elegante”, fue uno de los comentarios que recibió la actriz.

Las reacciones se concentraron en el diseño de la prenda y no en algún anuncio de la modelo sobre su vida personal. Korina Rivadeneira no compartió una explicación sobre el significado del vestido ni respondió de forma directa a los cuestionamientos que surgieron entre sus seguidores.

Usuarios cuestionaron el diseño elegido por Korina Rivadeneira y sugirieron una versión más discreta de la prenda.

La polémica entre Korina Rivadeneira y Mario Hart

La aparición de la actriz ocurrió después de las declaraciones que brindó sobre el final de su matrimonio con Mario Hart. Rivadeneira afirmó que durante su relación ambos mantenían una dinámica de división de gastos en partes iguales, incluso en etapas que coincidieron con el embarazo y la crianza de sus hijos.

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“Mario y yo, desde que estamos juntos hasta las primeras cenas, pagábamos cincuenta, cincuenta”, declaró la actriz venezolana al referirse a la modalidad económica que, según contó, mantuvieron como pareja.

Rivadeneira explicó que ese esquema continuó después de convertirse en madre y aseguró que asumía compromisos profesionales mientras afrontaba responsabilidades vinculadas a la crianza. “Yo de alguna forma me sentía sobrepasada. Era demasiado para mí”, sostuvo.

La actriz también indicó que la decisión de terminar la relación partió de Mario Hart. “Quien terminó la relación fue Mario”, manifestó. Según su versión, el piloto tomó esa decisión en dos oportunidades, aunque finalmente aceptó la ruptura al considerar que la relación ya no podía continuar.

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Abro mi corazón para contarles cómo mi relación se fue deteriorando con los años, especialmente después de convertirme en mamá. Las diferencias que antes nos unían se convirtieron en abismos, y la presión económica y emocional me llevó al límite.

Mario Hart respondió posteriormente en el programa digital ‘Sin +Que decir’. El conductor negó que hubiera exigido a Korina Rivadeneira trabajar o asumir la mitad de los gastos familiares. “No hubo nunca una exigencia como tal desde mí hacia ella”, afirmó.

El expiloto señaló que el reparto de gastos fue un acuerdo adoptado de manera voluntaria durante una etapa en la que ambos contaban con ingresos propios. Además, rechazó haber presionado a la madre de sus hijos para que retomara sus actividades laborales después del nacimiento de su primera hija.

“Jamás obligaría a la madre de mis hijos a trabajar después de tenerlos”, remarcó Hart. El conductor evitó extender el enfrentamiento y aseguró que mantiene respeto por Rivadeneira por ser la madre de sus hijos.

Pese a las diferencias expuestas públicamente, Mario Hart y Korina Rivadeneira volvieron a aparecer juntos durante el cumpleaños de su hija mayor. La celebración se realizó el domingo 6 de septiembre y tuvo como temática la película Toy Story.

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La jornada comenzó en la casa de Korina Rivadeneira, quien preparó una sorpresa para la niña con torta, globos, decoración y el atuendo que utilizaría durante la reunión. La actriz mostró en sus redes sociales parte de la reacción de su hija al despertar y encontrar lista la celebración.

Ambos padres participaron en las fotografías y en el momento en el que los invitados cantaron el cumpleaños. Las imágenes de la reunión mostraron a la expareja cerca de su hija y compartiendo algunos momentos durante la celebración.

Mario Hart y Korina Rivadeneira festejaron el cumpleaños de su hija acompañados por su familia en una celebración infantil.