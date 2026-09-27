Mano Menezes atribuye la polémica del penal como causa de la goleada sufrida de Perú a manos de Estados Unidos: “A partir de ahí nos desorganizamos”

Mano Menezes lamentó la manera en cómo Perú fue sobrepasado por un Estados Unidos de mucha enjundia. - Crédito: Difusión

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Con un claro desastre sucedido en la ciudad de Orlando y un método de trabajo que no está funcionando, tras más de un semestre bajo los mandos de la selección peruana, a Mano Menezes, visiblemente incómodo por la goleada encajada por Estados Unidos, se le preguntó las causas del fatal descarrilamiento en el inicio de la penúltima ventana FIFA del año.

“Podemos dividir el partido en dos partes bien claras, la primera que fue hasta el penal y la segunda después de eso. Creo que hicimos un buen primer tiempo, más equilibrado, más entero como equipo”, declaró Menezes en rueda de prensa.

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Sebastian Berhalter selló la goleada ante Perú, en Orlando. - Crédito: AFP

Analizaba Mano la complejidad de Estados Unidos tras la reanudación y la situación capital que desmoronó a los suyos: “Empezamos el segundo con un poco más de dificultades para contener al adversario pero el equipo se mantuvo hasta ahí organizado. A partir del penal nos desorganizamos”.

En tal sentido, Menezes indicó que “puede ser injusticia, puede ser duro, pero tenemos que saber enfrentar momentos como esos porque pasan en el fútbol como ocurrió hoy”.

Reconoció el brasileño, por otro lado, que luego de ese enorme desliz se acabaron las valoraciones desde el banquillo. “A partir del momento que nos desorganizamos ya no hay nada positivo, pero en el primer tiempo sí hubo cosas positivas”, dijo.

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Por último, Mano Menezes hizo una reflexión acerca de las enormes brechas con los oponentes elegidos para la preparación nacional: “Hay mucha diferencia de los otros equipos hacia nosotros, principalmente en cuestión de fuerza física”.

Seleccionados peruanos entonando el Himno Nacional, en Orlando. - Crédito: FPF

Avergonzante goleada en Orlando

Perú dio un espectáculo más que bochornoso ante Estados Unidos, en la ciudad de Orlando, al caer goleado 4-1 en un partido en el que empezó adormilado y por más que logró conectarse rápido, luego se desmoronó a partir de una acción polémica sumado a la falta de fortaleza mental para sostener el tanteador.

El fútbol punzante del dueño de casa se apreció no bien se dio el silbatazo inicial. La traducción del dominio hacia el tablero electrónico llegó nada más a los 3′ minutos con un muy buen gol de cabeza de Justin Ellis, después de aprovechar un descuido en marcaje por parte de Oliver Sonne.

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Un resumen imperdible con las jugadas más destacadas y los goles que marcaron la derrota de Perú ante Estados Unidos por amistoso FIFA | América TV

Aunque parecía que esa diana iba abrir paso a una catarata de dianas en el primer acto, la selección peruana se espabiló muy rápido, empujado por el coraje de Gianluca Lapadula, que estableció pronto el empate transitorio con un notable testarazo a pase de Yoshimar Yotún.

A partir de entonces, el juego de Perú se asentó sobre el verde, intercambiando aproximaciones, aunque claramente el dominio del esférico era de Estados Unidos. El 1-1 que dio paso al complemento era justo y muy bien valorado por Mano Menezes.

Miguel Araujo protegiendo el esférico ante la arremetida de Justin Ellis. - Crédito: AFP

Para la reanudación de las acciones, la ‘bicolor’ continuó con su carácter voluntarioso al tiempo que el seleccionador dio inicio a una serie de variantes, que claramente descompensó el orden de la configuración nacional. Acto seguido, llegó una acción polémica surgida por un penal inexistente señalado en contra de Jesús Pretell.

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El tiro desde los doce pasos fue convertido en gol por Malik Tillman. Nuevamente en desventaja, Perú siguió en la línea de cambios toda vez que se enfocó en protegerse a 30 metros, una medida que fracasó rotundamente por la voracidad en ataque de un elenco amparado por más de diez puntuales U23 (entre titulares y recambios).

La ampliación de la diferencia se dio de la mano de Julian Hall y el golpe que significó la goleada en el luminoso fue obra de Sebastian Berhalter a instantes de la culminación del lance.