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Atlético Atenea promueve a seis jóvenes voleibolistas para su equipo principal pensando en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La adiestradora Lorena Góngora tendrá a su disposición una plantilla integrada por nóveles deportistas y jugadoras con una trayectoria importante

Seis jugadoras de las divisiones menores de Atlético Atenea darán el salto al primer equipo de las 'diosas'. Crédito: Instagram Atlético Atenea.
Seis jugadoras de las divisiones menores de Atlético Atenea darán el salto al primer equipo de las 'diosas'. Crédito: Instagram Atlético Atenea/Imagen Ilustrativa Infobae.
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Atlético Atenea incorporó a seis voleibolistas de sus divisiones formativas al plantel principal que disputará la Liga Peruana de Vóley 2026/27. La decisión amplía las alternativas de la entrenadora Lorena Góngora y ratifica la apuesta del club por darle continuidad al proceso de sus categorías menores.

Marcela Manrique, Nahir Cueva, Valentina Valera, Brenda Ampuero, Irma Palacios y Valentina Barrientos serán parte de una nómina que combinará proyección y recorrido competitivo durante la siguiente temporada del torneo nacional. La medida fue anunciada este sábado.

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El anuncio fue difundido por la institución, que resaltó el ascenso de las seis deportistas como resultado del trabajo realizado en sus bases. “Nos llena de orgullo ver cómo el trabajo, la dedicación y todo lo aprendido las llevan a dar un nuevo paso en su camino”, señaló el club en un mensaje dirigido a las jugadoras.

Las promovidas tendrán la oportunidad de entrenar bajo las órdenes de Góngora y competir por un lugar entre las convocadas para los partidos de la Liga Peruana de Vóley de la campaña 2026/27.

Tres jugadoras promovidas de Atlético Atenea vienen de disputar el Mundial Sub 17 de Vóley en Chile.
Tres jugadoras promovidas de Atlético Atenea vienen de disputar el Mundial Sub 17 de Vóley en Chile. Crédito: Instagram Atlético Atenea.

La presencia de las juveniles se suma a una plantilla que incluye los fichajes de la central argentina Julieta Lazcano y la opuesta brasileña Nayla Da Silva. Atenea busca sostener el rendimiento que lo ubicó entre los equipos con mayor crecimiento en la temporada 2025/26, cuando logró instalarse como una de las revelaciones del campeonato. El nuevo grupo deberá adecuarse a las exigencias de una competencia que reunirá a los principales clubes del país.

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Dos jugadoras de Atenea al Sudamericano Sub 19

Marcela Manrique y Nahir Cueva también recibieron la convocatoria del entrenador Martín Escudero para integrar la selección peruana sub 19 que jugará el Campeonato Sudamericano en Maracaibo, Venezuela. Ambas aparecen en la lista definitiva de 14 voleibolistas que viajarán al certamen, programado del 7 al 11 de octubre. El equipo nacional compartirá el Grupo A con Chile, Venezuela y Uruguay, según la programación difundida para el torneo continental. La competencia entregará tres cupos para el Mundial Sub 19 de 2027. Se disputará en Maracaibo.

Su citación supone un salto de categoría para las dos integrantes de Atenea, que formaron parte de la selección peruana en el Mundial Sub 17 de Chile. El torneo sudamericano ofrecerá una exigencia distinta y la posibilidad de pelear por la clasificación a la Copa del Mundo Sub 19 de 2027. La convocatoria respalda el trabajo formativo del club y les permitirá sumar experiencia antes del inicio de la liga con el equipo principal. El torneo se jugará en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo.

Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (FPV)
Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (FPV)

Atenea presenta a su plantilla 2026/27

El Atenea Open 2026 será la primera ocasión para observar a la plantilla que Góngora conducirá en la nueva temporada. Atlético Atenea presentará a sus jugadoras este sábado 26 de septiembre en el Coliseo Carmela Estrella, situado en Lurigancho-Chosica.

La jornada no contará con otros clubes de la Liga Peruana de Vóley; el rival del cuadro anfitrión será la selección peruana sub 19. El amistoso estaba pactado para las 17:00 horas y seguirá a la ceremonia de presentación oficial del plantel. Eventos de categorías menores abrirán la programación.

La actividad tendrá un formato diferente respecto de las ediciones anteriores del Atenea Open, ya que reunirá encuentros de las divisiones menores del club antes del partido central. La institución utilizará la jornada para exponer el trabajo de su cantera y presentar la estructura con la que competirá en 2026/27.

La Liga Peruana de Vóley todavía no inicia su calendario oficial, pero los equipos ya activan sus presentaciones y amistosos de pretemporada. Para Atenea, el duelo ante la sub 19 ofrecerá una referencia inicial sobre la convivencia entre sus refuerzos y las jóvenes promovidas.

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