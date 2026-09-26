Perú

La MML busca que la justicia de EE. UU. anule tercer laudo a favor de Rutas de Lima: ¿Qué alega?

Infobae accedió al recurso con el que la Municipalidad de Lima busca revertir su tercera derrota en un arbitraje contra la concesionaria. Defensa de la comuna no incluyó en su pedido el reclamo por el que Rutas exige más de 300 millones de dólares

Rutas de Lima plantea transferencia ordenada de la concesión a la Municipalidad de Lima. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Rutas de Lima lleva tres victorias en arbitrajes contra la MML (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) presentó una petición ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia con el objetivo de anular parcialmente el laudo del tercer arbitraje que perdió contra Rutas de Lima. El recurso, al que accedió Infobae, apunta solo contra la decisión del tribunal arbitral que declaró ilegal la terminación unilateral del contrato de concesión dispuesta por Rafael López Aliaga.

El laudo, emitido el 12 de junio por la Corte Permanente de Arbitraje, resolvió cinco reclamos distintos presentados por la concesionaria. La Municipalidad, representada por el estudio Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, decidió no cuestionar cuatro de esos cinco puntos y concentrar toda su estrategia legal en el reclamo No. 5, mediante el cual el tribunal ordenó mantener vigente el contrato.

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El recurso de la MML establece de manera explícita que las decisiones de los árbitros sobre los reclamos 1, 2, 3 y 4 “no son objeto de esta petición para anular parcialmente el laudo”. De estos cuatro, tres fueron rechazados en su totalidad por los árbitros, en fallos que favorecieron a la Municipalidad. El cuarto, el reclamo No. 1, tuvo un resultado mixto, cuya compensación que deberá pagar la comuna se determinará más adelante.

Fragmento de un documento jurídico impreso en inglés con párrafos numerados y la sección en negrita Prayer for relief
Un documento legal expone la solicitud de una municipalidad ante un tribunal para anular parcialmente un laudo arbitral.

Según la defensa de la comuna, los árbitros incurrieron en dos violaciones de la ley federal de arbitraje estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés). La primera señala que el tribunal “se negó a escuchar evidencia pertinente y material para la controversia”. La segunda sostiene que los árbitros “excedieron sus facultades al mantener jurisdicción sobre un reclamo que estaba fuera del alcance del acuerdo de las partes para arbitrar, y al no aplicar el derecho peruano pertinente”.

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Sobre el primer argumento, la MML afirma que el tribunal se negó a incorporar al expediente dos sentencias emitidas en Perú: una del Tribunal Constitucional y otra del Poder Judicial, que según la Municipalidad demostraban que las violaciones a la libertad de tránsito se extendían por toda la concesión y no se limitaban a un solo distrito.

El segundo argumento cuestiona directamente la competencia de los árbitros para resolver ese reclamo. La Municipalidad había planteado que el Reclamo No. 5 era “una cuestión puramente legal” sin un monto en disputa, lo que, afirman, dejaba fuera del arbitraje internacional. El tribunal arbitral, sin embargo, decidió que el reclamo tenía un valor económico equivalente al del contrato completo.

¿Por qué la MML no impugna el reclamo 1, el más costoso?

El Reclamo No. 1 es, en términos económicos, el más significativo de los cinco. Rutas de Lima reclamó por este 339,5 millones de dólares al alegar que la MML nunca entregó los terrenos necesarios para construir la autopista Ramiro Prialé, lo que le impidió cobrar peajes en esa sección de la concesión.

Texto en inglés de un documento legal numerado con el párrafo doce sobre un fallo arbitral relativo a la autopista Ramiro Prialé
Un fragmento de un documento arbitral señala la responsabilidad compartida entre Rutas y la Municipalidad por la falta de construcción de la autopista Ramiro Prialé.

A diferencia del Reclamo No. 5, este punto no fue resuelto de manera definitiva por el tribunal arbitral. El laudo determinó que existió responsabilidad en ambas partes por la falta de construcción de esa vía, pero decidió dejar para una segunda fase, todavía en curso, el cálculo final de los daños que deberá pagar la Municipalidad.

Ello explicaría por qué la petición de anulación no incluye al Reclamo No. 1. La ley federal de arbitraje exige, como regla general, que exista un laudo final y definitivo sobre la materia en disputa para que una corte pueda revisarlo.

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