Perú

“¿Estás nerviosa, bebita?”: Carlos Bruce y Rafael López Aliaga intercambian insultos en redes en plena campaña por Lima

El candidato de Somos Perú respondió con una alusión a un presunto estado etílico de su rival, quien lo había acusado de cambiar de partido y lo vinculó con figuras cuestionadas. Ambos encabezan los últimos sondeos para la Alcaldía de Lima

Imagen dividida con Carlos Bruce a la izquierda y Rafael López Aliaga a la derecha, ambos parados frente a atriles con micrófonos.
Los políticos peruanos Carlos Bruce y Rafael López Aliaga permanecen detrás de atriles con micrófonos durante una intervención pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La disputa por la Municipalidad Metropolitana de Lima sumó un nuevo capítulo luego de que Carlos Bruce y Rafael López Aliaga, los dos candidatos que encabezan los últimos sondeos, intercambiaran acusaciones e insultos a través de sus cuentas en redes sociales.

El cruce se produjo después de una publicación de López Aliaga, candidato a primer regidor de la lista de Renovación Popular, en la que calificó a Bruce como “parásito” y lo acusó de cambiar de partido de acuerdo con sus intereses. También lo vinculó con expresidentes y exalcaldes cuestionados, además de mencionar el caso Odebrecht.

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Carlos Bruce responde a López Aliaga en X
Carlos Bruce responde a López Aliaga en X

Bruce, postulante de Somos Perú a la alcaldía metropolitana, respondió mediante una publicación dirigida a su rival. “A esas horas todos sabemos cuál era tu estado etílico”, escribió antes de añadir: “Sé que estás viendo las encuestas y se confirma que el 75% no te quiere. Sabes bien que te gano. ¿Estás nerviosa Bebita?”.

El mensaje estuvo acompañado por una captura de la publicación atribuida a López Aliaga. El intercambio se difundió en medio de una campaña marcada por denuncias públicas, cuestionamientos a las candidaturas y una competencia que concentra la atención en ambos aspirantes.

Carlos Bruce

López Aliaga mantiene ventaja en el simulacro de votación

Los ataques entre los candidatos ocurrieron cuando las encuestas ubican a Rafael López Aliaga al frente de la contienda metropolitana. Un simulacro presencial realizado entre el 6 y el 12 de septiembre, con 1.700 electores de Lima y el Callao, le otorgó 28,4% de los votos válidos.

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Carlos Bruce apareció en el segundo lugar con 18,2%, a 10,2 puntos porcentuales de distancia. Más atrás se ubicaron Francis Allison, con 11,3%; Samuel Daza, con 7,1%; Daniel Urresti, con 5,8%; y Elio Riera, con 4,8%.

La medición tuvo un margen de error de 2,4 puntos porcentuales y un nivel de confianza de 95%. Además, registró 8,5% de votos en blanco y 4,7% de votos nulos sobre el total de sufragios emitidos.

Bruce ya había confirmado que presentó entre tres y cuatro denuncias por difamación contra López Aliaga. El exministro sostuvo que las expresiones de su adversario excedieron los límites de la confrontación electoral y afectaron a su entorno familiar.

Un hombre con chaqueta azul oscura y camisa clara habla ante un micrófono frente a una pantalla roja.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, habla ante un micrófono durante el debate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bruce conserva una ventaja estrecha en Santiago de Surco

Aunque López Aliaga lidera el escenario general, una encuesta distrital mostró un resultado distinto en Santiago de Surco, donde Carlos Bruce ejerce como alcalde con licencia para participar en los comicios de Lima.

En ese distrito, Bruce alcanzó 40% de intención de voto, frente al 39,1% de López Aliaga. Se trata del único de los 10 distritos evaluados donde el representante de Somos Perú apareció en el primer lugar.

López Aliaga lideró en los otros nueve distritos medidos, entre ellos San Isidro, Santa Anita, San Martín de Porres, Los Olivos y Comas. Su resultado más alto se registró en San Isidro, con 47,8%, mientras que Bruce obtuvo allí 26,7%.

La candidatura de López Aliaga abre un debate sobre una posible sucesión

La postulación de López Aliaga ha generado cuestionamientos debido a que no figura como candidato a alcalde, sino como primer regidor en la lista encabezada por Luis Rubio. La Constitución prohíbe la reelección inmediata de los alcaldes, por lo que sus críticos consideran que esa fórmula podría constituir una reelección encubierta.

El debate se concentra en el mecanismo de sucesión previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades. Si el alcalde electo renuncia, no juramenta o queda vacante el cargo, el primer regidor de la lista puede asumir la alcaldía con la credencial del Jurado Nacional de Elecciones.

El Jurado Nacional de Elecciones habilitó la participación de la lista al considerar que la restricción constitucional recae de forma directa sobre quien postula al cargo de alcalde y no puede extenderse por analogía a los regidores. Si Renovación Popular gana, la eventual permanencia o salida de Rubio definirá si López Aliaga conserva su puesto de primer regidor o llega a ocupar la alcaldía.

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