Perú

Trabajadores y especialistas proyectan que el trabajo será predominantemente híbrido en la próxima década

Un estudio de Bumeran revela que la flexibilidad, el ahorro de tiempo y el equilibrio entre la vida personal y laboral son factores que pesan cada vez más en las decisiones de los trabajadores y las empresas

El 73% de especialistas de RR.HH. proyecta que el modelo híbrido será predominante en diez años, frente al 20% que espera un esquema remoto y el 7% uno presencial.
El 73% de especialistas de RR.HH. proyecta que el modelo híbrido será predominante en diez años, frente al 20% que espera un esquema remoto y el 7% uno presencial. Foto: difusión
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El mercado laboral peruano muestra una preferencia creciente por esquemas que combinen el trabajo presencial y remoto. Según el estudio 100% Presencialidad de Bumeran, el 43% de las personas trabajadoras elegiría una modalidad híbrida si pudiera decidir libremente, mientras que el 41% optaría por trabajar completamente a distancia y solo el 16% preferiría acudir a la oficina.

La proyección también alcanza a los especialistas en Recursos Humanos. El 73% considera que dentro de diez años predominará el modelo híbrido, frente al 20% que espera una modalidad 100% remota y el 7% que proyecta un esquema completamente presencial. El estudio recogió las respuestas de 3.181 personas trabajadoras y especialistas de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú.

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La presencialidad genera beneficios y costos

Actualmente, el 39% de los trabajadores encuestados en Perú se desempeña de manera presencial, mientras que el 33% trabaja remotamente y el 28% bajo un esquema híbrido. Además, el 37% considera que la presencialidad tiene un impacto positivo en su productividad, frente al 30% que la considera indiferente y el 33% que percibe un efecto negativo.

Entre quienes valoran positivamente acudir a la oficina, el 51% destaca la colaboración y el trabajo en equipo, seguido por el aprendizaje directo y rápido (45%) y la comunicación con líderes y colegas (44%). En cambio, entre quienes perciben efectos negativos, el 94% señala el tiempo perdido en traslados, el 87% menciona un mayor gasto económico y el 82% refiere más estrés o cansancio físico.

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Impacto de la presencialidad en la productividad.
Impacto de la presencialidad en la productividad. Foto: Bumeran

La modalidad influye en las decisiones laborales

La elección del esquema de trabajo también puede determinar la aceptación de una propuesta laboral. El 49% de los talentos rechazó una oferta porque requería algún grado de presencialidad: 36% no aceptó un puesto 100% presencial y 13% rechazó uno que exigía presencialidad. Por otro lado, el 47% nunca rechazó una oportunidad debido a su modalidad.

La posibilidad de rechazar ofertas podría aumentar. El 60% afirma que no aceptaría un puesto que no coincida con su modalidad ideal, incluyendo un 36% que descartaría un trabajo completamente presencial y un 14% que rechazaría uno que requiera presencialidad. Desde Recursos Humanos, el 91% considera que esta variable influye en la búsqueda de talentos y otro 91% señala que impacta en la decisión de permanecer en un empleo.

El modelo híbrido concentra la preferencia

Si pudieran escoger libremente, el 43% de los trabajadores elegiría un esquema híbrido, mientras que el 41% optaría por uno completamente remoto. Entre las principales razones para preferir estas modalidades aparecen el ahorro de tiempo en traslados (87%), un mejor equilibrio entre vida personal y trabajo (80%) y un menor gasto en transporte, comidas y otros conceptos (79%).

La presencialidad, sin embargo, mantiene ventajas para una parte de los trabajadores. El 50% de quienes la prefieren destaca el aprendizaje y desarrollo profesional, mientras que el 47% valora la interacción con colegas y otro 47% considera que mejora la comunicación y el trabajo en equipo. En tanto, el 37% señala que bajo este esquema alcanza una mayor productividad.

Si tuvieran la posibilidad de elegir, el 43% de los trabajadores optaría por un esquema híbrido, mientras que el 41% preferiría trabajar completamente a distancia.
Si tuvieran la posibilidad de elegir, el 43% de los trabajadores optaría por un esquema híbrido, mientras que el 41% preferiría trabajar completamente a distancia. Foto: Pluxee

Recursos Humanos proyecta un futuro híbrido

En las organizaciones consultadas, el 47% de los especialistas trabaja actualmente bajo una modalidad híbrida, mientras que el 34% lo hace presencialmente y el 10% de manera remota. Además, el 71% afirma que su organización adapta el esquema según el sector o equipo, una práctica que permite diferenciar las condiciones de trabajo dentro de una misma empresa.

De cara a la próxima década, el 73% de los especialistas proyecta que el trabajo será híbrido, frente al 20% que espera un modelo completamente remoto. Entre los trabajadores, la expectativa también apunta hacia esta combinación: 61% considera que será predominante, mientras que 33% anticipa una modalidad 100% remota y solo 6% una presencial.

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