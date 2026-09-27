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A qué hora juega Paraguay vs Bolivia: partido amistoso en Washington por fecha FIFA 2026

La ‘albirroja’ y la ‘verde’ se enfrentarán en Estados Unidos como parte de su preparación para sus próximos desafíos internacionales. Revisa el horario y todos los detalles del compromiso

Paraguay y Bolivia se medirán en un amistoso en Washington DC.
Paraguay y Bolivia se medirán en un amistoso en Washington DC. Crédito: Agencias
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Las selecciones de Paraguay y Bolivia se enfrentan este domingo 27 de septiembre por un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. La ‘albirroja’ volverá a las canchas después de su participación en el Mundial 2026, mientras que la ‘verde’ afrontará una nueva prueba con la mira puesta en el próximo proceso clasificatorio.

El encuentro se disputará en Estados Unidos y marcará el inicio de una nueva etapa para ambas escuadras. Gustavo Alfaro continuará al frente del combinado paraguayo tras renovar su vínculo hasta 2030, mientras que Óscar Villegas seguirá conduciendo a los altiplánicos con el objetivo de preparar a su equipo para las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

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A qué hora juega Paraguay vs Bolivia, amistoso por fecha FIFA 2026

El partido entre Paraguay y Bolivia está programado para iniciar a las 3:30 p. m. (hora peruana). En Paraguay, el compromiso comenzará a las 5:30 p. m., mientras que en Bolivia y Washington D. C. será desde las 4:30 p. m. (ET).

El encuentro tendrá como escenario el Audi Field de Washington D. C., recinto con capacidad para alrededor de 20 mil espectadores.

Paraguay vs Bolivia

  • Fecha: domingo 27 de septiembre de 2026
  • Hora: 3:30 p. m. (Perú)
  • Estadio: Audi Field, Washington D. C.
  • Competencia: amistoso internacional – fecha FIFA
Amistosos de Paraguay en la fecha FIFA 2026.
Amistosos de Paraguay en la fecha FIFA 2026. Crédito: Albirroja

¿Cómo llega Paraguay?

La ‘albirroja’ volverá a la acción después de su participación en el Mundial 2026, donde alcanzó los octavos de final. El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro inicia así una nueva etapa con la mira puesta en el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2030, por lo que el amistoso ante Bolivia representa una de sus primeras pruebas tras el torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

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Para esta fecha FIFA, Alfaro convocó a 28 futbolistas, entre los que destacan Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Mathías Villasanti, Miguel Almirón, Ramón Sosa, Julio Enciso, Alex Arce y Antonio Sanabria. La nómina también contempla los regresos de Santiago Rojas, Alan Benítez, Hugo Cuenca y Robert Morales, además de Villasanti, quien vuelve a formar parte de la convocatoria.

El combinado paraguayo ya se encuentra trabajando en Washington D. C., donde el comando técnico viene ultimando detalles para el duelo frente a Bolivia. Tras este compromiso, Paraguay tendrá otro amistoso ante Colombia el viernes 2 de octubre en Nueva Jersey.

¿Cómo llega Bolivia?

La ‘verde’ encara esta ventana internacional con la intención de darle continuidad al proceso encabezado por Óscar Villegas, luego de quedarse fuera del Mundial 2026 tras caer en el repechaje. El técnico boliviano convocó a 26 jugadores para los amistosos contra Paraguay y Argentina, apostando por una nómina que mezcla futbolistas con experiencia internacional y una importante presencia de jóvenes.

Entre los nombres más destacados aparecen Guillermo Viscarra, Luis Haquín, Efraín Morales, Diego Medina, Gabriel Villamil, Ramiro Vaca, Miguel Terceros y Fernando Nava. La convocatoria tiene un promedio de edad de 23,81 años, mientras que 13 futbolistas tienen 23 años o menos, reflejo de la renovación que busca consolidar Villegas en esta nueva etapa.

Bolivia completó sus entrenamientos con el grupo antes de trasladarse a Estados Unidos para afrontar el amistoso en el Audi Field. Luego del duelo ante Paraguay, la selección boliviana se medirá con Argentina el miércoles 30 de septiembre en Córdoba, en el segundo compromiso de esta fecha FIFA.

Paraguay vs Bolivia - Eliminatorias 2026 - fecha 4 - 17 octubre
Paraguay y Bolivia se reencuentran en un amistoso FIFA.

¿Qué significa este amistoso para Paraguay y Bolivia?

El compromiso será una de las primeras pruebas de ambos seleccionados después de sus respectivos caminos hacia el Mundial 2026. Para Paraguay, servirá para darle continuidad al proyecto de Alfaro y comenzar a evaluar alternativas para el nuevo ciclo rumbo a 2030.

Bolivia, por su parte, buscará aprovechar estos encuentros para darle minutos a nuevos futbolistas y continuar consolidando una base competitiva. El equipo de Villegas tendrá dos pruebas en esta ventana: primero ante Paraguay y posteriormente frente a Argentina.

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