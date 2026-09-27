Magaly Medina es vista con Sir Winston, expareja de Sheyla Rojas, en España

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Magaly Medina viajó a Sevilla, España, junto a su esposo, Alfredo Zambrano, y compartió en redes sociales algunos momentos de su estancia. Entre las imágenes que publicó, llamó la atención una reunión con Antonio Pavón, su pareja Joy y el hijo de ambos, Antoñito.

La conductora también mostró otra salida en la que apareció Luis Miguel Galarza Muro, conocido como Sir Winston y expareja de Sheyla Rojas. El empresario mexicano fue visto junto al grupo durante una visita a un recinto para presenciar una corrida de toros.

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Magaly Medina se reunió con Antonio Pavón y Sir Winston en Sevilla, una coincidencia que generó comentarios entre sus seguidores debido al vínculo que ambos personajes mantienen con la farándula peruana. Mientras Pavón mantiene una relación de amistad con la conductora, la presencia de Sir Winston despertó interés por su pasada relación con Sheyla Rojas.

La conductora registró desde su llegada a España parte de sus actividades en Sevilla. En las historias compartidas en sus redes sociales, mostró una cena con Antonio Pavón, Joy y Antoñito, en un encuentro que reunió a la pareja peruano-española con Medina y Alfredo Zambrano.

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Las imágenes reflejaron un ambiente distendido durante el viaje de la figura de ATV y su esposo. La pareja ha compartido en anteriores ocasiones parte de sus salidas internacionales, aunque esta vez la reunión con Pavón y Sir Winston fue uno de los momentos que más llamó la atención.

Magaly Medina es vista con Sir Winston, expareja de Sheyla Rojas, en España

Magaly Medina compartió una cena con Antonio Pavón y su familia

Antonio Pavón apareció acompañado por Joy, su pareja, y Antoñito, el hijo de ambos. La reunión fue difundida por Magaly Medina a través de sus redes sociales, donde registró la cena y los momentos que compartieron durante su paso por Sevilla.

El exintegrante de realities mantiene una vida establecida en España y suele mostrar pasajes de su día a día junto a su familia. En esta oportunidad, coincidió con la conductora de espectáculos, quien aprovechó el viaje con Alfredo Zambrano para encontrarse con él.

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La publicación de Magaly permitió ver a los asistentes reunidos en la mesa. Más adelante, la conductora compartió registros de una nueva actividad junto al grupo, en un espacio destinado a presenciar una corrida de toros.

En esos videos e imágenes apareció Luis Miguel Galarza Muro, más conocido como Sir Winston. El empresario mexicano se encontraba con Magaly Medina, Alfredo Zambrano, Antonio Pavón y Joy durante la salida. En lo compartido por la conductora, Sir Winston apareció sin una acompañante sentimental.

La presencia del empresario despertó curiosidad entre los seguidores de la periodista, ya que Sir Winston mantuvo una relación con Sheyla Rojas. El romance de ambos fue ampliamente comentado en la farándula peruana y su ruptura también generó interés en redes sociales.

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Antonio Pavón, Joy y Antoñito se reunieron con Magaly Medina durante la visita de la conductora a Sevilla.

Sir Winston apareció en la salida del grupo en España

Aunque Magaly Medina no ofreció mayores detalles sobre la reunión ni explicó cómo se produjo el encuentro con Sir Winston, las imágenes mostraron al empresario integrado al grupo durante la actividad. La conductora se limitó a registrar el momento junto a sus acompañantes.

La aparición de Sir Winston ocurre mientras Sheyla Rojas vuelve a generar comentarios por sus publicaciones relacionadas con Joaquín Ramírez. La modelo compartió recientemente mensajes dirigidos a quienes cuestionan sus decisiones sentimentales y sus apariciones junto al político en actividades de campaña en Cajamarca.

En uno de sus videos de TikTok, Sheyla Rojas aparece sentada con una taza de café mientras se escucha la frase: “A mí qué me importa lo que diga la gente del barrio, acaso ellos me están dando de comer”.

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La modelo acompañó el contenido con otra reflexión: “Cuando hablan u opinan negativamente como si estuvieran en mis zapatos”. Sus seguidores relacionaron el mensaje con los comentarios que ha recibido desde que comenzó a mostrarse cercana a Joaquín Ramírez.

Sheyla también difundió una publicación sobre su lado sentimental. “Soy muy linda contigo, valóralo; por ahí dicen que no tengo corazón. Mi lado cariñoso es exclusivo”, escribió la ex chica reality.

Uno de los comentarios que recibió señalaba: “Mi lado cariñoso sale por un cajamarquino con platita; si no, no”. Lejos de ignorarlo, la modelo respondió: “Si no, next”.

Sheyla Rojas continúa compartiendo mensajes sobre su vida personal

La respuesta recordó una frase que Sheyla Rojas ya había utilizado durante su relación con Luis Advíncula. Esta vez, sus seguidores volvieron a comentar la expresión y la asociaron con la exposición de su vínculo con Joaquín Ramírez.

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La modelo ha aparecido junto al político en diversas actividades de campaña en Cajamarca. A través de sus redes sociales, también ha compartido publicaciones que muestran cercanía entre ambos, pese a los cuestionamientos de algunos usuarios.

Con sus últimos mensajes, Sheyla dejó claro que las opiniones externas no modifican las decisiones que toma sobre su vida personal. Mientras tanto, Sir Winston fue visto en España durante la salida compartida por Magaly Medina, Alfredo Zambrano, Antonio Pavón y Joy.

La conductora continúa disfrutando de su viaje por Sevilla junto a su esposo. Las imágenes de la reunión con Pavón, su familia y el empresario mexicano se convirtieron en uno de los contenidos más comentados de sus recientes publicaciones.

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Sheyla Rojas oficializa su romance con Joaquín Ramírez con romántico mensaje