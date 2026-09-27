Christian Cueva y Pamela López coincidieron en las olimpiadas escolares de su hijo tras polémica separación

Christian Cueva y Pamela López juntos en las olimpiadas de su hijo

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Christian Cueva y Pamela López coincidieron en las olimpiadas escolares de uno de sus hijos, según imágenes difundidas por el portal Instarándula. El futbolista de Sport Boys y la influencer asistieron al centro educativo para acompañar la jornada deportiva, en una aparición que llamó la atención por tratarse de uno de los pocos momentos en que se les ha visto en el mismo espacio desde su separación.

Aunque no aparecieron juntos en las imágenes, ambos compartieron el evento y se mostraron enfocados en acompañar al menor durante la jornada.

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Las fotografías y videos mostraron a los aún esposos en distintos momentos de las dinámicas recreativas. Cueva participó en los circuitos preparados por la institución, mientras López se mantuvo cerca de las actividades y alentó durante los juegos junto con otros padres de familia.

La presencia de ambos en el colegio generó comentarios debido a las diferencias que han expuesto públicamente en los últimos meses. Pamela López y Christian Cueva mantienen procesos legales en curso y han intercambiado declaraciones sobre su separación, la crianza de sus hijos y los acuerdos económicos vinculados a la familia.

Christian Cueva y Pamela López juntos en las olimpiadas de su hijo. Instarandula.

Christian Cueva y Pamela López coincidieron en el colegio de su hijo

El encuentro ocurrió durante las olimpiadas organizadas por el colegio del menor. Según las imágenes compartidas por Instarándula, Christian Cueva y Pamela López llegaron al recinto educativo sin otras personas que los acompañaran y se ubicaron por separado durante la actividad.

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Pese a ello, ambos formaron parte de una jornada dedicada a los estudiantes y a sus familias. El futbolista se integró a los juegos y circuitos dirigidos a los padres, mientras que la influencer disfrutó del evento y acompañó a su hijo desde el espacio destinado a los asistentes.

No se registraron muestras públicas de cercanía entre Cueva y López. Sin embargo, la coincidencia de ambos en una actividad escolar reflejó una disposición para compartir momentos vinculados con sus hijos, pese a la distancia que mantuvieron después del fin de su matrimonio.

El reencuentro se produce luego de meses de exposición mediática por los desacuerdos entre la expareja. Pamela López ha relatado en entrevistas algunos episodios de su relación con el jugador, mientras Christian Cueva ha mantenido una actividad deportiva como mediocampista de Sport Boys.

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La aparición conjunta en el colegio no implica que hayan dejado atrás sus procesos legales. No obstante, mostró que ambos pueden coincidir en espacios importantes para sus hijos y participar en eventos organizados por la comunidad escolar.

El futbolista de Sport Boys compartió una foto con su pequeño en su habitación.

Pamela López pidió apoyo a Cueva durante los fines de semana

En una reciente entrevista con ‘Amor y Fuego’, Pamela López contó que le pidió a Christian Cueva hacerse cargo de sus hijos algunos fines de semana. La influencer explicó que busca equilibrar sus responsabilidades laborales con el cuidado de los menores.

López señaló que trabaja dentro y fuera de casa y que no siempre cuenta con apoyo durante las noches de los sábados y domingos. Por esa razón, consideró importante que sus hijos puedan pasar tiempo con su padre, sin que ello afecte los reclamos legales que mantiene contra él.

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“Estoy moviéndome muchísimo, trabajo muchísimo, no solamente dentro de casa, sino fuera de ella. Para mí es importante que pase tiempo de calidad con su progenitor, con su papá”, expresó López.

La figura pública sostuvo que intenta priorizar el vínculo entre Christian Cueva y sus hijos, más allá de las diferencias que existen entre ambos adultos. “Ese vínculo va a ser de por vida. Entonces, le pedí por favor que me ayude los fines de semana”, comentó.

Pamela López remarcó que el acercamiento para coordinar asuntos familiares no significa que hayan terminado los procesos judiciales. “Mis procesos legales siguen. Tengo más de siete procesos con él”, afirmó durante la entrevista.

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Según explicó, busca que el futbolista tenga una participación más cercana en la rutina de sus hijos y que comparta con ellos más espacios fuera de compromisos puntuales. La influencer indicó que su pedido responde a una necesidad concreta de organización familiar y no a un cambio en su posición sobre las controversias que mantiene con su expareja.

López aborda la relación con su expareja Christian Cueva, específicamente su pedido de que Cueva se encargue de sus hijos los fines de semana. También se revelan detalles sobre la nueva relación de López con Franco Portales.

Las diferencias entre Pamela López y Christian Cueva

Pamela López ha hablado en distintas ocasiones sobre el impacto que tuvo la separación en su vida familiar. La influencer afirmó que asume gran parte de las obligaciones cotidianas relacionadas con la crianza de sus hijos y que debe compatibilizar esas tareas con sus proyectos laborales.

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“A mí no me da dinero, a mí no me mantiene, a mí no me compra nada. Yo trabajo y trabajo muchísimo, y gasto más de lo que la pensión que manda el padre de mis hijos”, sostuvo.

López indicó que está a cargo de tres menores y que también tiene responsabilidades con una hija mayor que estudia en Trujillo. “Yo me ocupo al 100% de tres menores y tengo una cuarta hija que es universitaria, que está ahí en Trujillo, que no he dejado de ser mamá”, señaló.

La influencer agregó que, tras los tres años de matrimonio con Christian Cueva, no conserva bienes registrados a su nombre. “No tengo nada a mi nombre, a mí no me dejaron nada. Estuve tres años casada y no tengo absolutamente nada que me respalde”, concluyó.

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