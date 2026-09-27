Perú

Papa León XIV: Habrá un flash mob en la Plaza de Armas para agasajar al sumo pontífice

Cerca de 100 participantes ensayaron la coreografía que acompañará la visita apostólica

Jóvenes preparan flash mob en la plaza de Armas de Lima para recibirlo.
Jóvenes preparan flash mob en la plaza de Armas de Lima para recibirlo.
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A menos de dos meses de la visita programada del papa León XIV al Perú, cerca de 100 jóvenes ensayaron un flash mob en la Plaza de Armas de Lima. La intervención formará parte de las actividades de recibimiento previstas para noviembre y reunirá a participantes de organizaciones juveniles, universidades, coros y regiones del país.

El ensayo se realizó la mañana del sábado 26 de septiembre en el principal espacio público del centro histórico. Según Marco Navarro, representante de la Vicaría de la Juventud de Lima, el grupo trabaja desde hace un mes en la coreografía oficial que acompañará la visita apostólica. La iniciativa busca incorporar una expresión juvenil a la recepción del pontífice prevista.

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Participan jóvenes de la Vicaría, estudiantes de la Universidad Nacional José María Arguedas, integrantes del coro Aguchita y voluntarios llegados de diversas regiones. La coreografía será difundida antes del arribo papal para que otros ciudadanos puedan aprenderla. El proyecto está liderado por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), según sus organizadores oficiales.

Navarro afirmó que el flash mob representa una oportunidad para “demostrarle a Dios un poquito de nuestro amor a través del arte”, fortalecer la cercanía con la Iglesia y animar a más personas a participar mediante la oración, el ánimo y la alegría. Los ensayos continuarán como parte de la preparación de la actividad programada.

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Claudia Bravo, directora de Medios Digitales del IRTP, indicó que la intervención será una de las activaciones de mayor alcance previstas para la visita. Precisó que la grabación permitirá producir contenido digital y buscar presencia en redes sociales. La organización reúne al IRTP, el Arzobispado de Lima y la Conferencia Episcopal para este trabajo conjunto.

Bravo también señaló que el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú tendrá la señal oficial nacional e internacional para cubrir el recorrido de León XIV.

Ilustración en acuarela de un papa con vestimenta blanca que saluda con la mano, con la bandera roja y blanca de Perú detrás.
Una pintura en acuarela representa al papa León XIV que saluda con la mano levantada frente a la bandera del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Visita de León XIV prevé movilizar a 3,1 millones de personas

La visita de León XIV está programada entre el 11 y el 16 de noviembre e incluye Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) proyecta que la gira movilizará 3,1 millones de personas. Cerca de la mitad de esa afluencia se concentraría en la capital, según sus cálculos preliminares.

Las estimaciones de esa cartera sitúan en más de S/ 300 millones el gasto turístico vinculado con alojamiento, restaurantes, transporte, agencias de viajes, comercio y otros servicios. Para la misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas, se prevé una asistencia superior a un millón de personas, según la información disponible del Ministerio citado.

La Cámara Nacional de Turismo del Perú estima un movimiento de 1,5 millones de viajeros, entre 400 mil extranjeros y 1,1 millones nacionales. En Pucallpa, la proyección regional alcanza S/ 24,4 millones por 43.900 visitantes. En Lambayeque, la Cámara de Comercio estima hasta 1,5 millones de personas durante las fechas papales anunciadas para la gira.

Mincetur distingue este movimiento de la Ruta de León, estrategia iniciada a mediados de 2025 para sostener el turismo religioso tras noviembre. El circuito tiene como eje Lambayeque, donde el pontífice fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, e incluye La Libertad, Piura y la Provincia Constitucional del Callao dentro de su oferta turística.

Promperú informó que Lambayeque recibió más de un millón de visitantes y generó S/ 450 millones durante el primer año de la ruta. La entidad considera que ese circuito puede extender las visitas más allá de los días de noviembre.

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