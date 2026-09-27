Octubre será más caluroso de lo habitual en Lima: Senamhi advierte sobre temperaturas elevadas y radiación UV por El Niño Costero

Una mujer se cubre del sol intenso en el centro histórico de Lima durante la alerta por el Fenómeno El Niño emitida por el Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Lima se prepara para recibir octubre con temperaturas más elevadas de lo habitual para la primavera. Aunque el calendario marca el inicio de una nueva estación, las condiciones climáticas que experimenta la capital están más próximas a las de un periodo cálido, debido al calentamiento del mar asociado al fenómeno El Niño Costero.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anticipa que durante el mes morado continuarán las temperaturas por encima de los valores habituales, mientras que la mayor frecuencia de días despejados favorecerá una mayor exposición a la radiación solar.

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La advertencia fue reforzada por Yury Escajadillo, subdirector de Vigilancia Climática del Senamhi, quien explicó que Lima no está experimentando temperaturas propias de una primavera habitual, sino condiciones más cercanas al verano.

El especialista indicó que durante septiembre se registraron temperaturas de entre 27 °C y 28 °C en distritos de Lima este, como La Molina, Ate y Chosica, mientras que en Carabayllo se alcanzaron los 29 °C.

De acuerdo con sus declaraciones, lo más probable es que octubre mantenga ese comportamiento térmico, especialmente cuando se presenten días despejados desde las primeras horas de la mañana.

El escenario se desarrolla mientras la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el estado de alerta de El Niño Costero y advierte que el evento podría continuar hasta mediados del otoño de 2027.

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Una persona se protege del sol en el malecón de Lima ante el aumento de las temperaturas asociadas al fenómeno El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué temperaturas se esperan en Lima durante octubre?

El pronóstico para octubre apunta a condiciones cálidas, con temperaturas superiores a los valores habituales para esta época del año.

Según Escajadillo, el calentamiento del mar frente al litoral peruano influye directamente en las condiciones atmosféricas que experimenta Lima. Cuando las aguas marinas permanecen más cálidas, la capital también registra temperaturas más elevadas.

El especialista recordó que durante septiembre se presentaron registros de 27 °C y 28 °C en varios distritos de Lima este, e incluso 29 °C en Carabayllo.

Estas cifras corresponden a registros mencionados por el experto y no constituyen un pronóstico de temperatura máxima para todos los distritos durante octubre.

El comportamiento térmico tampoco será necesariamente uniforme en toda la capital. Las zonas cercanas al litoral presentan condiciones distintas de aquellas ubicadas más hacia el este, donde el alejamiento del mar favorece mayores variaciones de temperatura.

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En ese contexto, los distritos de Lima este podrían continuar experimentando jornadas cálidas, especialmente cuando predominen los cielos despejados.

Una infografía de Infobae ilustra el contraste térmico en la costa central de Lima y el pico de aumento de la temperatura del aire en +5 °C durante el invierno de 2026, atribuido al fenómeno El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Habrá lloviznas durante octubre?

Aunque el calor será una de las principales características del mes, el Senamhi no descarta la presencia de lloviznas eventuales en Lima.

Escajadillo explicó que los vientos provenientes del sur, que transportan aire frío, pueden combinarse con el agua cálida frente a la costa y la humedad atmosférica para generar estas precipitaciones ligeras.

Sin embargo, precisó que no se esperan lluvias como las que suelen presentarse en otras regiones del país. La temporada de lloviznas en Lima se desarrolla principalmente desde diciembre en adelante.

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Por ello, el escenario previsto para octubre combina temperaturas superiores a las habituales con la posibilidad de episodios aislados de llovizna, especialmente cuando las condiciones atmosféricas favorezcan su formación.

En Arequipa, transeúntes con paraguas y abrigos transitan por las calles mojadas de la ciudad, reflejando el clima lluvioso y nublado que afecta la región. (Andina)

Senamhi advierte sobre radiación UV muy alta y extremadamente alta

El incremento de las temperaturas también pone nuevamente en primer plano la protección frente a la radiación ultravioleta.

El especialista del Senamhi Orlando Ccora, responsable de Radiación UV, explicó que el fenómeno El Niño está modificando las condiciones meteorológicas en la costa y la región andina, favoreciendo cielos despejados y menor cobertura nubosa.

Estas condiciones permiten una mayor incidencia de radiación solar y contribuyen al incremento de los índices UV.

El Senamhi clasifica los niveles de radiación ultravioleta de acuerdo con una escala internacional. Los valores de 8 a 10 corresponden a la categoría muy alta, mientras que los índices de 11 en adelante se consideran extremadamente altos.

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Un especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) explica en una entrevista el pronóstico climático para la primavera. Durante el reporte, se indica que el fenómeno de El Niño provocará temperaturas superiores a las habituales en la costa peruana y Lima. Asimismo, se señala la posibilidad de precipitaciones en los últimos meses del año.

Ccora advirtió que, durante el verano, se prevé que la radiación UV alcance niveles extremadamente altos en distintas zonas del país.

Es importante precisar que esta proyección corresponde al escenario previsto para los próximos meses y no significa que todos los distritos de Lima registrarán necesariamente índices extremos durante cada jornada de octubre.

La radiación ultravioleta tampoco depende exclusivamente de la temperatura ambiental. Según el especialista, sus niveles están relacionados con factores como la concentración de ozono y la nubosidad.

Por ello, incluso cuando el cielo presenta nubes o la sensación térmica no es elevada, es necesario mantener las medidas de protección solar.

¿A qué hora es más peligroso exponerse al sol?

El Senamhi recomienda reforzar las medidas de protección durante el periodo de mayor intensidad de radiación solar, comprendido entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m.

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Entre las recomendaciones difundidas por el organismo figuran:

Utilizar sombreros o gorros de ala ancha.

Usar lentes de sol con protección UV certificada.

Aplicar protector solar en las zonas expuestas de la piel.

Preferir ropa de manga larga y telas ligeras.

Buscar espacios con sombra durante las actividades al aire libre.

Evitar la exposición solar directa prolongada, especialmente cuando los índices UV sean muy altos o extremos.

Proteger especialmente a bebés, niños pequeños y adultos mayores.

El organismo también dispone de reportes de vigilancia de radiación UV para Lima Metropolitana, que permiten consultar información por distritos y conocer las medidas preventivas correspondientes.

Radiación UV alcanza niveles extremos en la selva y sierra del país ‎|Andina

El Niño Costero continuará hasta 2027: ¿qué anunció el ENFEN?

El comportamiento cálido que experimenta Lima forma parte de un escenario climático más amplio, relacionado con el calentamiento anómalo del océano Pacífico.

En su Comunicado Oficial N.° 16-2026, publicado el 14 de septiembre, el ENFEN confirmó que mantiene el estado de alerta de El Niño Costero.

La comisión señaló que el evento podría prolongarse hasta mediados del otoño de 2027. Para el periodo comprendido entre septiembre de 2026 y enero de 2027, la proyección contempla como escenario de mayor probabilidad una magnitud extraordinaria.

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El comunicado también advierte que, entre febrero y marzo de 2027, el fenómeno podría mantenerse entre magnitud fuerte y extraordinaria, antes de debilitarse gradualmente hacia condiciones neutras.

En paralelo, el fenómeno El Niño en la región Niño 3.4, correspondiente al Pacífico ecuatorial central, presentaría una magnitud muy fuerte entre septiembre de 2026 y enero de 2027, según el mismo documento.