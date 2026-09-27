Rafael López Aliaga lanza ultimátum a Keiko Fujimori: “Póngase las pilas, señora. El aval no es perpetuo”

López Aliaga exigió a Keiko Fujimori acelerar las medidas contra la inseguridad y advirtió que su respaldo al Gobierno no es indefinido (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, exigió este domingo a la presidenta Keiko Fujimori acelerar las medidas contra la inseguridad ciudadana y advirtió que su respaldo al Gobierno y la “confianza” de la población no son indefinidos.

“Señora Fujimori, me dirijo a usted. Van 200, 300 muertos en 60 días. Póngase las pilas”, afirmó durante un acto de campaña en el distrito limeño de Comas, donde reclamó al Ejecutivo utilizar mecanismos de urgencia para fortalecer las capacidades de inteligencia de la Policía Nacional (PNP).

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El dirigente sostuvo que el Gobierno debe adoptar medidas inmediatas frente al avance del crimen organizado y puso como referencia la lucha contra el terrorismo durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), aunque recordó que el fallecido autócrata tuvo “muchos defectos” y fue condenado por corrupción.

“Pero solucionó el tema del terrorismo. (...) A punta de inteligencia. Es lo que usted tiene que hacer acá en Perú. Tiene todo el poder de un presidente para poner inteligencia. ¿Necesita plata? Se la autorizamos en el Congreso. Decreto de urgencia de una buena vez. Tiene que equipar a la Policía en inteligencia”, afirmó.

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El líder de Renovación Popular reiteró su propuesta de reducir el número de ministerios y recortar el gasto público

“Póngase las pilas, señora Fujimori. El aval no es perpetuo, la confianza no es perpetua. Si se sigue matando peruanos, vamos a armar (...) una gran marcha por la paz en Lima”, agregó al referirse a un eventual respaldo en las urnas en las elecciones del próximo 4 de octubre, que le permitiría volver al consistorio capitalino.

López Aliaga reiteró asimismo su pedido de reducir el número de ministerios, una propuesta que planteó durante su anterior campaña presidencial y que tomó como referencia al Gobierno del argentino Javier Milei como parte de su política de recorte del gasto público.

“No le debe usted nada a nadie. ¿Qué le debe a Acuña? ¿Qué le debe al Somos Perú? El Estado peruano está infestado de gente vaga y ociosa. Se van 40.000 millones de soles. Parásitos, pues, pero hay que sacarlos de una buena vez, pues. Eso lo hizo Alberto Fujimori”, señaló.

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Reiteró que “esperaba soluciones inmediatas” de la jefa de Estado, a quien cuestionó por haberse “preparado veinte años para gobernar”, pese a lo cual, consideró, no ha demostrado tener capacidad para gestionar el país.

Reclamó decretos de urgencia para reforzar la inteligencia de la Policía Nacional frente al avance del crimen organizado

“Yo no he venido a decir cosas bonitas acá. Yo te voy a decir la verdad, decir la verdad siempre, aunque duela. Pero yo no estoy para mantener comechados (...) Yo no voy a prestarme a esta cochinada nunca. Perderé votos. Me importa nada. (...) No me interesan esos votos. Yo quiero votos de gente decente, votos de gente honesta, votos de gente de bien, que es el promedio peruano”, manifestó.

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Finalmente, López Aliaga dijo sentirse decepcionado por el último debate televisado, en el que protagonizó un enfrentamiento con el fujimorista Samuel Daza, candidato a la alcaldía de Lima y quien lo ha denunciado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por presuntas presiones.

“Una mala experiencia que he tenido en el debate y con este señor piraña que me manda, pues. El pirañón que era mi amigo”, dijo.