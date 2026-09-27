Perú

Rafael López Aliaga lanza ultimátum a Keiko Fujimori: “Póngase las pilas, señora. El aval no es perpetuo”

El líder de Renovación Popular advirtió que su respaldo al Gobierno tiene límites y volvió a reclamar decretos de urgencia para obtener resultados inmediatos frente a la ola de violencia

Un hombre con gorra azul y camisa polo azul habla por un micrófono mientras señala con la mano derecha.
López Aliaga exigió a Keiko Fujimori acelerar las medidas contra la inseguridad y advirtió que su respaldo al Gobierno no es indefinido (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, exigió este domingo a la presidenta Keiko Fujimori acelerar las medidas contra la inseguridad ciudadana y advirtió que su respaldo al Gobierno y la “confianza” de la población no son indefinidos.

“Señora Fujimori, me dirijo a usted. Van 200, 300 muertos en 60 días. Póngase las pilas”, afirmó durante un acto de campaña en el distrito limeño de Comas, donde reclamó al Ejecutivo utilizar mecanismos de urgencia para fortalecer las capacidades de inteligencia de la Policía Nacional (PNP).

PUBLICIDAD

El dirigente sostuvo que el Gobierno debe adoptar medidas inmediatas frente al avance del crimen organizado y puso como referencia la lucha contra el terrorismo durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), aunque recordó que el fallecido autócrata tuvo “muchos defectos” y fue condenado por corrupción.

“Pero solucionó el tema del terrorismo. (...) A punta de inteligencia. Es lo que usted tiene que hacer acá en Perú. Tiene todo el poder de un presidente para poner inteligencia. ¿Necesita plata? Se la autorizamos en el Congreso. Decreto de urgencia de una buena vez. Tiene que equipar a la Policía en inteligencia”, afirmó.

PUBLICIDAD

Rafael López Aliaga
El líder de Renovación Popular reiteró su propuesta de reducir el número de ministerios y recortar el gasto público

“Póngase las pilas, señora Fujimori. El aval no es perpetuo, la confianza no es perpetua. Si se sigue matando peruanos, vamos a armar (...) una gran marcha por la paz en Lima”, agregó al referirse a un eventual respaldo en las urnas en las elecciones del próximo 4 de octubre, que le permitiría volver al consistorio capitalino.

López Aliaga reiteró asimismo su pedido de reducir el número de ministerios, una propuesta que planteó durante su anterior campaña presidencial y que tomó como referencia al Gobierno del argentino Javier Milei como parte de su política de recorte del gasto público.

“No le debe usted nada a nadie. ¿Qué le debe a Acuña? ¿Qué le debe al Somos Perú? El Estado peruano está infestado de gente vaga y ociosa. Se van 40.000 millones de soles. Parásitos, pues, pero hay que sacarlos de una buena vez, pues. Eso lo hizo Alberto Fujimori”, señaló.

Reiteró que “esperaba soluciones inmediatas” de la jefa de Estado, a quien cuestionó por haberse “preparado veinte años para gobernar”, pese a lo cual, consideró, no ha demostrado tener capacidad para gestionar el país.

Keiko Fujimori
Reclamó decretos de urgencia para reforzar la inteligencia de la Policía Nacional frente al avance del crimen organizado

“Yo no he venido a decir cosas bonitas acá. Yo te voy a decir la verdad, decir la verdad siempre, aunque duela. Pero yo no estoy para mantener comechados (...) Yo no voy a prestarme a esta cochinada nunca. Perderé votos. Me importa nada. (...) No me interesan esos votos. Yo quiero votos de gente decente, votos de gente honesta, votos de gente de bien, que es el promedio peruano”, manifestó.

Finalmente, López Aliaga dijo sentirse decepcionado por el último debate televisado, en el que protagonizó un enfrentamiento con el fujimorista Samuel Daza, candidato a la alcaldía de Lima y quien lo ha denunciado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por presuntas presiones.

“Una mala experiencia que he tenido en el debate y con este señor piraña que me manda, pues. El pirañón que era mi amigo”, dijo.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaKeiko Fujimoriperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sporting Cristal 1-0 ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

El cuadro ‘cervecero’ visita Tarma con la mira puesta en sacar ventaja en su lucha por llegar a la final del campeonato. Sigue todas las incidencias de la contienda

Sporting Cristal 1-0 ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

Hermano de líder de ‘La Jauría’ dirigía presunta red criminal que extorsionaba desde el penal de Ancón I, según Fiscalía

Los teléfonos fueron encontrados sobre las mallas del comedor del pabellón uno. Los aparatos tenían microchips y las cámaras cubiertas para impedir la captura de imágenes dentro del penal

Hermano de líder de ‘La Jauría’ dirigía presunta red criminal que extorsionaba desde el penal de Ancón I, según Fiscalía

Proyectos de ARMY Perú para BTS: fan projects en el Estadio San Marcos

La comunidad de seguidores prepara banners, luces por sectores, homenajes a Jimin y acciones ambientales para acompañar las tres fechas que el grupo surcoreano ofrecerá en Lima

Proyectos de ARMY Perú para BTS: fan projects en el Estadio San Marcos

Gol de Gabriel Santana tras certera definición en Sporting Cristal vs ADT por semifinal ida de la Copa de la Liga 2026

El futbolista brasileño apareció en el área y, con un preciso remate, marcó el 1-0 para los ‘celestes’ en Tarma

Gol de Gabriel Santana tras certera definición en Sporting Cristal vs ADT por semifinal ida de la Copa de la Liga 2026

Sport Boys vs Alianza Atlético 2-5: goles y resumen de la dura derrota ‘rosada’ por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

El cuadro chalaco comenzó ganando el encuentro en apenas dos minutos, pero después las cosas tomaron otro rumbo y ahora tendrá que ganar por tres goles de diferencia en Sullana para igualar la serie

Sport Boys vs Alianza Atlético 2-5: goles y resumen de la dura derrota ‘rosada’ por semifinales ida de Copa de la Liga 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori se queja del Congreso: “Estamos esperando facultades (...) llevan semanas”

Keiko Fujimori se queja del Congreso: “Estamos esperando facultades (...) llevan semanas”

Osinergmin observa la adenda de Cálidda: La expansión del gas natural abre dudas por conexiones y tarifas

Ministro Astudillo confirma que organizaciones criminales infiltran a jóvenes en la Policía Nacional

Última encuesta CPI para Gobernador del Callao: Pedro Spadaro lidera la intención de voto y así van los demás candidatos

Última encuesta de CPI: Así va la intención de voto a Rafael López Aliaga, Carlos Bruce, Francis Allison y otros candidatos a la alcaldía de Lima

ENTRETENIMIENTO

Proyectos de ARMY Perú para BTS: fan projects en el Estadio San Marcos

Proyectos de ARMY Perú para BTS: fan projects en el Estadio San Marcos

Jaime Bayly cuestiona a Keiko Fujimori por elogios a Donald Trump: “Me parece un error grave”

BTS en Perú: entradas en reventa llegan hasta los 7 mil soles para sus conciertos en el Estadio San Marcos

POP UP de BTS en Perú: esto es lo que gasta la comunidad ARMY en los productos oficiales de la boy band de k-pop

Mica Bebin, hija de Anna Carina Copello, responde a críticas por comprometerse a los 23 años

DEPORTES

Sporting Cristal 1-0 ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal 1-0 ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

Gol de Gabriel Santana tras certera definición en Sporting Cristal vs ADT por semifinal ida de la Copa de la Liga 2026

Sport Boys vs Alianza Atlético 2-5: goles y resumen de la dura derrota ‘rosada’ por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

Partidos de hoy, domingo 27 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partido en Tarma por semifinales ida de Copa de la Liga 2026