Perú

Semana de lluvias en Lima: Senamhi anuncia precipitaciones en la costa centro y sur hasta el sábado 3 de octubre

El organismo prevé niebla, neblina y mayor humedad desde el lunes 28 de septiembre, con acumulados de hasta 2 milímetros diarios en la capital

lluvias lima metropolitana
Guardar

Desde la madrugada del lunes 28 de septiembre hasta la mañana del sábado 3 de octubre, Lima tendrá lloviznas ligeras, niebla y neblina, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El aviso comprende la costa centro y sur, desde la capital hasta Tacna, donde se espera mayor humedad, nubosidad y precipitaciones de baja intensidad en distintos momentos del día.

El pronóstico señala que las condiciones pueden presentarse tanto en zonas próximas al litoral como en sectores alejados de la franja costera. Durante las primeras horas, la niebla y la neblina podrían reducir la visibilidad en algunos puntos. El Senamhi atribuyó el escenario a la proximidad del Anticiclón del Pacífico Sur, que favorecerá el ingreso de vientos del sur hacia el territorio peruano.

PUBLICIDAD

Este sistema atmosférico propiciará una cobertura de nubes más persistente y elevará la humedad. En Lima, los acumulados de lluvia ligera se aproximarían a 2 milímetros por día. Ica podría registrar hasta un milímetro diario, mientras que Arequipa alcanzaría valores cercanos a 2 milímetros. En Moquegua y Tacna, el rango previsto oscila entre 0,5 y 2 milímetros por jornada.

Humedad y nubosidad se concentrarían durante las primeras horas

Las lloviznas en Lima no implican, según el reporte, precipitaciones intensas, pero su presencia se combinará con cielos cubiertos en el periodo anunciado. Las condiciones no serán idénticas en todos los distritos ni a lo largo de cada jornada.

PUBLICIDAD

La población deberá considerar que el comportamiento del tiempo puede cambiar por localidad, sobre todo en los sectores donde la humedad se concentre durante la madrugada y la mañana.

El Ministerio del Ambiente (Minam), a través del Senamhi, recomendó revisar los pronósticos y avisos meteorológicos oficiales para conocer los cambios previstos en cada zona. El organismo difundirá actualizaciones durante los próximos días.

El seguimiento resulta pertinente para quienes realizan desplazamientos tempranos, debido a que la niebla puede limitar la visibilidad en vías cercanas al mar y en otros puntos del litoral.

El aviso para la costa central y meridional se conoce después de que Tumbes registrara una precipitación de 38,4 milímetros la noche y madrugada del 23 de septiembre, un episodio descrito por la especialista Raquel Loayza.

“Esta lluvia que ocurrió esa noche o madrugada ha sido, pues, categorizada como día extremadamente lluvioso”, señaló. Ese registro corresponde a la costa norte y no forma parte del pronóstico de lloviznas anunciado para Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Senamhi diferencia el escenario de Lima de las lluvias en Tumbes

Loayza explicó que el calentamiento de la superficie del mar favorece la presencia de vapor de agua, la formación de nubes y las lluvias. También precisó que no corresponde afirmar que El Niño Costero se adelantó.

“Ya se miraba que primavera iba, iba ya a adelantarse, no se podía, ya se iba a formar estas precipitaciones por las mismas condiciones atmosféricas y oceanográficas que se están presentando”, explicó la especialista del Senamhi.

Para el periodo que comienza el 28 de septiembre, el mensaje oficial se centra en la evolución de la humedad, la nubosidad y la precipitación costera. El Senamhi pidió a los ciudadanos mantenerse atentos a sus canales oficiales y a los avisos emitidos para cada localidad.

Temas Relacionados

Lluvia en LimaSenamhiCosta peruanaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Las tricampeonas continúan con su evento especial y enfrentarán a las ‘xeneizes’ tras su debut con CAV Esquimo. Sigue las incidencias del emocionate duelo en Villa El Salvador

Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Korina Rivadeneira aparece con un escotado vestido y los usuarios la critican: “Mejor no te pongas nada”

Usuarios compararon el vestido de la influencer con el “vestido de la venganza” de Lady Diana, mientras otros cuestionaron el diseño por mostrar demasiada piel.

Korina Rivadeneira aparece con un escotado vestido y los usuarios la critican: “Mejor no te pongas nada”

Receta de tallarín saltado

Aprenda a preparar el famoso plato de tallarín saltado al estilo peruano

Receta de tallarín saltado

Refresco de maracuyá: receta de una de las bebidas más populares en Perú

Originario de la costa y la selva peruana, el refresco de maracuyá destaca entre las bebidas tradicionales por el uso de maracuyá fresco, una fruta abundante en la región

Refresco de maracuyá: receta de una de las bebidas más populares en Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 26 de septiembre de 2026

Los reportes oficiales registraron eventos de 4,4 cerca de la costa de Huaura y de 3,3 al este de Torata, sin afectaciones comunicadas

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 26 de septiembre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La MML busca que la justicia de EE. UU. anule tercer laudo a favor de Rutas de Lima: ¿Qué alega?

La MML busca que la justicia de EE. UU. anule tercer laudo a favor de Rutas de Lima: ¿Qué alega?

Fiscalía pide autorización para formalizar investigación contra María Caruajulca por ocultar proceso penal

Denuncian penalmente a Keiko Fujimori por no vacar a la procuradora general del Estado

Patricia Juárez no apoya a Samuel Daza y confirma que le pidió disculpas a Rafael López Aliaga

JNJ publica los 12 postulantes para elegir al nuevo jefe de la ONPE: ¿Quiénes son?

ENTRETENIMIENTO

Korina Rivadeneira aparece con un escotado vestido y los usuarios las critican: “Mejor no te pongas nada”

Korina Rivadeneira aparece con un escotado vestido y los usuarios las critican: “Mejor no te pongas nada”

Robbie Williams y el escándalo de Arena 1: consumidores afectados, multas y el peligro de realizar conciertos masivos en la Costa Verde

Concierto de Trueno en Lima cambia de local tras clausura de Arena 1 en San Miguel

Marcas se desvinculan de colaboraciones con Michelle Onetto luego de acusaciones de bullying en Liceo Naval

Productora anuncia reprogramación de segundo concierto de Robbie Williams en Lima

DEPORTES

Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Boca Juniors HOY: Horario del partido por fecha 2 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Gol de Malik Tillman en Perú vs Estados Unidos tras inexistente penal surgido en un forcejeo de Jesús Pretell fuera del área

Perú vs Estados Unidos 1-4: goles y resumen de la dura derrota ‘blanquirroja’ en amistoso por fecha FIFA 2026

Gol de Julian Hall para ampliar la cuenta de Estados Unidos 3-1 sobre Perú en amistoso por fecha FIFA 2026