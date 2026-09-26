Semana de lluvias en Lima: Senamhi anuncia precipitaciones en la costa centro y sur hasta el sábado 3 de octubre

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Desde la madrugada del lunes 28 de septiembre hasta la mañana del sábado 3 de octubre, Lima tendrá lloviznas ligeras, niebla y neblina, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El aviso comprende la costa centro y sur, desde la capital hasta Tacna, donde se espera mayor humedad, nubosidad y precipitaciones de baja intensidad en distintos momentos del día.

El pronóstico señala que las condiciones pueden presentarse tanto en zonas próximas al litoral como en sectores alejados de la franja costera. Durante las primeras horas, la niebla y la neblina podrían reducir la visibilidad en algunos puntos. El Senamhi atribuyó el escenario a la proximidad del Anticiclón del Pacífico Sur, que favorecerá el ingreso de vientos del sur hacia el territorio peruano.

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Este sistema atmosférico propiciará una cobertura de nubes más persistente y elevará la humedad. En Lima, los acumulados de lluvia ligera se aproximarían a 2 milímetros por día. Ica podría registrar hasta un milímetro diario, mientras que Arequipa alcanzaría valores cercanos a 2 milímetros. En Moquegua y Tacna, el rango previsto oscila entre 0,5 y 2 milímetros por jornada.

Humedad y nubosidad se concentrarían durante las primeras horas

Las lloviznas en Lima no implican, según el reporte, precipitaciones intensas, pero su presencia se combinará con cielos cubiertos en el periodo anunciado. Las condiciones no serán idénticas en todos los distritos ni a lo largo de cada jornada.

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La población deberá considerar que el comportamiento del tiempo puede cambiar por localidad, sobre todo en los sectores donde la humedad se concentre durante la madrugada y la mañana.

El Ministerio del Ambiente (Minam), a través del Senamhi, recomendó revisar los pronósticos y avisos meteorológicos oficiales para conocer los cambios previstos en cada zona. El organismo difundirá actualizaciones durante los próximos días.

El seguimiento resulta pertinente para quienes realizan desplazamientos tempranos, debido a que la niebla puede limitar la visibilidad en vías cercanas al mar y en otros puntos del litoral.

El aviso para la costa central y meridional se conoce después de que Tumbes registrara una precipitación de 38,4 milímetros la noche y madrugada del 23 de septiembre, un episodio descrito por la especialista Raquel Loayza.

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“Esta lluvia que ocurrió esa noche o madrugada ha sido, pues, categorizada como día extremadamente lluvioso”, señaló. Ese registro corresponde a la costa norte y no forma parte del pronóstico de lloviznas anunciado para Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Senamhi diferencia el escenario de Lima de las lluvias en Tumbes

Loayza explicó que el calentamiento de la superficie del mar favorece la presencia de vapor de agua, la formación de nubes y las lluvias. También precisó que no corresponde afirmar que El Niño Costero se adelantó.

“Ya se miraba que primavera iba, iba ya a adelantarse, no se podía, ya se iba a formar estas precipitaciones por las mismas condiciones atmosféricas y oceanográficas que se están presentando”, explicó la especialista del Senamhi.

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Para el periodo que comienza el 28 de septiembre, el mensaje oficial se centra en la evolución de la humedad, la nubosidad y la precipitación costera. El Senamhi pidió a los ciudadanos mantenerse atentos a sus canales oficiales y a los avisos emitidos para cada localidad.