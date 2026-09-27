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Partidos de hoy, domingo 27 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El fútbol dominical ofrecerá una agenda repartida entre la fecha de selecciones y los campeonatos de clubes, con presencia de figuras como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland y más

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La agenda de hoy domingo 27 de setiembre reúne partidos de selecciones, cruces eliminatorios y encuentros de liga en América y Europa. Además, habría un representante peruano en medio de estos encuentros.

Se trata de Juan Reynoso, técnico nacional que afrontará su primer partido como local al frente de Necaxa en el duelo por la Liga MX ante América.

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La programación también incluye las semifinales de ida de la Copa de la Liga peruana. Sport Boys recibirá a Alianza Atlético en el Callao, mientras que ADT será local ante Sporting Cristal en Tarma. Se prevee que las cuatro escuadras presenten alineaciones alternas por el enfoque prioritario en la Liga 1.

La fecha internacional tendrá como uno de sus focos el partido entre Noruega y Portugal. El encuentro enfrentará a Erling Haaland con Cristiano Ronaldo en una jornada que puede incidir en el desarrollo de su grupo.

De la misma manera, Alemania recibirá a Grecia, mientras que Serbia será anfitrión de Países Bajos. Dinamarca y Gales completarán la nómina de partidos destacados de la principal división del certamen europeo.

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El calendario de la UEFA también contempla los cruces entre Austria y Kosovo, Israel e Irlanda, Gibraltar y Andorra, y Lituania frente a Azerbaiyán.

En Sudamérica, Bolivia y Paraguay disputarán un amistoso internacional. El encuentro será una de las opciones de preparación para ambos seleccionados durante la fecha FIFA.

Por otro lado, Racing Club y Boca Juniors protagonizarán uno de los partidos de mayor convocatoria del día en Argentina. El cruce por los cuartos de final de la Copa Argentina se disputará en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario.

Finalmente, en Estados Unidos, Columbus Crew recibirá a Inter Miami por la MLS. Las ‘garzas’ llegarán con Lionel Messi como una de sus figuras de referencia para el cotejo.

Partidos de Copa de la Liga

- Sport Boys vs Alianza Atlético (13:00 horas / América TV, Bicolor+ Premium)

- ADT vs Sporting Cristal (15:15 horas / Bicolor+ Premium)

Partidos de Liga 2

- Alianza Universidad vs Betín Tacna Heroica (13:00 horas / Bicolor+)

- Unión Comercio vs Pirata FC (15:15 horas / Bicolor+)

Partidos amistosos internacionales

- Fiyi 2-0 Papua Nueva Guinea (Finalizado)

- China 0-3 Nueva Zelanda (Finalizado)

- Malta vs Liechtenstein (11:30 horas / Disney+)

- Jordania vs Siria (12:00 horas)

- Bolivia vs Paraguay (15:30 horas / GEN, Trece, Vs Sports, Unitel)

Partidos de UEFA Nations League

- Lituania 1-1 Azerbaiyán (Finalizado)

- Serbia vs Países Bajos (11:00 horas / ESPN, Disney+)

- Dinamarca vs Gales (11:00 horas / Disney+)

- Austria vs Kosovo (11:00 horas / Disney+)

- Gibraltar vs Andorra (11:00 horas / Disney+)

- Noruega vs Portugal (13:45 horas / ESPN, Disney+)

- Alemania vs Grecia (13:45 horas / Disney+)

- Israel vs Irlanda (13:45 horas / Disney+)

Partidos de Concacaf Nations League

- Guyana vs Islas Caimán (14:00 horas / YouTube Concacaf)

- Haití vs Costa Rica (18:00 horas / YouTube Concacaf)

- Curazao vs Nicaragua (19:00 horas / YouTube Concacaf)

- Dominica vs Puerto Rico (19:00 horas / YouTube Concacaf)

- Trinidad y Tobago vs República Dominicana (20:00 horas / YouTube Concacaf)

Partido de Mundial Femenino Sub 20 - Final

- España vs Corea del Norte (11:00 horas / DSports)

Partido de Copa Argentina

- Racing Club vs Boca Juniors (15:00 horas / TyC Sports)

Partido de MLS

- Columbus Crew vs Inter Miami (18:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partidos de Liga MX

- Pumas UNAM vs Atlético San Luis (13:00 horas / ViX, TUDN, Canal de las Estrellas)

- León vs FC Juárez (20:00 horas / FOX One)

- Necaxa vs América (22:10 horas / FOX One)

Partidos de fútbol uruguayo

- Central Español vs Liverpool (09:00 horas / Disney+

- Juventud de Las Piedras vs CA Cerro (13:00 horas / Disney+)

- Defensor Sporting vs Danubio (16:00 horas / Disney+)

Partidos de fútbol colombiano

- Jaguares de Córdoba vs Alianza FC (16:00 horas / Win Sports)

- Fortaleza CEIF vs Deportes Tolima (18:05 horas / Win Sports)

- Deportivo Cali vs Águilas Doradas (20:10 horas / Win Sports, RCN)

Partidos de Copa Chile

- Deportes Antofagasta vs Deportes Iquique (10:30 horas / TNT Sports, Max)

- Deportes Concepción vs Curicó Unido (13:00 horas / TNT Sports, Max)

- Universidad de Chile vs Everton (15:30 horas / TNT Sports, Max)

- Deportes Santa Cruz vs O’Higgins (18:00 horas / TNT Sports, Max)

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