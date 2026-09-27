Perú

Keiko Fujimori se queja del Congreso: “Estamos esperando facultades (...) llevan semanas”

La mandataria cuestionó la demora del Parlamento mientras su Gobierno aguarda autorización para legislar sobre seguridad ciudadana y El Niño

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori reclamó al Congreso por la demora en la evaluación de las facultades legislativas solicitadas por su Gobierno y afirmó que está demostrando “paciencia”
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La presidenta Keiko Fujimori reclamó este domingo al Congreso por la demora en la evaluación del pedido de facultades legislativas presentado por su Gobierno y aseguró que está demostrando “paciencia” mientras aguarda una respuesta.

“Estamos esperando facultades por parte del Congreso. Estamos demostrando paciencia porque llevan semanas”, declaró durante la inauguración del Mercado Modelo de Reque, en la región de Lambayeque.

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La solicitud del Ejecutivo contempla 66 materias y plantea delegar al Gobierno facultades para legislar durante 120 días, principalmente en asuntos relacionados con la seguridad ciudadana, la atención frente al fenómeno El Niño y la modernización del Estado.

Fujimori sostuvo, no obstante, que su administración continúa avanzando pese a la demora del Parlamento. “Nosotros seguimos (...) más allá de lo que ellos digan”, afirmó antes de destacar las acciones emprendidas por su Gobierno contra el crimen organizado.

La presidenta afirmó que su Gobierno seguirá avanzando pese a la demora del Parlamento y destacó las medidas contra el crimen organizado
La presidenta afirmó que su Gobierno seguirá avanzando pese a la demora del Parlamento y destacó las medidas contra el crimen organizado

La mandataria vinculó esas medidas con la incorporación de Perú al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reforzar la cooperación entre países de la región frente al crimen organizado transnacional.

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“¿Qué es lo que se necesita para enfrentarlos? Primero, darle el respaldo político a los hombres y mujeres de primera línea que ponen el pecho y su vida por nosotros. Darle las herramientas, darle la información junto con los otros países, porque la criminalidad organizada no respeta fronteras”, señaló.

Mencionó también la cooperación con el FBI y afirmó que existe una “decisión política” para combatir al crimen organizado y recuperar el orden y la paz en el país.

El primer ministro, Luis Galarreta, había dicho la semana pasada que el Gobierno continuará impulsando sus medidas incluso si el Congreso decide no otorgarle las facultades solicitadas.

“Si el Parlamento decide no otorgar la delegación, el proceso tomará más tiempo, pero igual cumpliremos los compromisos asumidos y resolveremos los problemas de los ciudadanos”, declaró.

Galarreta sostuvo además que la delegación de facultades es una atribución que suelen solicitar los gobiernos al inicio de su gestión y que, en esta ocasión, el pedido incluye medidas vinculadas con el fenómeno El Niño y la seguridad ciudadana debido a la coyuntura del país.

Luis Galarreta
Luis Galarreta advirtió que el Ejecutivo continuará con sus compromisos aunque el Congreso no apruebe la delegación, mientras algunas bancadas piden precisar el alcance de las materias solicitadas

Según el premier, cerca del 60 % de las 66 materias incluidas en la solicitud está relacionado con la atención del fenómeno El Niño y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, mientras que el resto busca agilizar diversos aspectos de la gestión pública.

El pedido, sin embargo, ha generado reparos entre algunas bancadas. En la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, varios parlamentarios solicitaron al Ejecutivo precisar y delimitar las materias incluidas en la propuesta, especialmente aquellas que exceden los asuntos de seguridad y atención frente al fenómeno climático.

Nuevo mercado en Reque

Fujimori participó este domingo en la entrega del nuevo Mercado Modelo de Reque, una infraestructura que cuenta con 122 puestos de venta y cuya construcción demandó una inversión superior a los 16 millones de soles.

Durante su discurso, destacó las condiciones de seguridad y salubridad del establecimiento, así como la incorporación de servicios como agua potable y una cámara frigorífica. También resaltó el papel de los pequeños comerciantes, microcomerciantes y pescadores en la economía nacional y vinculó su actividad con el desempeño económico del país.

Según cifras citadas por la mandataria, la economía peruana creció un 3,1 % durante el primer semestre del año y actualmente registra una tasa de crecimiento del 3,4 %, que calificó como una de las más altas de América Latina.

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