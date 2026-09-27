Carlos Bruce: “López Aliaga usa cilicio, se tortura, no tiene vida sexual y no lo he criticado nunca por eso”

Carlos Bruce cuestionó a Rafael López Aliaga por publicar imágenes personales acompañadas de insultos homófobos en la red social X

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El candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, cuestionó este domingo al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, por difundir en la red social X un collage de imágenes personales acompañado de insultos homófobos y consideró que un político no debe inmiscuirse en el estilo de vida de otras personas.

“Me parece una bajeza y, además, no es propio de las sociedades democráticas censurar, inmiscuirse en el estilo de vida que cada uno tiene. No hay nada ilegal ahí”, declaró en diálogo con la radio Exitosa.

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El exministro agregó que “nunca” ha cuestionado a López Aliaga por flagelarse como parte de sus prácticas religiosas y por cumplir, según ha declarado, un compromiso de celibato, al considerar que se trata de asuntos de su vida privada.

“El señor López Aliaga usa cilicio, se tortura, además no tiene vida sexual, dice que es célibe y está muy bien, es su derecho. Yo no lo critico por eso, no lo he criticado nunca, pero que él tampoco se meta a criticar el estilo de vida que tenemos los demás”, señaló.

El candidato de Somos Perú sostuvo que ningún político debe intervenir en la vida privada o el estilo de vida de otras personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

López Aliaga, empresario y miembro del Opus Dei, ha declarado que mantiene un voto de celibato desde su juventud. En 2021 explicó en la misma emisora que utiliza el cilicio como una práctica de disciplina religiosa y que recurre a la oración a la Virgen María para controlar sus “impulsos sexuales”.

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“No es controlar el deseo, es unirme a la pasión de Cristo. No lo voy a negar, es una práctica de unión, de amor a la pasión de Cristo. Cristo sufrió tanto que usar un cilicio no es doloroso, en mi caso ya tengo hasta callos, cuarenta años, ya te imaginarás”, afirmó entonces.

Bruce también cuestionó el escenario electoral que podría permitir el retorno de López Aliaga a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a la que renunció en octubre del año pasado para postular sin éxito a las elecciones generales.

“Hay por lo menos 75 a 70 % de limeños que no quieren que López Aliaga sea alcalde”, afirmó, sin precisar el estudio en el que sustentó esa cifra, y agregó que parte de ese electorado podría concentrarse en una sola candidatura para bloquear su eventual retorno.

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Bruce señaló que nunca criticó las prácticas religiosas ni el voto de celibato de López Aliaga, y pidió reciprocidad respecto de su vida personal

López Aliaga es actualmente candidato a primer regidor de la MML para las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre, después de que Luis Rubio, quien encabezaba inicialmente la lista de Renovación Popular como candidato a alcalde, renunciara a su postulación.

Tras esa renuncia, quedó como primer regidor de una lista que ya no cuenta con candidato a alcalde. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó posteriormente que podía continuar en carrera tras desestimar un pedido de exclusión.

Si Renovación Popular obtiene los votos suficientes, López Aliaga podría quedar en posición de asumir nuevamente la alcaldía Metropolitana de Lima para el periodo 2027-2030.

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Según una encuesta difundida por RPP y elaborada por la empresa CPI, encabeza la intención de voto para el consistorio capitalino con el 31 % de los votos válidos en un simulacro de votación, seguido por Bruce, con el 17,4 %.

Los peruanos irán a las urnas la próxima semana para elegir a 25 gobernadores y vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.

Los comicios locales cerrarán un año electoral, que comenzó con las elecciones generales abril pasado y siguió con una segunda vuelta presidencial en junio, en la que Keiko Fujimori fue elegida mandataria para el periodo 2026-2031.

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