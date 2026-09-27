Jaime Bayly cuestiona a Keiko Fujimori por elogios a Donald Trump: “Me parece un error grave”

Jaime Bayly ofrece un análisis en video sobre la coyuntura política y las posturas de líderes internacionales y peruanos. En su intervención, aborda la posición de Keiko Fujimori frente a Donald Trump y las implicaciones de las relaciones multilaterales y comerciales.

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La participación de Keiko Fujimori en actividades políticas en Estados Unidos y sus elogios a Donald Trump motivaron críticas de Jaime Bayly, quien cuestionó que la presidenta peruana se muestre cercana al mandatario republicano.

El escritor y conductor difundió un video en sus redes sociales en el que puso en duda que la administración estadounidense mantenga una relación favorable con Perú. También cuestionó el lugar que ocupó Fujimori durante un encuentro de Trump con otros dirigentes de América Latina.

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Bayly sostuvo que las decisiones impulsadas desde Washington han tenido efectos adversos para ciudadanos peruanos y para la economía del país. En ese contexto, consideró desacertado que la mandataria exprese admiración por el presidente estadounidense.

“El presidente Trump y su secretario de Estado, Rubio, no son amigos del Perú y lo han demostrado”, afirmó el conductor, en referencia a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

El periodista Jaime Bayly cuestiona las declaraciones de Keiko Fujimori sobre Donald Trump durante una intervención pública.

El periodista vinculó su crítica con la gira de Fujimori, que incluyó reuniones con otros mandatarios latinoamericanos. La presidenta buscó reforzar contactos políticos en la región y participó de un evento encabezado por Trump.

Bayly cuestionó, además, que el encuentro no hubiera sido individual. Para el escritor, ese detalle expuso la distancia entre el gobierno estadounidense y la representación peruana.

“Si a Trump el Perú le importara un poquito, habría recibido a la señora Fujimori y el señor (Carlos) Espá a solas. No lo hizo, no lo hizo. Los recibió con su club de fans de América Latina”, manifestó.

El periodista Jaime Bayly critica los elogios de la política peruana Keiko Fujimori al expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

Jaime Bayly tilda de ‘influencer’ a Keiko Fujimori

El conductor centró parte de sus cuestionamientos en la política migratoria de Trump. Señaló que las medidas contra inmigrantes afectaron a miles de peruanos residentes en Estados Unidos, además de ciudadanos de otras nacionalidades.

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Bayly también mencionó la política arancelaria promovida por la Casa Blanca. La definió como una “guerra comercial” que, a su juicio, perjudica los intereses de Perú.

“Yo no veo qué se pueda aplaudir de Trump y de Rubio”, expresó. El escritor sostuvo que las decisiones de ambos funcionarios golpearon tanto a la comunidad migrante como a sectores vinculados con el intercambio comercial.

La crítica avanzó luego hacia la postura política de Fujimori. Bayly advirtió que la presidenta podría enfrentar una decepción si apuesta por una cercanía pública con Trump y con su entorno.

El periodista Jaime Bayly afirma que la política peruana Keiko Fujimori le ofreció tres sedes diplomáticas durante una conversación personal.

“No me parece una buena idea, señora presidenta peruana, que usted sea parte de ese club de fans. Se va a llevar una decepción prontito”, señaló en el video publicado en redes sociales.

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Durante su mensaje, el conductor comparó esta situación con el vínculo que, según planteó, mantuvo la dirigente venezolana María Corina Machado con Trump. Bayly mencionó ese antecedente al referirse al escenario político de Venezuela tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

El escritor insistió en que los elogios de Fujimori hacia el presidente republicano constituyen una decisión equivocada. “Decir que uno admira y aplaude a Trump me parece un error grave, serio, capital”, afirmó.

En el cierre de su intervención, Bayly recurrió a una frase dirigida a la presidenta peruana. “Cualquiera que diga que aplauda a Trump, como la presidenta peruana, que parece influencer en Nueva York, no sabe bien dónde está parado”, sentenció.

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