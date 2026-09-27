¿Qué puedes llevar en tu maleta de mano y qué está prohibido en la bodega? Los objetos que pueden poner en riesgo un vuelo

Un agente de seguridad inspecciona una bolsa con frascos en el equipaje de mano de una pasajera en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Viajar en avión implica cumplir una serie de restricciones sobre los objetos que los pasajeros pueden transportar, tanto en el equipaje de mano como en las maletas que se entregan en los mostradores de facturación. Aunque muchos artículos forman parte de la vida cotidiana, algunos pueden representar un peligro para la aeronave cuando se encuentran expuestos a determinadas condiciones de presión, temperatura, golpes o cortocircuitos.

Una situación que ha vuelto a poner el tema en agenda es la retención de baterías externas o power banks en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, debido a que algunos dispositivos no cumplen con las condiciones establecidas para su transporte aéreo.

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Lima Airport Partners (LAP), operador del principal terminal aéreo del país, recordó a los pasajeros la importancia de revisar la capacidad de estos dispositivos antes de acudir al aeropuerto. La información debe estar identificada en el aparato o en su empaque, y su transporte está sujeto a las restricciones de seguridad aérea y a las disposiciones de cada aerolínea.

La advertencia no se limita a las baterías portátiles. También existen restricciones para llevar objetos punzocortantes, herramientas, armas, sustancias inflamables, explosivos y determinados productos químicos.

El riesgo es especialmente importante cuando un artículo peligroso se introduce deliberadamente en el equipaje sin declararlo o se intenta ocultar entre las pertenencias. Una batería de litio dañada, un recipiente con combustible o un objeto explosivo pueden comprometer la seguridad de la aeronave y de las personas que viajan a bordo.

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Por ello, antes de cerrar la maleta, es importante conocer las diferencias entre los artículos permitidos en cabina, aquellos que pueden transportarse en bodega y los que no deben llevarse en un vuelo de pasajeros.

Una viajera organiza frascos en su maleta de mano junto a una bandeja de objetos prohibidos en el control de seguridad del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué puedes llevar en tu maleta de mano?

El equipaje de mano es aquel que el pasajero transporta consigo en la cabina del avión, ya sea una mochila, cartera, bolso o maleta pequeña, de acuerdo con las condiciones de su tarifa y aerolínea.

En términos generales, es el lugar indicado para llevar documentos, objetos de valor, dispositivos electrónicos y artículos que el pasajero necesita durante el viaje.

Sin embargo, que un objeto pueda ingresar a la cabina no significa que esté permitido sin restricciones. Los controles de seguridad pueden inspeccionar el equipaje y retirar artículos que representen un riesgo.

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Celulares, laptops, tablets y cámaras

Los teléfonos móviles, computadoras portátiles, tabletas, cámaras fotográficas, relojes inteligentes y otros dispositivos electrónicos personales pueden transportarse en el equipaje de mano.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) recomienda mantener los equipos electrónicos con baterías de litio en la cabina, donde una eventual señal de sobrecalentamiento puede ser detectada y atendida por la tripulación.

Si la aerolínea solicita enviar la maleta de cabina a la bodega durante el embarque, el pasajero debe retirar previamente las baterías externas y los dispositivos que contengan baterías de litio, conforme a las instrucciones de la compañía.

Un pasajero camina por la terminal de un aeropuerto mientras traslada su equipaje de mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Power banks: la capacidad máxima permitida

Las baterías externas son uno de los artículos que requieren especial atención. Aunque sirven para cargar celulares y otros equipos, contienen celdas de ion-litio que pueden experimentar un fenómeno conocido como fuga térmica (thermal runaway), una reacción que puede provocar un aumento descontrolado de temperatura, emisión de gases, humo o fuego.

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Por esta razón, las baterías externas deben transportarse en la cabina y no en el equipaje facturado.

La guía de IATA para pasajeros establece las siguientes condiciones generales:

Hasta 100 Wh: Generalmente permitida en cabina, sujeta a las condiciones de la aerolínea.

Más de 100 Wh: Las restricciones dependen del tipo de batería y del dispositivo; las power banks están sujetas a prohibiciones específicas.

Más de 160 Wh: No se permite como equipaje ordinario de pasajero; requiere transporte como carga bajo reglamentación especial.

Estos dispositivos permiten llevar energía de forma portátil para cargar los ceulares.

La guía de IATA de 2026 establece un máximo de dos power banks por pasajero, de hasta 100 Wh cada una, y prohíbe transportarlas en la bodega.

Algunas aerolíneas aplican restricciones adicionales. Por ejemplo, JetSMART informa que no transporta baterías que superen los 100 Wh y establece un máximo de dos baterías de repuesto o power banks por pasajero.

Por ello, no basta con revisar la capacidad nominal del dispositivo: también se debe comprobar la política de la aerolínea con la que se realizará el viaje.

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Líquidos, perfumes, cremas y aerosoles

En vuelos internacionales, una regla habitual de seguridad limita los líquidos, geles y aerosoles transportados en cabina a envases individuales de hasta 100 mililitros, colocados dentro de una bolsa transparente de capacidad máxima de un litro.

La restricción comprende productos como:

Perfumes y colonias.

Cremas y lociones.

Champú y acondicionador.

Geles para el cabello.

Pasta dental.

Desinfectante de manos.

Bebidas y otros líquidos.

Avianca establece estas condiciones para el equipaje de mano y contempla excepciones para medicamentos, necesidades médicas y alimentos infantiles, bajo las condiciones correspondientes.

Los envases de mayor capacidad deben transportarse en el equipaje facturado cuando su contenido y presentación estén permitidos por las normas de seguridad.

No obstante, un líquido inflamable o una sustancia química peligrosa no se vuelve permitido por colocarlo en la maleta de bodega. La naturaleza del producto determina si puede transportarse o si está prohibido en cualquier parte del avión.

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Dos maletas frente al control de seguridad del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ilustran las regulaciones sobre objetos permitidos y prohibidos en el equipaje de mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo saber si tu power bank supera los 100 Wh?

La capacidad de una batería suele aparecer expresada en miliamperios hora (mAh), mientras que las restricciones aeronáuticas se establecen en vatios-hora (Wh).

Para convertir una capacidad expresada en mAh a Wh se utiliza la siguiente fórmula:

Wh = (mAh × voltaje) / 1000

Por ejemplo, una batería de 20.000 mAh con un voltaje nominal de 3,7 V tiene una capacidad energética de 74 Wh.

En cambio, una batería de 30.000 mAh con el mismo voltaje nominal alcanza 111 Wh, por lo que supera el límite general de 100 Wh aplicable a las power banks.

El cálculo debe realizarse con el voltaje nominal indicado por el fabricante, no necesariamente con el voltaje de salida USB.

Si el dispositivo no presenta una identificación legible de su capacidad, la aerolínea puede rechazarlo porque no es posible comprobar que cumple con las condiciones de transporte. JetSMART advierte expresamente sobre esta situación.

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