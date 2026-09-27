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Mica Bebin, hija de Anna Carina Copello, responde a críticas por comprometerse a los 23 años

La joven usó sus redes sociales para dejar un claro mensaje a quienes cuestionaron su reciente pedida de mano

Mica Bebin, hija de Anna Carina Copello, responde a críticas por comprometerse a los 23 años
Mica Bebin, hija de Anna Carina Copello, responde a críticas por comprometerse a los 23 años
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Micaela Bebin Copello respondió a las críticas por su compromiso matrimonial a los 23 años con un mensaje publicado en TikTok, días después de que anunciara que se casará con Tiago del Río. La influencer defendió su decisión y sostuvo que haber encontrado a su pareja a esa edad le permitirá compartir más tiempo juntos.

La hija mayor de la cantante Anna Carina Copello comunicó la noticia el miércoles 23 de septiembre a través de Instagram. En la publicación compartió una serie de fotografías del momento de la propuesta, que tuvo lugar en Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina.

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Las imágenes mostraron a la pareja durante la pedida de mano y rápidamente recibieron mensajes de felicitación de seguidores, amigos y familiares. El anuncio también generó comentarios sobre la edad de la joven y el tiempo que lleva junto a Tiago del Río, asunto que pasó de las redes sociales a los programas de espectáculos.

Una mujer besa en la mejilla a un hombre mientras muestra un anillo de compromiso frente al puente de la Mujer
Micaela Bebin Copello, hija mayor de Anna Carina Copello, anunció su compromiso con Tiago del Río en Puerto Madero, Buenos Aires. (Instagram Mica Bebin)

Anna Carina Copello fue una de las primeras integrantes de la familia en expresar su emoción. La intérprete dejó un mensaje en la sección de comentarios de la publicación de su hija, donde destacó la relación que mantiene con su pareja.

Lloroooo, ustedes son un verdadero ejemplo de amor, equipo y complicidad. El regalo más lindo es verte así de feliz, hijita bella, sabiendo que tienes al mejor compañero a tu lado. Disfruten muchísimo esta etapa tan llena de ilusión”, escribió la cantante.

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También se pronunció María Pía Copello, tía y madrina de Micaela Bebin. La conductora celebró públicamente el compromiso con un breve mensaje que reunió más de 2.100 reacciones en pocas horas: “Mi ahijada se comprometió, felicidades”.

La publicación recibió numerosas muestras de afecto, aunque también abrió un debate entre usuarios que consideraron que Bebin Copello es demasiado joven para comprometerse. Algunos cuestionamientos apuntaron a que la pareja debería esperar más tiempo antes de planificar una boda.

Entre las figuras que opinaron sobre el tema estuvo Mario Hart, quien se refirió al compromiso en el programa Sin+ que decir. El exintegrante de realities cuestionó la decisión de la joven y consideró que ambos tendrían que acumular más años de relación antes de dar el siguiente paso.

Una mano con un anillo de diamante en primer plano y dos fotos de una pareja sonriendo en un balcón con la ciudad de fondo
La pareja mantiene una relación sentimental de más de dos años. (Instagram Mica Bebin)

“¿Alguien le ha dicho que está muy chibola para casarse?”, comentó Hart durante el espacio televisivo. Sus declaraciones circularon en redes sociales y sumaron más reacciones alrededor de la noticia.

Micaela Bebin reaparece en TiKTok con fuerte mensaje

Luego de varios días sin referirse de forma directa a los comentarios, Micaela Bebin reapareció en TikTok con un video breve que muchos de sus seguidores interpretaron como una respuesta a quienes criticaron su compromiso.

La joven publicó imágenes en las que volvió a mostrar su anillo y añadió un texto sobre la grabación. “‘Te vas a casar muy joven’. Qué suerte encontrar al amor de tu vida tan joven que puedes vivir toda la vida juntos”, escribió.

Mica Bebin, hija de Anna Carina Copello, responde a críticas por comprometerse a los 23 años
Mica Bebin, hija de Anna Carina Copello, responde a críticas por comprometerse a los 23 años

El mensaje se difundió entre sus seguidores, quienes respaldaron su postura y destacaron que la decisión corresponde a la pareja. Varios usuarios también cuestionaron que personas ajenas a la relación opinen sobre el momento elegido por Bebin Copello y Tiago del Río para formalizar su vínculo.

“Felicidades. No hagas caso a los envidiosos, Hart se casó viejo y se divorció más rápido”, escribió una usuaria. Otros comentarios señalaron: “No importa la edad, importa con quién”; “Yo confío, ninguna mujer le da ese sí a cualquiera”; y “Los que dicen que eres muy joven ni enamorado tendrán. Disfruta de esta etapa”.
Mica Bebin, hija de Anna Carina Copello, responde a críticas por comprometerse a los 23 años
Mica Bebin, hija de Anna Carina Copello, responde a críticas por comprometerse a los 23 años

Hasta el momento, la influencer no ha informado la fecha de su boda ni ha compartido detalles sobre los preparativos. Su publicación en TikTok fue la primera reacción pública después de que el compromiso generara comentarios sobre su edad y su decisión de casarse.

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