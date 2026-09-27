Hermano de líder de ‘La Jauría’ dirigía presunta red criminal que extorsionaba desde el penal de Ancón I, según Fiscalía

Un sorpresivo allanamiento en el penal de máxima seguridad de Ancón 1 desbarató una red criminal que operaba desde el interior. Se incautaron 32 celulares ocultos en el techo, drogas y armas, destapando a la organización 'La Confederación', dedicada a la extorsión. América Noticias

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Una diligencia fiscal y policial dentro del penal Ancón I permitió ubicar 32 teléfonos celulares ocultos en una zona del establecimiento penitenciario. El hallazgo forma parte de una investigación por la presunta actividad de una organización criminal dedicada a la extorsión desde el recinto ubicado en Lima.

La pesquisa del tercer equipo de la Fiscalía de Crimen Organizado de Lima Noroeste apunta a una estructura denominada ‘La Confederación’, cuya presunta actividad se habría desarrollado desde el interior del penal. En ese expediente figura Jimmy Larry Bazán Valderrama, hermano de Jolín Bazán Valderrama, como supuesto lugarteniente de la organización.

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La investigación fiscal vincula a Jimmy Larry Bazán con Wilfredo Antony Montalvo Malki, alias ‘Lápiz’, señalado como presunto cabecilla de ‘La Confederación’. Montalvo fue trasladado semanas atrás desde Ancón hacia otro establecimiento penitenciario, según la información difundida durante el operativo.

El caso también involucra a otros internos señalados dentro de la investigación. Entre los nombres mencionados figuran Víctor Junior Galarza Benvenuto, alias ‘Canco’; Adam Smith Lucano Cotrina, identificado como enemigo de Eric Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’; y Johairo Arancibia Sevillano, señalado como presunto brazo armado de este último. La pesquisa sostiene que la organización habría obtenido más de dos millones de soles desde 2025 mediante actos de extorsión coordinados desde el penal.

Celulares fueron encontrados ocultos en medias

Hallazgo central: 32 celulares fueron encontrados ocultos dentro de medias en una zona sobre las mallas del comedor de Ancón I. Composición: Infobae

El allanamiento judicial se realizó durante la madrugada del último miércoles en el pabellón uno del penal de máxima seguridad de Ancón. El operativo tuvo como uno de sus objetivos localizar equipos móviles presuntamente utilizados por internos para mantener comunicaciones desde el establecimiento.

Los agentes llegaron hasta una zona situada sobre las mallas del comedor. De acuerdo con la información del operativo, la ruta utilizada para esconder los equipos comenzaba en uno de los baños del pabellón. Desde ese punto, uno de los efectivos accedió al techo y recorrió varios metros hasta ubicar los teléfonos.

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Los equipos estaban ocultos dentro de medias de distintos colores. Durante la inspección, uno de los peritos verificó las características de los aparatos y confirmó que contenían microchips. Las prendas permitían distinguir, según la información recogida durante la diligencia, a qué interno correspondería cada equipo.

Otra característica detectada fue la cobertura de las cámaras de los celulares. Todos los aparatos encontrados tenían sus cámaras tapadas, una medida que, de acuerdo con la investigación, buscaba impedir la captura de imágenes dentro del penal.

Operativo también permitió incautar drogas y objetos punzocortantes

La intervención no se limitó a los equipos de comunicación. Durante la diligencia también fueron encontrados cocaína y marihuana, además de objetos punzocortantes.

El operativo estuvo a cargo de la División de Investigación de Delitos Transnacionales, con participación de la Agencia Federal de Investigación de Estados Unidos. La intervención se realizó dentro del penal como parte de las diligencias vinculadas con la investigación contra la presunta organización criminal.

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La Fiscalía de Crimen Organizado de Lima Noroeste considera que los teléfonos podrían guardar relación con las actividades atribuidas a ‘La Confederación’. La pesquisa busca establecer la función que cumplía cada integrante y el uso que se daba a los equipos encontrados.

Jimmy Larry Bazán figura como presunto lugarteniente

Agentes de seguridad intervienen el penal Ancón I en Perú durante una investigación contra una red de extorsión vinculada a un grupo criminal. (Infobae Perú)

Dentro de la investigación fiscal, Jimmy Larry Bazán Valderrama aparece como supuesto hombre de confianza de Wilfredo Antony Montalvo Malki, alias ‘Lápiz’. Este último figura como presunto cabecilla de ‘La Confederación’, organización cuya actividad es atribuida al interior del penal Ancón I.

Jimmy Larry Bazán es hermano de Jolín Bazán Valderrama, señalado en la investigación como presunto líder de ‘La Jauría’, organización que operaría en Trujillo. Según la información del caso, sobre Jolín Bazán existe una recompensa de 300 mil soles por su ubicación.

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La investigación establece una conexión entre ambos hermanos a partir de las funciones que atribuye a Jimmy Larry Bazán dentro de ‘La Confederación’. Su nombre aparece junto al de otros internos considerados integrantes de la estructura investigada por la Fiscalía.

Fiscalía investiga presunta estructura dedicada a la extorsión

El tercer equipo de la Fiscalía de Crimen Organizado de Lima Noroeste investiga a ‘La Confederación’ por su presunta participación en actos extorsivos coordinados desde Ancón I.

Según la investigación, la organización habría generado más de dos millones de soles desde 2025 mediante estas actividades. El monto forma parte de las hipótesis fiscales que buscan determinar el alcance económico de la estructura y las responsabilidades de sus presuntos integrantes.

Entre los investigados también figura Víctor Junior Galarza Benvenuto, alias ‘Canco’, además de Adam Smith Lucano Cotrina y Johairo Arancibia Sevillano. La Fiscalía atribuye a este último la condición de presunto brazo armado de Eric Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’.

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El hallazgo de los 32 celulares constituye una de las diligencias incorporadas a la investigación sobre las comunicaciones y actividades atribuidas a los internos señalados en el expediente.