BTS en Lima: sus tres conciertos en San Marcos aún no tienen autorización municipal y estos son los requisitos pendientes de la MML

Los tres conciertos de BTS aún no cuentan con autorización de la MML para realizarse en el Estadio San Marcos. Composición: Infobae

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Los tres conciertos de BTS previstos en el Estadio San Marcos todavía no cuentan con la autorización de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), de acuerdo con la información proporcionada por la propia comuna. El trámite permanece pendiente mientras los organizadores cumplen con una serie de requisitos vinculados con la seguridad, el tránsito y la licencia necesaria para el desarrollo de los espectáculos.

La situación ocurre pocos días después de la clausura de Arena 1 y de la cancelación del concierto de Robbie Williams, hechos que pusieron bajo atención las condiciones exigidas para la realización de eventos masivos en Lima. En ese contexto, las autoridades municipales mantienen bajo revisión los documentos correspondientes a las presentaciones de la agrupación surcoreana.

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Según informó la MML, los responsables de los conciertos de BTS todavía deben presentar el plan de seguridad requerido para este tipo de actividades. Este documento forma parte de las exigencias que deben ser atendidas antes de que la comuna pueda evaluar la autorización de las tres fechas previstas en el Estadio San Marcos.

A estas exigencias se suman las medidas relacionadas con el tránsito y la circulación vehicular en los alrededores del recinto. Los organizadores deberán gestionar los desvíos correspondientes y obtener la licencia respectiva para que los espectáculos puedan contar con la autorización municipal.

MML señala requisitos pendientes para los conciertos de BTS

Un gráfico del mapa de un estadio expone los precios de reventa de entradas en soles para una presentación del grupo de K-pop BTS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Municipalidad Metropolitana de Lima precisó que los organizadores aún no presentan toda la documentación necesaria para autorizar las tres fechas de BTS en el Estadio San Marcos. Entre los requisitos pendientes figura el plan de seguridad, documento destinado a establecer las medidas previstas para el desarrollo de los eventos.

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La comuna también exige la gestión de los desvíos de tránsito que correspondan durante las fechas de los conciertos. Esta medida forma parte de las coordinaciones necesarias para regular la circulación en las zonas próximas al estadio ante la llegada de asistentes.

Otro requisito corresponde a la licencia para el desarrollo de los espectáculos. Sin este documento y sin el cumplimiento de las condiciones establecidas por la autoridad municipal, las fechas no cuentan con autorización de la MML.

A partir de lo señalado por la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre el estado del procedimiento. El reporte detalla que los responsables todavía deben completar los requisitos antes de recibir la autorización correspondiente.

Los conciertos están previstos en el Estadio San Marcos

El grupo surcoreano BTS y el Estadio de San Marcos ilustran la expectativa por la gira Arirang World Tour en la ciudad de Lima. (Infobae Perú)

Las tres presentaciones de BTS tienen como escenario previsto el Estadio San Marcos. El recinto deberá contar con las condiciones y autorizaciones exigidas por las autoridades para permitir el ingreso del público y el desarrollo de cada una de las fechas.

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El proceso municipal contempla aspectos vinculados con la seguridad del espectáculo y con la circulación alrededor del estadio. Por ello, los organizadores deben entregar la documentación solicitada y coordinar las medidas de tránsito antes de obtener la autorización.

La situación no corresponde a una cancelación de las presentaciones, sino a un trámite que permanece pendiente ante la Municipalidad Metropolitana de Lima. La realización de las fechas depende del cumplimiento de las exigencias establecidas por la autoridad competente.

Qué documentos deben presentar los organizadores

Los miembros del grupo BTS posan juntos sobre una imagen del Estadio San Marcos iluminado durante un concierto en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan de seguridad constituye uno de los documentos pendientes señalados por la MML. Los organizadores deberán incorporar en ese trámite las medidas necesarias para el desarrollo de los conciertos, de acuerdo con las exigencias municipales comunicadas para el evento.

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En materia de tránsito, la organización deberá gestionar los desvíos que correspondan para las fechas de las presentaciones. Esta coordinación resulta parte del procedimiento exigido por la comuna antes de autorizar los espectáculos.

La licencia correspondiente completa el conjunto de requisitos mencionados por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Hasta que estos procedimientos sean atendidos, las tres fechas de BTS en el Estadio San Marcos permanecen sin autorización municipal.

La comuna todavía espera la presentación de estos documentos por parte de los organizadores. El estado del trámite, por tanto, permanece sujeto al cumplimiento de las exigencias señaladas por la autoridad municipal.

Casaretto explica qué gerencias evaluarán los expedientes

El funcionario Casaretto detalló que los organizadores deberán completar distintos trámites ante la Municipalidad de Lima antes de obtener la autorización. “Todo tiene plazos, ellos tienen que presentar su plan de seguridad, solicitar plan de desvíos, solicitar la licencia para poder ser autorizado el evento a través de las gerencias competentes en la Municipalidad de Lima”, señaló.

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Cada expediente será revisado por el área municipal que corresponda. El plan de desvíos quedará bajo evaluación de la Gerencia de Movilidad Urbana, mientras que la autorización del evento dependerá de la Gerencia de Desarrollo Económico.

A su vez, la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres deberá emitir la resolución relacionada con las condiciones de riesgo del espectáculo. Este procedimiento forma parte de las evaluaciones previas que deben cumplirse antes de la autorización.

Casaretto también recordó que el Estadio San Marcos ya recibió conciertos de artistas con gran convocatoria y que existen antecedentes de eventos masivos gestionados mediante planes de seguridad. “Creo que el estadio de San Marcos ha albergado grandes artistas y gran cantidad de público que se ha podido de alguna forma manejar a través de un plan de seguridad que se establece previamente”, sostuvo.

El funcionario señaló además que el público previsto para estas presentaciones está compuesto principalmente por adolescentes y jóvenes. Según explicó, esta característica requiere atención en aspectos como los controles, los accesos y las rutas de evacuación.

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