Perú

INPE detectó S/4.000 en sandalias, un celular dentro de un peluche y 408 cigarrillos ocultos entre turrones en tres penales

Los visitantes utilizaron distintos escondites para intentar pasar los controles: calzado, una cartuchera tipo peluche y hasta 34 turrones que ocultaban cigarrillos

El INPE detectó tres intentos de ingreso de objetos prohibidos durante jornadas de visita en los penales de Arequipa, Lurigancho y Chiclayo. Composición: Infobae
El INPE detectó tres intentos de ingreso de objetos prohibidos durante jornadas de visita en los penales de Arequipa, Lurigancho y Chiclayo. Composición: Infobae
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Agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detectaron tres intentos de ingreso de objetos y dinero prohibidos durante los controles de seguridad en establecimientos penitenciarios de Arequipa, Lurigancho y Chiclayo. Las intervenciones ocurrieron durante las jornadas de visita y permitieron identificar efectivo oculto en calzados, un teléfono celular dentro de un objeto de peluche y cigarrillos escondidos entre alimentos.

En el Establecimiento Penitenciario de Arequipa, el personal de seguridad detectó que un visitante llevaba una cantidad de dinero superior al límite establecido por la normativa de seguridad penitenciaria. El efectivo estaba oculto en las sandalias que portaba el hombre durante su ingreso al recinto.

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La revisión también permitió encontrar dinero adicional dentro de su monedero. El caso fue comunicado al Ministerio Público y a la Policía para las diligencias correspondientes, mientras el efectivo quedó inmovilizado por las autoridades penitenciarias.

En otro operativo, esta vez en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, una mujer fue intervenida durante el día de visita femenina. Los agentes encontraron un teléfono celular oculto dentro de una cartuchera tipo peluche que llevaba entre sus pertenencias.

Dinero oculto en las sandalias durante visita al penal de Arequipa

En Arequipa, un visitante llevaba S/4.000 escondidos en sus sandalias, distribuidos en 20 billetes de S/200. También se encontró dinero adicional en su monedero. Composición: Infobae
En Arequipa, un visitante llevaba S/4.000 escondidos en sus sandalias, distribuidos en 20 billetes de S/200. También se encontró dinero adicional en su monedero. Composición: Infobae

El control efectuado en la puerta principal del penal de Arequipa permitió detectar 20 billetes de S/ 200 ocultos en ambas sandalias del visitante. El monto encontrado dentro del calzado ascendió a S/ 4.000.

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Durante la inspección del monedero también aparecieron 100 monedas de S/ 1, dos billetes de S/ 100 y dos billetes de S/ 50. Este segundo grupo de dinero sumó S/ 400, por lo que el efectivo intervenido alcanzó S/ 4.400.

El visitante pretendía ingresar al establecimiento para visitar a su cuñado Wilfredo Llanllaya Torres, interno sentenciado por robo agravado.

De acuerdo con la información proporcionada por el INPE, la normativa de seguridad establece como límite para el ingreso de dinero un monto equivalente al 30 % del sueldo mínimo vital. Al superar dicho límite, el efectivo fue inmovilizado y el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes.

Celular escondido en una cartuchera tipo peluche en Lurigancho

En Lurigancho, una mujer intentó ingresar con un celular oculto dentro de una cartuchera tipo peluche. Difusión
En Lurigancho, una mujer intentó ingresar con un celular oculto dentro de una cartuchera tipo peluche. Difusión

Durante la jornada de visita femenina en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, agentes penitenciarios intervinieron a una mujer que llevaba un equipo celular oculto dentro de una cartuchera tipo peluche.

La visitante llegó al penal acompañada de tres menores de edad. Su objetivo era visitar a su hermano Cristhian Franco Murillo, interno del pabellón 7.

El INPE comunicó la intervención a la Segunda Fiscalía de San Juan de Lurigancho – zona media, primer despacho, a cargo de la fiscal Pamela Audazo Colchado. También se informó del caso a la DEPINCRI II del distrito para las diligencias correspondientes.

408 cigarrillos fueron encontrados entre turrones en Chiclayo

INPE detectó S/4.000 en sandalias, un celular dentro de un peluche y 408 cigarrillos ocultos entre turrones en tres penales. Difusión
INPE detectó S/4.000 en sandalias, un celular dentro de un peluche y 408 cigarrillos ocultos entre turrones en tres penales. Difusión

Un tercer operativo se produjo en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo. Personal de seguridad detectó 408 cigarrillos durante la revisión de una bolsa de víveres en el área N.° 2 de la puerta principal.

Los cigarrillos estaban distribuidos en bolsitas transparentes ocultas dentro de 34 turrones. La mujer intervenida acudió al establecimiento acompañada de su menor hijo y pretendía entregar los productos a su conviviente, el interno Luis Alberto Gálvez Manosalva.

El interno se encuentra ubicado en la cuadra 5 del pabellón 4 del Régimen Cerrado Ordinario. Tras la detección de los cigarrillos, el caso fue comunicado a las autoridades competentes para las investigaciones y procedimientos establecidos por ley.

El INPE señaló que estos controles forman parte de las acciones permanentes de seguridad penitenciaria destinadas a prevenir el ingreso y la tenencia de objetos prohibidos dentro de los establecimientos penitenciarios. La institución también exhortó a familiares y allegados de internos a evitar conductas que puedan derivar en sanciones penales.

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