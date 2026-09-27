Gol de Gabriel Santana tras certera definición en Sporting Cristal vs ADT por semifinal ida de la Copa de la Liga 2026

El mediocampista abrió el marcador en Tarma luego de sutil definición - Crédito: Bicolor .

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Gabriel Santana apareció para marcar la diferencia en el Sporting Cristal vs ADT, disputado este domingo 27 de septiembre por la semifinal de ida de la Copa de la Liga 2026. El futbolista brasileño abrió el marcador en los primeros minutos del encuentro en Tarma, luego de una precisa definición que permitió a los ‘celestes’ tomar ventaja.

El equipo dirigido por Roberto Mosquera asumió el reto en la altura tarmeña con la intención de conseguir una ventaja en esta serie. Los ‘cerveceros’ adelantaron sus líneas desde el inicio y encontraron el premio a su propuesta ofensiva cuando transcurrían las primeras acciones del partido.

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Fue a los 15 minutos cuando Gabriel Santana aprovechó un error del conjunto local y recuperó el balón para iniciar una peligrosa acción individual. El mediocampista quedó con el camino libre hacia el área y avanzó decidido ante la salida de los defensores de ADT.

Ya dentro del área, el brasileño tuvo el tiempo necesario para acomodarse y definir con precisión. Santana sacó un remate dirigido al palo más alejado del guardameta rival, Carlos Solís, quien no pudo evitar la caída de su arco.

De esta manera, Gabriel Santana puso el 1-0 para Sporting Cristal en Tarma y permitió que el cuadro ‘celeste’ golpeara primero en esta semifinal de ida de la Copa de la Liga 2026.

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La definición de Gabriel Santana para el 1-0 de Sporting Cristal ante ADT en Tarma. Crédito: Prensa SC

Gabriel Santana suma su tercer gol de la temporada

Con su tanto ante ADT, Gabriel Santana alcanzó tres goles en la temporada con Sporting Cristal. Además, esta fue su segunda anotación en la Copa de la Liga 2026, competencia en la que viene aportando con sus apariciones en el frente de ataque.

El brasileño llegó este año como refuerzo del cuadro ‘celeste’ y, con el paso de los partidos, ha ido ganando protagonismo dentro del equipo. Su capacidad para aparecer en zona ofensiva le permitió volver a celebrar en un duelo importante para Sporting Cristal.

Esta vez, Santana apareció en la semifinal de ida y marcó el 1-0 ante ADT en Tarma, poniendo a su equipo en ventaja en una serie que busca definir a uno de los finalistas de la Copa de la Liga 2026.

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¿Cuándo es la vuelta entre Sporting Cristal y ADT?

El partido de vuelta entre Sporting Cristal y ADT por la semifinal de la Copa de la Liga 2026 se disputará el domingo 4 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo de Lima. El encuentro será el segundo capítulo de una llave que se resolverá después de los 180 minutos correspondientes a ambos compromisos.

Al tratarse de una semifinal a dos partidos, la clasificación se definirá en la capital. Es decir, después de los 90 minutos disputados en Tarma, ambos conjuntos tendrán otros 90 minutos para resolver la llave en el recinto ‘celeste’. El marcador global de los dos encuentros determinará quién consigue el boleto a la final.

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Tras el resultado registrado en la ida en Tarma, los equipos tendrán algunos días para preparar el segundo enfrentamiento. Sporting Cristal afrontará la revancha ante su público, mientras que ADT buscará llegar con el resultado necesario para mantenerse en carrera por el título de la Copa de la Liga 2026.