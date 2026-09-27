Perú Deportes

Gol de Gabriel Santana tras certera definición en Sporting Cristal vs ADT por semifinal ida de la Copa de la Liga 2026

El futbolista brasileño apareció en el área y, con un preciso remate, marcó el 1-0 para los ‘celestes’ en Tarma

El mediocampista abrió el marcador en Tarma luego de sutil definición - Crédito: Bicolor .
Guardar

Gabriel Santana apareció para marcar la diferencia en el Sporting Cristal vs ADT, disputado este domingo 27 de septiembre por la semifinal de ida de la Copa de la Liga 2026. El futbolista brasileño abrió el marcador en los primeros minutos del encuentro en Tarma, luego de una precisa definición que permitió a los ‘celestes’ tomar ventaja.

El equipo dirigido por Roberto Mosquera asumió el reto en la altura tarmeña con la intención de conseguir una ventaja en esta serie. Los ‘cerveceros’ adelantaron sus líneas desde el inicio y encontraron el premio a su propuesta ofensiva cuando transcurrían las primeras acciones del partido.

PUBLICIDAD

Fue a los 15 minutos cuando Gabriel Santana aprovechó un error del conjunto local y recuperó el balón para iniciar una peligrosa acción individual. El mediocampista quedó con el camino libre hacia el área y avanzó decidido ante la salida de los defensores de ADT.

Ya dentro del área, el brasileño tuvo el tiempo necesario para acomodarse y definir con precisión. Santana sacó un remate dirigido al palo más alejado del guardameta rival, Carlos Solís, quien no pudo evitar la caída de su arco.

De esta manera, Gabriel Santana puso el 1-0 para Sporting Cristal en Tarma y permitió que el cuadro ‘celeste’ golpeara primero en esta semifinal de ida de la Copa de la Liga 2026.

PUBLICIDAD

La definición de Gabriel Santana para el 1-0 de Sporting Cristal ante ADT en Tarma.
La definición de Gabriel Santana para el 1-0 de Sporting Cristal ante ADT en Tarma. Crédito: Prensa SC

Gabriel Santana suma su tercer gol de la temporada

Con su tanto ante ADT, Gabriel Santana alcanzó tres goles en la temporada con Sporting Cristal. Además, esta fue su segunda anotación en la Copa de la Liga 2026, competencia en la que viene aportando con sus apariciones en el frente de ataque.

El brasileño llegó este año como refuerzo del cuadro ‘celeste’ y, con el paso de los partidos, ha ido ganando protagonismo dentro del equipo. Su capacidad para aparecer en zona ofensiva le permitió volver a celebrar en un duelo importante para Sporting Cristal.

Esta vez, Santana apareció en la semifinal de ida y marcó el 1-0 ante ADT en Tarma, poniendo a su equipo en ventaja en una serie que busca definir a uno de los finalistas de la Copa de la Liga 2026.

¿Cuándo es la vuelta entre Sporting Cristal y ADT?

El partido de vuelta entre Sporting Cristal y ADT por la semifinal de la Copa de la Liga 2026 se disputará el domingo 4 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo de Lima. El encuentro será el segundo capítulo de una llave que se resolverá después de los 180 minutos correspondientes a ambos compromisos.

Al tratarse de una semifinal a dos partidos, la clasificación se definirá en la capital. Es decir, después de los 90 minutos disputados en Tarma, ambos conjuntos tendrán otros 90 minutos para resolver la llave en el recinto ‘celeste’. El marcador global de los dos encuentros determinará quién consigue el boleto a la final.

Tras el resultado registrado en la ida en Tarma, los equipos tendrán algunos días para preparar el segundo enfrentamiento. Sporting Cristal afrontará la revancha ante su público, mientras que ADT buscará llegar con el resultado necesario para mantenerse en carrera por el título de la Copa de la Liga 2026.

Temas Relacionados

Gabriel SantanaSporting CristalADTCopa de la Ligaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

a que hora juega peru vs mexico partido amistoso nueva jersey fecha fifa 2026 horario

La ‘bicolor’ afrontará el segundo amistoso de su gira en Norteamérica ante el combinado azteca. Conoce el horario y todos los detalles del encuentro

a que hora juega peru vs mexico partido amistoso nueva jersey fecha fifa 2026 horario

Sporting Cristal 1-0 ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

El cuadro ‘cervecero’ visita Tarma con la mira puesta en sacar ventaja en su lucha por llegar a la final del campeonato. Sigue todas las incidencias de la contienda

Sporting Cristal 1-0 ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

Sport Boys vs Alianza Atlético 2-5: goles y resumen de la dura derrota ‘rosada’ por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

El cuadro chalaco comenzó ganando el encuentro en apenas dos minutos, pero después las cosas tomaron otro rumbo y ahora tendrá que ganar por tres goles de diferencia en Sullana para igualar la serie

Sport Boys vs Alianza Atlético 2-5: goles y resumen de la dura derrota ‘rosada’ por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

Partidos de hoy, domingo 27 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El fútbol dominical ofrecerá una agenda repartida entre la fecha de selecciones y los campeonatos de clubes, con presencia de figuras como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland y más

Partidos de hoy, domingo 27 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partido en Tarma por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

Los ‘celestes’ tendrán difícil reto visitando a los tarmeños en la primera semifinal del certamen local. Roberto Mosquera no podrá contar con Yoshimar Yotún y Miguel Araujo para este encuentro. Conoce los horarios

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partido en Tarma por semifinales ida de Copa de la Liga 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga lanza ultimátum a Keiko Fujimori: “Póngase las pilas, señora. El aval no es perpetuo”

Rafael López Aliaga lanza ultimátum a Keiko Fujimori: “Póngase las pilas, señora. El aval no es perpetuo”

Keiko Fujimori se queja del Congreso: “Estamos esperando facultades (...) llevan semanas”

Osinergmin observa la adenda de Cálidda: La expansión del gas natural abre dudas por conexiones y tarifas

Ministro Astudillo confirma que organizaciones criminales infiltran a jóvenes en la Policía Nacional

Última encuesta CPI para Gobernador del Callao: Pedro Spadaro lidera la intención de voto y así van los demás candidatos

ENTRETENIMIENTO

Proyectos de ARMY Perú para BTS: fan projects en el Estadio San Marcos

Proyectos de ARMY Perú para BTS: fan projects en el Estadio San Marcos

Jaime Bayly cuestiona a Keiko Fujimori por elogios a Donald Trump: “Me parece un error grave”

BTS en Perú: entradas en reventa llegan hasta los 7 mil soles para sus conciertos en el Estadio San Marcos

POP UP de BTS en Perú: esto es lo que gasta la comunidad ARMY en los productos oficiales de la boy band de k-pop

Mica Bebin, hija de Anna Carina Copello, responde a críticas por comprometerse a los 23 años

DEPORTES

A qué hora juega Perú vs México: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs México: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Sporting Cristal 1-0 ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

Sport Boys vs Alianza Atlético 2-5: goles y resumen de la dura derrota ‘rosada’ por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

Partidos de hoy, domingo 27 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partido en Tarma por semifinales ida de Copa de la Liga 2026