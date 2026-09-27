Elecciones municipales 2026: así va la intención de voto para la alcaldía de Comas, según encuesta de CPI

Una urna de la ONPE y una cédula de votación sobre la vista del distrito de Comas ilustran el panorama para las elecciones municipales de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Comas se prepara para elegir a su próximo alcalde en medio de las demandas vecinales por mayor seguridad ciudadana, recuperación de parques, limpieza pública y ordenamiento de sus espacios urbanos. A pocos días de las Elecciones Municipales 2026, el último simulacro de votación de CPI muestra una competencia ajustada entre los tres primeros candidatos a la municipalidad distrital.

Jean Pool Granados Lazo, de Renovación Popular, encabeza la medición con 21,6% de los votos válidos. Le siguen Raúl Díaz Pérez, de Avanza País, con 20,5%, y Carmen Mónica Acuña Jara, de Podemos Perú, con 20,4%.

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Los resultados evidencian un empate técnico entre los tres postulantes que ocupan las primeras posiciones. La medición también incluye a otros candidatos de agrupaciones políticas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Acción Popular y Ahora Nación.

El simulacro de CPI, cuya muestra reportada en la imagen es de 459 personas, permite conocer cómo se distribuyen las preferencias electorales en uno de los distritos más poblados de Lima Metropolitana.

La elección del domingo 4 de octubre definirá quién asumirá la conducción de la Municipalidad de Comas durante el periodo 2027-2030, con responsabilidades relacionadas con los servicios públicos, la seguridad ciudadana, el desarrollo urbano y el mantenimiento de los espacios comunes.

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Jean Pool Granados, Raúl Díaz y Carmen Acuña protagonizan una disputa ajustada

El primer lugar del simulacro corresponde a Jean Pool Granados Lazo, de Renovación Popular, quien registra 20,3% de los votos emitidos y 21,6% de los votos válidos.

En segundo lugar aparece Raúl Díaz Pérez, de Avanza País, con 19,4% de los votos emitidos y 20,5% de los válidos. La diferencia entre ambos es de apenas 1,1 puntos porcentuales en esta última categoría.

Carmen Mónica Acuña Jara, candidata de Podemos Perú, ocupa el tercer puesto con 20,4% de los votos válidos, prácticamente a la par de Díaz.

La medición también registra a Samuel Horacio Guerrero Castillo, de Fuerza Popular, con 8,1% de los votos válidos, mientras que Roxana Marylia Ari Acuña, de Alianza para el Progreso, alcanza 7,9%.

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Más atrás se encuentran Ana Yuriko Niño de Guzmán, de Somos Perú, con 5,2%; Pierre Orlando Apian Castillo, de Acción Popular, con 5%; y César Augusto Cosiche Tenorio, de Ahora Nación, con 3,7%.

El simulacro de votación de CPI Research para la alcaldía del distrito de Comas otorga el primer lugar a Jean Pool Granados con el 21,6 % de los votos válidos. (CPI)

¿Quiénes son los candidatos a la alcaldía de Comas?

La contienda municipal reúne a postulantes de distintas organizaciones políticas, entre ellos la actual alcaldesa del distrito y representantes de agrupaciones con presencia nacional.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó la plataforma Voto Informado para que los ciudadanos puedan consultar las hojas de vida, la trayectoria declarada y los planes de gobierno de quienes participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

A continuación, un resumen de los principales postulantes que aparecen en el simulacro de CPI.

1. Jean Pool Granados Lazo – Renovación Popular

Jean Pool Granados Lazo encabeza el simulacro de CPI con 21,6% de los votos válidos.

El candidato presenta una propuesta de gestión municipal que contempla seguridad ciudadana, obras y servicios, economía local, salud, educación y gobierno digital. En su plataforma de campaña también plantea una gestión orientada a atender las necesidades de los barrios de Comas.

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Su plan de gobierno puede consultarse en el portal Voto Informado del JNE.

Logo del Partido Renovación Popular, elección Perú 2026

2. Raúl Díaz Pérez – Avanza País

Raúl Díaz Pérez participa en la contienda municipal con Avanza País y registra 20,5% de los votos válidos.

Su candidatura forma parte de la lista distrital de esta organización política para las elecciones del 4 de octubre.

Para conocer su trayectoria profesional, experiencia en la administración pública y propuestas específicas para Comas, los electores pueden revisar la hoja de vida y el plan de gobierno presentados ante el JNE.

3. Carmen Mónica Acuña Jara – Podemos Perú

Carmen Mónica Acuña Jara es la actual alcaldesa de Comas y postula nuevamente a la municipalidad con Podemos Perú.

Su condición de autoridad municipal está documentada en los acuerdos oficiales del concejo distrital. En mayo de 2026, el municipio aprobó su licencia sin goce de haber para participar en las Elecciones Municipales 2026.

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Durante su gestión, la municipalidad informó sobre el relanzamiento del Plan de Patrullaje Integrado, una estrategia que contempla acciones conjuntas entre el serenazgo y la Policía Nacional para reforzar la prevención y la presencia operativa en distintos sectores del distrito.

Logo Podemos Perú

4. Samuel Horacio Guerrero Castillo – Fuerza Popular

Samuel Horacio Guerrero Castillo participa como candidato de Fuerza Popular y registra 8,1% de los votos válidos.

Su candidatura integra la lista de postulantes a la Municipalidad Distrital de Comas. Su hoja de vida y las propuestas de su organización política pueden revisarse en Voto Informado.

5. Roxana Marylia Ari Acuña – Alianza para el Progreso

Roxana Marylia Ari Acuña es candidata de Alianza para el Progreso y obtiene 7,9% de los votos válidos.

Su nombre también figura en el directorio oficial de regidores de la Municipalidad Distrital de Comas.

Para conocer su experiencia y las propuestas que presenta para la gestión municipal, corresponde revisar su declaración jurada y el plan de gobierno de su agrupación ante el JNE.

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6. Ana Yuriko Niño de Guzmán – Somos Perú

Ana Yuriko Niño de Guzmán participa con Somos Perú y registra 5,2% de los votos válidos.

Su candidatura forma parte de la lista distrital de esta organización política para los comicios municipales.

7. Pierre Orlando Apian Castillo – Acción Popular

Pierre Orlando Apian Castillo postula con Acción Popular y alcanza 5% de los votos válidos.

Su perfil profesional, experiencia y propuestas para Comas pueden consultarse en la documentación electoral presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las elecciones primarias de la organización política Acción Popular, donde se había proclamado ganador a Alfredo Barnechea como representante para las Elecciones Generales 2026.

8. César Augusto Cosiche Tenorio – Ahora Nación

César Augusto Cosiche Tenorio es candidato de Ahora Nación y obtiene 3,7% de los votos válidos.

Su postulación integra la oferta electoral distrital para el proceso municipal de octubre.

Otros candidatos

El simulacro de CPI también incluye a Nicolás Octavio Kusunoki Fuero, del Partido Cívico Obras; Rosa Lidia Corzo Saldarriaga, de Perú Primero; Javier Sósimo Carrasco Condori, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú; y Juan Carlos Condori Chávez, del Partido Popular Cristiano.

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Los datos oficiales de sus hojas de vida y planes de gobierno se encuentran disponibles para consulta en la plataforma electoral del JNE.

Seguridad ciudadana: uno de los principales desafíos de Comas

La seguridad ciudadana es uno de los asuntos centrales de la gestión municipal. La Municipalidad de Comas cuenta con un Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2024-2027, aprobado mediante la Ordenanza Municipal N.° 690-2024-ORD.

Este instrumento forma parte de la planificación institucional para abordar la prevención del delito y la coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad en el distrito.

En febrero de 2026, la municipalidad anunció el relanzamiento del Plan de Patrullaje Integrado, que contempla intervenciones conjuntas entre el serenazgo y la Policía Nacional del Perú. La estrategia busca reforzar las acciones preventivas y la capacidad de respuesta en sectores identificados como críticos.

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La próxima gestión deberá continuar articulando sus acciones con las autoridades policiales y las organizaciones vecinales, además de atender otros problemas cotidianos que afectan la convivencia urbana.

Parques descuidados, basura y desorden urbano: ¿qué competencias tiene la municipalidad?

La recuperación de áreas verdes, el mantenimiento de parques y jardines, la limpieza pública y el ordenamiento del comercio también forman parte de las responsabilidades municipales.

La estructura orgánica de la Municipalidad de Comas contempla una Subgerencia de Áreas Verdes y Ornato, encargada de los servicios de limpieza pública, mantenimiento y protección de parques y jardines, así como de la higiene ambiental.

Asimismo, la municipalidad cuenta con áreas responsables de seguridad ciudadana, fiscalización, transporte y control del comercio informal.

Estas competencias permiten identificar algunos de los asuntos que los electores pueden contrastar al revisar los planes de gobierno: mantenimiento de espacios públicos, gestión de residuos, fiscalización municipal, movilidad y recuperación de zonas destinadas a la recreación.

El voto blanco, nulo y viciado alcanza el 5,7%

El simulacro de CPI registra 5,7% de votos blancos, nulos y viciados entre los votos emitidos. Por separado, el porcentaje de indecisos alcanza 5,8%.

Ambos indicadores representan situaciones distintas: los indecisos todavía no expresan una preferencia definida, mientras que los votos blancos, nulos o viciados no constituyen votos válidos para una candidatura.

En esta medición, los tres primeros postulantes concentran porcentajes cercanos entre sí, mientras que el resto de candidatos registra cifras inferiores al 10% de los votos válidos.

Es importante distinguir los resultados sobre votos emitidos de aquellos calculados sobre votos válidos. En el caso de Jean Pool Granados, por ejemplo, el simulacro registra 20,3% de votos emitidos y 21,6% de votos válidos.

¿Dónde consultar las propuestas de los candidatos de Comas?

El Jurado Nacional de Elecciones habilitó la plataforma Voto Informado para que los ciudadanos puedan revisar los perfiles de los postulantes, sus hojas de vida y los planes de gobierno presentados por las organizaciones políticas.

La elección del 4 de octubre definirá quién asumirá la administración municipal de Comas durante el periodo 2027-2030, con responsabilidades sobre servicios públicos, seguridad ciudadana, limpieza, infraestructura y espacios urbanos.