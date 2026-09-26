Perú

“Tenemos que prepararnos”: Senamhi advierte sobre riesgo de inundaciones en la costa norte por El Niño

El Senamhi pidió a la población coordinar con sus autoridades e identificar desde ahora las zonas vulnerables ante el escenario previsto para los próximos meses.

La especialista del SENAMHI, Raquel Loayza, explica la situación de las lluvias en el norte del país, especialmente en Tumbes, donde el caudal del río se ha incrementado. Advierte que estas son las primeras precipitaciones y se intensificarán debido al Fenómeno El Niño | Latina
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El Perú se encuentra bajo Alerta de El Niño Costero y las primeras precipitaciones ya comienzan a presentarse en la costa norte. En Tumbes, una lluvia registrada durante la noche y madrugada del 23 de septiembre llegó a triplicar el caudal del río Tumbes en apenas tres horas, un comportamiento que el Senamhi considera una señal de las condiciones que podrían presentarse durante el periodo lluvioso.

El episodio se produjo mientras el país se prepara para un escenario de mayor actividad de lluvias conforme avance la primavera. Raquel Loayza, especialista del Senamhi, explicó en Latina que las precipitaciones registradas en Tumbes fueron calificadas como extremadamente lluviosas y advirtió que, desde noviembre, podrían presentarse eventos de corta duración, pero de mayor intensidad.

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El Niño Costero ya genera condiciones para las lluvias

El 23 de septiembre, la estación meteorológica de Rica Playa, en Tumbes, registró 38,4 milímetros de precipitación. De acuerdo con Loayza, el acumulado permitió categorizar la jornada como un día extremadamente lluvioso.

“Esta lluvia que ocurrió esa noche o madrugada ha sido, pues, categorizada como día extremadamente lluvioso”, señaló la especialista.

Mujeres caminan descalzas en una calle inundada y se protegen de la lluvia con un plástico transparente.
El Senamhi prevé que las precipitaciones de consideración comiencen en el norte cuando el agua cálida se desplace, con un crecimiento progresivo hasta inicios de 2027, cuando podrían ganar fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento de las precipitaciones está relacionado con las actuales condiciones del océano y la atmósfera. El calentamiento de la temperatura superficial del mar favorece una mayor presencia de vapor de agua en la atmósfera, lo que facilita la formación de nubes y, posteriormente, lluvias.

Loayza explicó que este escenario se presenta al inicio de la primavera, una estación en la que normalmente comienzan las lluvias en determinadas zonas del país. Sin embargo, las condiciones actuales asociadas al calentamiento del mar y al exceso de humedad pueden favorecer episodios de mayor intensidad.

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¿El Niño Costero se adelantó?

Las lluvias registradas en Tumbes podrían generar la impresión de que el fenómeno se adelantó, pero la especialista del Senamhi hizo una precisión: no corresponde señalar que El Niño Costero se haya adelantado.

Según explicó, las precipitaciones durante esta época forman parte de las condiciones propias de la primavera. Además, recordó que el Senamhi mantiene la alerta por El Niño Costero desde marzo y que el escenario previsto ya contemplaba la presencia de lluvias durante esta estación.

“Ya se miraba que primavera iba, iba ya a adelantarse, no se podía, ya se iba a formar estas precipitaciones por las mismas condiciones atmosféricas y oceanográficas que se están presentando”, explicó.

Lo que podría cambiar durante las siguientes semanas es la frecuencia y la intensidad de estos eventos.

Desde noviembre se esperan lluvias más frecuentes e intensas

La especialista señaló que las precipitaciones de esta semana pueden considerarse un inicio del comportamiento que tendrá el periodo lluvioso. Sin embargo, las condiciones podrían volverse más marcadas conforme avance la primavera.

“Estas lluvias van a ser de periodos cortos, pero extremos, a partir de ya de noviembre”, advirtió Loayza.

La costa norte será una de las zonas que deberá mantener mayor atención ante este escenario. El monitoreo también comprende otras regiones del país, debido a que las condiciones meteorológicas pueden generar diferentes peligros dependiendo de las características de cada territorio.

Lima y la zona central también deben prepararse

El llamado preventivo no está dirigido únicamente a las regiones del norte. Loayza señaló que la parte central del país también estará involucrada y mencionó expresamente a Lima.

“Claro que también va a estar involucrada la parte central del país, Lima, que también se ha visto Ica en el 98, pero ya se tiene que preparar y sobre todo coordinar con las autoridades”, sostuvo.

La especialista recomendó que la población trabaje junto con sus autoridades para identificar los lugares vulnerables y establecer medidas de prevención. Esto resulta especialmente importante en sectores próximos a quebradas, ríos y otras zonas expuestas a inundaciones o movimientos de masa.

¿Por qué las lluvias pueden provocar huaicos e inundaciones?

El riesgo no depende únicamente de la intensidad de una lluvia aislada. La acumulación de precipitaciones puede provocar que el suelo absorba progresivamente agua hasta alcanzar niveles de saturación.

Loayza explicó que, después de la saturación, pueden producirse desprendimientos y movimientos de masa. Estos materiales pueden llegar a los ríos y contribuir al incremento de sus caudales, elevando posteriormente el riesgo de inundaciones.

Por ello, el Senamhi pide a la población no esperar a que se presenten los episodios más intensos para tomar medidas.

Tenemos que ya proyectarnos y prepararnos para esos peligros que se vienen”, enfatizó.

Senamhi también monitorea las temperaturas

Además de las precipitaciones, el Senamhi mantiene vigilancia sobre el comportamiento de las temperaturas. Loayza indicó que actualmente se registran valores de hasta seis grados por encima de lo normal en algunas zonas.

La especialista confirmó que existen avisos vigentes por precipitaciones y temperaturas para los próximos días, con atención también en sectores de la zona norte y Cajamarca.

El escenario continuará bajo monitoreo mientras avanza la primavera y se aproxima el periodo en el que, de acuerdo con el pronóstico, las lluvias podrían adquirir mayor frecuencia e intensidad.

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