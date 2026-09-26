Angie Jibaja reveló por qué no fue al quinceañero de su hija tras el respaldo de Romina Gachoy

Romina Gachoy defendió a Angie Jibaja y aclaró por qué no estuvo en los 15 años de su hija

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Angie Jibaja reveló que se alejó antes de la fiesta de 15 años de su hija para protegerla de la exposición pública, luego de que su ausencia en la celebración generara comentarios en redes sociales. La modelo compartió una conversación privada con Romina Gachoy, esposa de Jean Paul Santa María, en la que la uruguaya rechazó que la adolescente no hubiera querido invitar a su madre.

La llamada “Chica de los tatuajes” publicó el intercambio a través de TikTok y sostuvo que recibió autorización de Gachoy para difundir el contenido. Jibaja afirmó que las palabras de la cantante uruguaya tuvieron un impacto especial en ella, en medio de las versiones que circularon tras el cumpleaños de su hija.

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“Gracias a Romina por dejarme compartir tus palabras, con las personas que espero sostenga tus palabras, esas que me escribiste por WhatsApp… significaron muchísimo para mí”, escribió la modelo al presentar la captura de la conversación.

La fiesta por los 15 años de G** tuvo a Gachoy entre las personas que acompañaron a la adolescente. La uruguaya difundió imágenes y detalles de la reunión en sus redes sociales, donde expresó el vínculo que mantiene con la hija de su esposo. En ese contexto, la falta de publicaciones de Jibaja y su ausencia física en el evento dieron lugar a especulaciones sobre la relación con la menor.

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Romina Gachoy le dedicó un mensaje de cumpleaños a Gia, la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María, por sus 15 años.

Romina Gachoy niega rechazo de la adolescente hacia Angie

En el mensaje que se hizo público, Romina Gachoy pidió que no se interpretara la ausencia de Angie Jibaja como una decisión de la quinceañera. La esposa de Santa María sostuvo que esa versión era falsa y apuntó contra quienes, según expresó, buscaban instalar esa idea.

“Y si alguien te pregunta por qué no fuiste al cumple no des cabida a la gente mala que quiere dar a entender como que G** no te invitó y cosas que son falsas”, escribió Gachoy en la conversación reproducida por Jibaja.

El mensaje abordó de manera directa uno de los puntos que había despertado mayor atención: si la adolescente había decidido celebrar sin la presencia de su madre. Gachoy descartó esa posibilidad y defendió a Jibaja frente a los cuestionamientos surgidos después de la fiesta.

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La modelo peruana optó por no referirse a la celebración de inmediato. Su descargo llegó varios días más tarde, acompañado por el diálogo privado con Gachoy. Según explicó, decidió hacer pública esa conversación para aclarar el motivo de su ausencia y responder a las versiones que circularon en redes sociales.

Angie Jibaja quiso evitar exposición de su hija

Gachoy también expuso cuál habría sido el motivo por el que Jibaja se fue antes del cumpleaños. En su mensaje, planteó que la decisión estuvo vinculada con la intención de resguardar a la adolescente de situaciones externas y de contenidos que habían aparecido en medios de comunicación.

“Todo el mundo va a entender que si viajaste antes fue para protegerla del momento que se estaba viviendo y de toda la basura que había salido en medios y tu fin era cuidarla”, señaló Gachoy.

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La uruguaya agregó que nadie tenía motivos para reclamarle a Jibaja por esa determinación. “Nadie tiene nada que reclamarte. Nadie es quien para juzgarte”, expresó.

El contenido compartido por Jibaja no precisó qué hechos o informaciones motivaron el viaje previo a la fiesta. La modelo tampoco detalló el destino ni la fecha en que se produjo su partida. La explicación se centró en que su prioridad era evitar que su hija quedara expuesta a un contexto que consideró perjudicial.

Angie Jibaja se mostró agradecida con Romina Gachoy por el cuidado de sus hijos.

La decisión ocurrió en una fecha significativa para la adolescente, que celebró sus 15 años acompañada por familiares y personas de su entorno cercano. Gachoy tuvo una participación visible en los preparativos y en las publicaciones posteriores a la reunión.

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Angie Jibaja habla todos los días con su hija

Además de rechazar la versión sobre una supuesta falta de invitación, Gachoy defendió los sentimientos de Jibaja hacia su hija. “Y menos que menos para poner en tela de juicio el amor que sentís por ella”, añadió en el mensaje que la modelo peruana decidió divulgar.

Jibaja cerró su publicación con una referencia a la relación que mantiene con la adolescente. La figura televisiva afirmó que ambas sostienen un contacto frecuente y que su vínculo continúa más allá de la distancia que existió durante el festejo.

“Hoy en día mi niña y yo nos comunicamos todos los días, y ella sabe de todo lo que compartimos y vivimos, de cada detalle y de todo el amor que siempre ha estado presente”, manifestó.

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Con ese mensaje, Angie Jibaja buscó responder a las dudas surgidas luego del cumpleaños y sostuvo que su ausencia no implicó un distanciamiento afectivo con su hija. La publicación también mostró el respaldo de Romina Gachoy, quien pidió que no se cuestionara el lugar de la modelo en la vida de la adolescente.

Romina Gachoy ha criado a los hijos de Jean Paul Santa María con Angie Jibaja. Infobae Perú / Captura: IG