Efemérides del 26 de septiembre en Perú: de la muerte de Torre Tagle a la Base Naval de San Lorenzo

Diversos elementos históricos, como un grabado de la Fortaleza del Real Felipe y un plano del Callao, evocan la independencia del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 26 de septiembre concentra hechos vinculados con la historia política, cultural y científica del Perú. La fecha recuerda la muerte de José Bernardo de Tagle, IV marqués de Torre Tagle y figura de la independencia, además de los nacimientos del escritor Carlos Germán Amézaga, el psiquiatra Honorio Delgado y la médica Laura Rodríguez Dulanto. También marca la inauguración de la Base Naval de San Lorenzo, en el Callao, en 1924.

Torre Tagle murió el 26 de septiembre de 1825, durante el sitio de la Fortaleza del Real Felipe. Su final ocurrió en un contexto de hambre, enfermedades y aislamiento dentro del recinto militar del Callao, último bastión de resistencia española en el territorio peruano. Las crónicas históricas señalan que contrajo escorbuto, una enfermedad asociada a la falta prolongada de vitamina C.

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Su trayectoria quedó atravesada por las tensiones de la guerra de independencia. Nacido en Lima el 21 de marzo de 1779, combinó su condición de noble criollo con una participación activa en la ruptura con España. Fue alcalde de Lima y tuvo un papel central en la proclamación de la independencia de Trujillo, el 29 de diciembre de 1820, un hecho que sumó al norte peruano al proceso emancipador.

Torre Tagle pasó de liderar la independencia a refugiarse en el Real Felipe

Tras la salida de José de San Martín del Perú, José Bernardo de Tagle asumió responsabilidades de gobierno y fue uno de los dirigentes que sostuvo el vínculo político con Simón Bolívar durante la fase final de la guerra. Sin embargo, su figura quedó cuestionada en 1824 por sus contactos con representantes realistas y por acusaciones de conspiración, en medio de la crisis institucional que precedió a la consolidación militar de la independencia.

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Marqués de Torre Tagle, quien fuera elegido luego de Riva Agüero. (Wikipedia)

Torre Tagle buscó refugio junto con su familia en la Fortaleza del Real Felipe, que permanecía bajo control de tropas leales a España. Allí afrontó el prolongado asedio de las fuerzas patriotas. El encierro redujo el acceso a alimentos y medicinas, mientras las enfermedades se propagaban entre militares y civiles. Su muerte ocurrió meses antes de la capitulación de la guarnición española, en enero de 1826.

Cancillería emite comunicado sobre el ataque de Irán contra Israel. (Foto: Andina)

Amézaga llevó la literatura y la política a los debates de su tiempo

La fecha también recuerda el nacimiento, en 1862, de Carlos Germán Amézaga y Llanos, poeta, dramaturgo, periodista, militar y político limeño. Amézaga participó en la defensa de Lima durante la guerra del Pacífico y luego desarrolló una actividad sostenida en publicaciones literarias y espacios culturales. Formó parte del Círculo Literario, creado en 1885, y del Ateneo de Lima, dos ámbitos que reunieron a autores e intelectuales de fines del siglo XIX.

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Carlos Germán Amézaga luchó en la Guerra del Pacífico, a lado del mariscal Andrés Avelino Cáceres. (Rincón de historia peruana)

Amézaga frecuentó las tertulias de Manuel González Prada y Clorinda Matto de Turner. Su producción incluyó poesía, teatro, zarzuelas, crítica literaria y colaboraciones periodísticas. Entre sus obras figuran La invasión, Cactus, El juez del crimen y Sofía Perowskaia. Sus textos abordaron asuntos vinculados con la guerra, la sociedad peruana, el mundo indígena y los conflictos políticos de su época.

El escritor se vinculó con la Unión Nacional, agrupación fundada por González Prada. Esa participación política marcó diferencias posteriores entre ambos, aunque compartieron espacios intelectuales y posiciones radicales durante parte de sus trayectorias. Amézaga también mantuvo correspondencia con autores extranjeros, entre ellos Miguel de Unamuno. Murió en Lima el 17 de diciembre de 1906, a los 44 años.

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Honorio Delgado introdujo debates sobre psicoanálisis y salud mental

Otro nacimiento asociado con el 26 de septiembre es el de Honorio Delgado Espinoza, ocurrido en Arequipa en 1892. Médico, psiquiatra, filósofo y educador, Delgado estudió ciencias naturales en la Universidad Nacional de San Agustín y medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su carrera estuvo ligada a la formación de especialistas y a la incorporación de nuevas corrientes en el estudio de la salud mental.

Delgado fue uno de los primeros difusores del psicoanálisis en el Perú y en América Latina. En 1918 fundó, junto con Hermilio Valdizán, la Revista de Psiquiatría y Disciplinas Conexas, publicación que abrió un espacio para el debate médico, psicológico y social. También mantuvo correspondencia con Sigmund Freud y publicó trabajos sobre psiquiatría, psicología, educación y filosofía.

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El médico y pensador Honorio Delgado, figura clave en la introducción del psicoanálisis y la docencia, nació en 1892 en Arequipa. (GEC)

Su pensamiento evolucionó con el paso de los años y tomó distancia de algunos planteamientos psicoanalíticos. Aun así, su trabajo contribuyó a instalar la discusión sobre la atención psiquiátrica, la higiene mental y la enseñanza universitaria. En 1948 ocupó el Ministerio de Educación Pública durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Murió en Lima en 1969, tras una extensa actividad académica.

Laura Rodríguez Dulanto abrió una ruta para las mujeres en la medicina

La trayectoria de Laura Rodríguez Dulanto ocupa otro lugar en la efeméride. Nacida en Supe el 18 de octubre de 1872, fue la primera mujer peruana que ingresó a la Facultad de Medicina de San Marcos. En 1900 obtuvo el título de médica cirujana, en una época en la que la educación superior y el ejercicio profesional estaban limitados para las mujeres por normas sociales e institucionales.

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Rodríguez Dulanto debió rendir exámenes ante un jurado especial para completar su educación secundaria, debido a la falta de colegios oficiales para mujeres que permitieran continuar estudios superiores. Su ingreso a San Marcos en 1892 representó una excepción en el sistema universitario peruano de entonces. Más tarde combinó el ejercicio de la medicina con la docencia y la investigación.

Imagen recuperada de Laura Esther Rodríguez Dulanto por el portal de la Universidad de San Marcos (UNMSM)

Su actividad profesional incluyó trabajos sobre salud pública, atención clínica y educación. Rodríguez Dulanto murió en Lima el 6 de julio de 1919, a los 46 años. Su caso quedó asociado con la incorporación gradual de mujeres a las profesiones médicas y con las demandas por una formación universitaria sin restricciones de género.

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El 26 de septiembre de 1924 también fue inaugurada la Base Naval de San Lorenzo, en el Callao. La instalación pasó a formar parte de la infraestructura de la Marina de Guerra del Perú y mantuvo funciones de vigilancia, formación y apoyo a las operaciones navales. Su ubicación la vinculó con la protección marítima de una zona estratégica para el acceso al principal puerto peruano.

Buques de la Marina de Guerra del Perú navegan en las aguas del océano Pacífico frente a la Base Naval de la isla de San Lorenzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La memoria de las islas y fortificaciones del Callao también tuvo presencia en la cultura popular. La película Alias “La Gringa”, dirigida por Alberto Durant, fue estrenada en 1991 y situó su historia en el penal de la isla El Frontón, no en la Base Naval de San Lorenzo. La obra narró la fuga y el retorno a prisión de un delincuente conocido como “La Gringa”, en un relato que combinó hechos inspirados en casos reales con la violencia política y penitenciaria de aquellos años.

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