Precios del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para el sábado 26 de septiembre de 2026

Dos estaciones de servicio situadas a ambos lados de una avenida en Lima exhiben tarifas distintas para el diésel y el gasohol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los conductores de Lima encontraron una diferencia de hasta S/ 3,80 por galón en el precio del diésel B5 S-50 UV entre estaciones de servicio, según los valores declarados en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) para el sábado 26 de septiembre.

La herramienta permite revisar los precios de gasohol, diésel, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) antes de acudir a un grifo. También muestra la ubicación de los establecimientos, la distancia aproximada desde el punto de consulta y la condición operativa informada por cada operador.

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¿Cuánto cuesta la gasolina?

Los montos publicados corresponden a las declaraciones de las estaciones de servicio, por lo que pueden modificarse durante el día. Antes de iniciar un recorrido, los usuarios deben comprobar que el establecimiento figure como operativo y que el combustible requerido esté disponible.

En la capital, el precio del gasohol regular se ubicó entre S/ 19,75 y S/ 22,29 por galón. El gasohol premium osciló entre S/ 20,79 y S/ 24,99, mientras que el diésel B5 S-50 UV se vendió desde S/ 23,19 hasta S/ 26,99 por galón en los puntos considerados en la consulta.

Una computadora portátil y un teléfono celular muestran la plataforma Facilito de Osinergmin para la consulta de precios de referencia de combustibles en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel registró una diferencia de S/ 3,80 por galón

La mayor distancia entre el precio mínimo y máximo correspondió al diésel B5 S-50 UV. La brecha llegó a S/ 3,80 por galón, de acuerdo con la información disponible en Facilito.

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El gasohol regular mostró una diferencia de S/ 2,54 por galón entre los valores extremos. En tanto, la brecha en el gasohol premium fue de S/ 4,20 por galón, al comparar el menor precio declarado con el monto más alto revisado.

Los precios de referencia para Lima fueron los siguientes:

Gasohol regular: entre S/ 19,75 y S/ 22,29 por galón.

Gasohol premium: entre S/ 20,79 y S/ 24,99 por galón.

Diésel B5 S-50 UV: entre S/ 23,19 y S/ 26,99 por galón.

Las diferencias pueden tener un efecto directo en el presupuesto destinado al vehículo. Un conductor que abastezca 12 galones de gasohol regular, por ejemplo, podría pagar más de S/ 30 adicionales si elige una estación con la tarifa más elevada frente a otra con el precio más bajo declarado.

Ese cálculo requiere considerar otros factores. Una estación con un precio menor puede encontrarse a varios kilómetros de distancia, en una ruta congestionada o fuera del recorrido habitual del conductor. El costo del desvío y el combustible consumido durante el trayecto pueden reducir el ahorro previsto.

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Una pantalla de surtidor en Perú indica los precios por unidad de GNV, GLP, gasohol y diésel con el respaldo del organismo Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villa El Salvador y Los Olivos concentraron algunos de los precios menores

La búsqueda por distritos permitió identificar tarifas inferiores a los promedios observados en otros sectores de la ciudad. Villa El Salvador figuró entre las zonas con menores precios para los dos tipos de gasohol.

En ese distrito, el gasohol regular apareció desde S/ 18,79 por galón y el gasohol premium desde S/ 20,09. En Los Olivos, el gasohol regular se ofreció desde S/ 19,09 por galón, según la información declarada por los establecimientos.

Un panel informativo de Osinergmin y Facilito detalla las tarifas del gasohol y el diésel en una estación de servicio urbana de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se registraron referencias menores en otros distritos de la capital:

San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 19,40 por galón.

San Miguel: gasohol premium desde S/ 20,99 por galón.

Comas: diésel desde S/ 22,79 por galón.

Carabayllo: diésel desde S/ 22,99 por galón.

Rímac: diésel desde S/ 23,99 por galón.

La tarifa más baja no implica que esa estación represente la alternativa más conveniente para todos los conductores. La plataforma de Osinergmin permite ordenar el resultado por precio, distancia y ubicación, una opción que facilita la comparación entre grifos cercanos al domicilio, al trabajo o a una ruta programada.

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La revisión cobra mayor importancia para quienes realizan viajes interprovinciales, trabajan con vehículos de carga o utilizan unidades con tanques de mayor capacidad. En esos casos, incluso una diferencia moderada por galón puede trasladarse a un gasto mayor al final de la semana o del mes.

Un tótem digital en una estación de servicio en Lima, Perú, muestra los precios de gasolina, GLP y GNV junto a los logos de Osinergmin y Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV y el GLP se comercializan con unidades distintas

La consulta de Facilito incluye productos que no se venden por galón. El GNV se comercializa en soles por metro cúbico, mientras que el GLP vehicular se vende en soles por galón.

Esa diferencia obliga a los usuarios a revisar la unidad de medida antes de comparar las tarifas. Los precios del GNV pueden variar entre estaciones de un mismo distrito, al igual que los del GLP, por lo que una búsqueda previa puede ayudar a planificar la carga.

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Los conductores que usan GNV deben verificar que la estación disponga de ese combustible antes de dirigirse al lugar. En el caso del GLP vehicular, resulta conveniente confirmar el precio declarado y la condición operativa del establecimiento, sobre todo en zonas con menos puntos de venta.

La plataforma reúne datos de establecimientos formales registrados. También permite ubicar grifos en distritos cercanos o a lo largo de una ruta, una función útil para viajes de larga distancia, recorridos por carreteras y desplazamientos hacia zonas donde el abastecimiento resulta menos frecuente.

Una estación de servicio en Lima, Perú, muestra precios elevados de combustible en sus surtidores digitales, con billetes peruanos y el logo de Osinergmin en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo revisar los precios antes de acudir a una estación

Para consultar las tarifas, el usuario debe ingresar a la web o aplicación de Facilito y elegir el área donde planea abastecerse. El sistema permite filtrar los resultados por departamento, provincia, distrito y tipo de combustible.

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El procedimiento incluye seleccionar el producto requerido, revisar las estaciones disponibles y ordenar la lista por distancia o precio. Antes de salir, conviene comprobar que el grifo aparezca como operativo y que el combustible figure como disponible.

Si el valor exhibido en el surtidor no coincide con el precio declarado en la plataforma, el usuario puede comunicar la diferencia a través de los canales de atención de Osinergmin.

Un conductor consulta los precios de combustibles en soles a través de la aplicación Facilito de Osinergmin en una estación de servicio moderna de Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasto mensual en combustible también depende del uso y mantenimiento del vehículo. Mantener la presión recomendada en los neumáticos, cumplir con el mantenimiento del motor y evitar aceleraciones o frenadas bruscas puede reducir el consumo. Planificar los recorridos, retirar peso innecesario y revisar el nivel de combustible antes de un viaje largo son otras medidas que permiten evitar gastos adicionales.

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