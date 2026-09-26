Perú

Callao: Sicarios acribillan a hombre con más de 20 disparos dentro de su camioneta

Jonathan Márquez Huamaní, de 42 años, murió durante su traslado al Hospital Daniel Alcides Carrión. La PNP halló 21 casquillos en la escena del crimen

Un hombre de 42 años fue brutalmente asesinado dentro de su vehículo en el Callao. Sicarios lo interceptaron y le dispararon más de 20 veces, acabando con su vida. Peritos de criminalística investigan la escena del crimen. - Exitosa
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Jonathan Márquez Huamaní, de 42 años, murió luego de que dos sicarios le dispararan más de 20 veces cuando permanecía dentro de su camioneta en la zona sur del Callao. El ataque ocurrió cerca de las 14:00 en la cuadra seis del jirón Guise, próximo a la Mar Brava, y abrió una investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con la información recogida en el lugar, Márquez Huamaní estaba estacionado en una Mazda CX-5 de placa CTU-377 cuando un automóvil se detuvo a corta distancia. Dos hombres descendieron, se ubicaron a ambos lados de la unidad y efectuaron disparos antes de escapar. El vehículo de la víctima quedó con impactos en las lunas, la carrocería y la parte delantera de la unidad, según reportes policiales.

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Personal de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonó el área y examinó la camioneta. Los peritos hallaron 21 casquillos de bala en ambas veredas y revisaron los puntos de ingreso de los proyectiles. La cantidad y la distribución de las evidencias llevaron a los investigadores a considerar que los atacantes ejecutaron el atentado desde lados opuestos del vehículo, según el reporte policial.

Vecinos escucharon las detonaciones y salieron de sus viviendas para auxiliar a Márquez Huamaní. Lo trasladaron de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, pero murió durante el recorrido por la gravedad de las heridas.

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“Los vecinos salieron y trataron de socorrer a este hombre que lamentablemente murió camino al hospital Daniel Alcides Carrión”, trascendió. La versión indica que los disparos alcanzaron el rostro de la víctima.

Sicarios acribillan a conductor en el Callao.
Sicarios acribillan a conductor en el Callao.

PNP revisará cámaras cercanas para identificar a los atacantes

Las primeras diligencias buscan establecer el móvil del crimen en el Callao, identificar a los ocupantes del automóvil usado en el ataque y determinar si Jonathan Márquez Huamaní había recibido amenazas.

Los agentes también intentan reconstruir el recorrido de fuga. La cuadra donde se produjo el homicidio no tendría cámaras de seguridad que registraran de forma directa la balacera, según la información recogida inicialmente en ese sector urbano.

“Las cámaras están en la otra cuadra y la intersección van a ser claves para poder dar con las personas quienes perpetraron este crimen”, dijo un reportero presente en la zona.

La PNP revisará los dispositivos ubicados en calles cercanas, negocios, viviendas e intersecciones. Los registros podrían mostrar la llegada del automóvil desde el que bajaron los atacantes o la dirección que siguieron tras el ataque contra la camioneta estacionada en el jirón Guise esa misma tarde.

El Ministerio Público y la Policía analizarán los casquillos, los impactos de bala y las imágenes de videovigilancia que obtengan fuera del perímetro inmediato. Esas actuaciones deberán permitir la identificación de los responsables y el esclarecimiento del móvil.

La muerte de Jonathan Márquez Huamaní se registró a plena luz del día, mientras residentes del sector observaban el despliegue de peritos y agentes en el jirón Guise después del ataque que alarmó a los vecinos.

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