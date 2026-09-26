Gol de Justin Ellis en Perú vs Estados Unidos tras error en defensa de Oliver Sonne en partido amistoso por fecha FIFA 2026

Jugada preparada de Estados Unidos que da frutos. Tras un centro desde un tiro libre, Justin Ellis se anticipa a la defensa peruana para desviar el balón y anotar el primer gol del encuentro amistoso | América TV

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Perú ha pasado demasiados apuros nada más iniciando el juego contra Estados Unidos. Después de una larga secuencia de posesión del dueño de casa, Justin Ellis —el héroe de los suyos— fue derribado por Wilder Cartagena, lo que dio pie a un tiro libre de mucha peligrosidad.

El encargado de cobrar el saque de falta fue el talento Gio Reyna, quien mandó el esférico hacia el corazón del área. Allí se elevó como el que más el joven atacante, de 19 años, para conectar de cabeza y romper la paridad en la ciudad de Orlando.

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Aquella conquista fue posible por un desajuste en la defensa zonal de Perú, en especial de Oliver Sonne, que jamás fue a atacar el balón ni mucho menos incomodar a un Justin Ellis luminoso que en su primer partido oficial con Estados Unidos brilló por encima del resto.

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