Gol de Malik Tillman en Perú vs Estados Unidos tras inexistente penal surgido en un forcejeo de Jesús Pretell fuera del área

La resistencia de Perú, sumada a sus intenciones en ataque, acabó de la manera más infame. Cuando se había plantado correctamente en el complemento frente a Estados Unidos, el conjunto encabezado por Mano Menezes se vio afectado por una mala decisión arbitral , que claramente condicionó el score.
A los 63′ minutos, Mathis Albert se empleó de lleno por el flanco izquierdo superando el resguardo de Jesús Pretell. A toda velocidad se asomó al área y a instantes de pisar ese sector, fue derribo por el seleccionado peruano en un claro forcejo.
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No es menos cierto que el recurso del volante de Liga de Quito fue desesperado, pero válido para evitar una arremetida directa a Pedro Gallese. Sin embargo, el árbitro Steffon Dewar tuvo una lectura tan distinta como polémica al sancionar la falta como penal.
La inesperada decisión del silbante jamaiquino tomó por sorpresa a toda la selección peruana, que de manera inmediata se le fue encima exigiendo que se retractase. La postura visitante tenía demasiado asidero, pero el juez de la contienda no dio marcha atrás e incluso amonestó a Marcos López y Yoshimar Yotún por sus airadas protestas.
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Terminado el tumulto en el área de Perú, apareció Malik Tillman para ubicarse delante del balón y lanzar el penal de la discordia con mucha categoría. Pedro Gallese por poco detiene el balón, pero la forma en cómo fue colocado en el lado más lejano del poste derecho hizo imposible cualquier bloqueo.
A partir de ahí, la selección peruana se desdibujó radicalmente, dando paso a una rotura total en cada una de las fases del campo. Aprovechando esas circunstancias, Estados Unidos se volvió una apisonadora y convirtió más goles en Orlando.
[HABRÁ AMPLIACIÓN...]
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