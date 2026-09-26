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Gol de Malik Tillman en Perú vs Estados Unidos tras inexistente penal surgido en un forcejeo de Jesús Pretell fuera del área

El árbitro Steffon Dewar quedó convencido que el hombre de LDU derribó a su oponente en la zona de castigo, cuando la acción claramente aconteció afuera. La ausencia del VAR impidió una corrección

En un tenso partido, Malik Tillman no falló desde los doce pasos y anotó el segundo gol para Estados Unidos frente a la selección de Perú. Revive la jugada y la celebración del equipo estadounidense.
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La resistencia de Perú, sumada a sus intenciones en ataque, acabó de la manera más infame. Cuando se había plantado correctamente en el complemento frente a Estados Unidos, el conjunto encabezado por Mano Menezes se vio afectado por una mala decisión arbitral , que claramente condicionó el score.

A los 63′ minutos, Mathis Albert se empleó de lleno por el flanco izquierdo superando el resguardo de Jesús Pretell. A toda velocidad se asomó al área y a instantes de pisar ese sector, fue derribo por el seleccionado peruano en un claro forcejo.

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No es menos cierto que el recurso del volante de Liga de Quito fue desesperado, pero válido para evitar una arremetida directa a Pedro Gallese. Sin embargo, el árbitro Steffon Dewar tuvo una lectura tan distinta como polémica al sancionar la falta como penal.

La inesperada decisión del silbante jamaiquino tomó por sorpresa a toda la selección peruana, que de manera inmediata se le fue encima exigiendo que se retractase. La postura visitante tenía demasiado asidero, pero el juez de la contienda no dio marcha atrás e incluso amonestó a Marcos López y Yoshimar Yotún por sus airadas protestas.

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Análisis detallado de la controversial decisión arbitral en el empate 1-1 entre USA y Perú. Las repeticiones muestran que el agarrón sobre el delantero estadounidense parece iniciar y terminar fuera del área. ¿Debió ser penal?

Terminado el tumulto en el área de Perú, apareció Malik Tillman para ubicarse delante del balón y lanzar el penal de la discordia con mucha categoría. Pedro Gallese por poco detiene el balón, pero la forma en cómo fue colocado en el lado más lejano del poste derecho hizo imposible cualquier bloqueo.

A partir de ahí, la selección peruana se desdibujó radicalmente, dando paso a una rotura total en cada una de las fases del campo. Aprovechando esas circunstancias, Estados Unidos se volvió una apisonadora y convirtió más goles en Orlando.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

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