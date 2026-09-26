ONPE concluye distribución de material electoral a todo el interior del país: así avanza el despliegue para el 4 de octubre

Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú descarga paquetes con material de sufragio desde un camión. (Foto: ONPE)

Guardar

La ONPE culminó este sábado 26 de setiembre el traslado del material electoral hacia las 94 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) del interior del país, como parte de los preparativos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La última oficina en recibir la carga fue la de Pomabamba, en Áncash.

Con esta etapa concluida, las ODPE deberán trasladar los implementos hacia los respectivos locales de votación, de acuerdo con los cronogramas establecidos para cada jurisdicción. Este segundo recorrido contará con el resguardo de la Policía Nacional del Perú y la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), según informó el organismo electoral.

PUBLICIDAD

El operativo comenzó el 18 de setiembre desde la sede de la Gerencia de Gestión Electoral (GGE), en Lurín. Mientras tanto, Lima Metropolitana y Callao tendrán un despliegue independiente, programado para iniciar el 2 de octubre con 250 unidades de transporte.

Personal de la ONPE descarga cajas con material de sufragio desde un camión hacia una oficina descentralizada en el interior de Perú. (Foto: ONPE)

ONPE culmina el traslado del material electoral hacia las 94 ODPE en todo el país

La distribución hacia las 94 ODPE se desarrolló durante ocho días y permitió trasladar los implementos necesarios para la instalación y funcionamiento de las mesas de sufragio en las diferentes regiones del país. La GGE confirmó que Pomabamba recibió la última carga electoral de esta etapa.

El proceso se inició el viernes 18 de setiembre bajo la supervisión del jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano. Desde la sede ubicada en Lurín salieron las unidades encargadas de transportar el material hacia las distintas oficinas descentralizadas.

PUBLICIDAD

La entidad implementó medidas de seguridad para seguir el recorrido de los vehículos. Cada unidad móvil contó con un comisionado de la ONPE y, desde su salida, se activó un sistema de monitoreo satelital que permitió realizar el seguimiento de los camiones durante su desplazamiento.

Ahora corresponde a las ODPE organizar el traslado hacia los locales de votación. Esta distribución se realizará según los cronogramas de cada oficina y contará con la participación de la Policía Nacional y la fiscalización del JNE.

Personal de la ONPE revisa las cajas de material electoral recibidas en la sede descentralizada de Pomabamba para los comicios de Perú. (Foto: ONPE)

Estos son los materiales que recibirán los locales de votación

Entre los principales implementos trasladados figuran las cédulas de sufragio, actas electorales, relación y lista de electores, lapiceros, cintas adhesivas y tampones para huella dactilar. También forman parte de la carga los materiales destinados a facilitar el trabajo de los miembros de mesa.

PUBLICIDAD

El envío incluye manuales de instrucciones, sobres plásticos para remitir las actas, láminas de protección de resultados y sobres destinados a eventuales impugnaciones. A ello se suman las cabinas de votación y ánforas que serán utilizadas durante la jornada electoral.

La ONPE también contempló material electoral de contingencia para atender eventuales requerimientos durante los comicios. Las cédulas de contingencia se distribuyen en paquetes de 50 unidades a los centros de acopio de los locales de votación.

FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador electoral peruano distribuye material a los colegios electorales antes de las elecciones, en Lima, Perú, 11 de abril 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

La cantidad de centros de acopio puede variar de acuerdo con el número de mesas de sufragio asignadas a cada local. Con el traslado culminado hacia las ODPE, el organismo electoral informó que las mesas del interior del país ya cuentan con los implementos necesarios para el desarrollo de las elecciones.

PUBLICIDAD

Lima y Callao iniciarán su propio despliegue el 2 de octubre

El traslado hacia los 2.115 locales de votación de Lima Metropolitana y Callao comenzará el viernes 2 de octubre a las 22:00 horas. Para esta operación se utilizarán 250 unidades de transporte que partirán desde la plataforma “Lurín Live”, ubicada a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur.

La ONPE también previó cuatro unidades de contingencia para responder ante eventuales incidencias durante el recorrido. En ambas jurisdicciones se activará el monitoreo satelital desde la salida de cada vehículo.

Varias personas aguardan su turno para depositar la cédula de sufragio en las ánforas de la ONPE dentro de un aula escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se distribuirán aproximadamente 6.000 plantillas Braille para facilitar el voto de las personas con discapacidad visual. La jornada de las Elecciones Regionales y Municipales está programada para el domingo 4 de octubre.

PUBLICIDAD

Así serán las cédulas que recibirán los electores el 4 de octubre

Entre los materiales que llegarán a los locales de votación se encuentran las cédulas de sufragio, que tendrán cuatro modelos diferentes de acuerdo con la jurisdicción. La ONPE precisó que estos documentos no incluirán fotografías de los candidatos, sino el nombre y el símbolo de cada organización política.

En Lima Metropolitana, los ciudadanos de 43 distritos recibirán una cédula con dos columnas: una para elegir al alcalde distrital y otra para el alcalde provincial. En el Cercado de Lima, el documento tendrá una sola columna destinada a la elección del alcalde metropolitano.

Un reporte periodístico expone los modelos de cédulas de votación presentados por la ONPE para las elecciones regionales y municipales en el Perú. Durante la emisión, un representante de la entidad electoral explica las variantes en las cartillas según la ubicación geográfica del elector. Además, se brinda información sobre el desarrollo de la jornada en los centros de votación y las multas aplicables para miembros de mesa y electores ausentes.

En las capitales de provincia del resto del país se utilizará una cédula con tres columnas para elegir gobernador regional, consejeros regionales y alcalde provincial. En los distritos del interior, el documento tendrá cuatro columnas, correspondientes a los cargos regionales, provinciales y distritales.

PUBLICIDAD

La ONPE recordó que el voto será válido cuando el elector coloque una cruz o aspa dentro del recuadro del símbolo de la organización política escogida. La vocera Carla Cueva explicó a Canal N que, si uno de los trazos se extiende ligeramente fuera del espacio, el voto mantiene su validez siempre que la intersección de las líneas permanezca dentro del símbolo.

<br>