Perú

San Juan de Lurigancho: ladrón entra a iglesia evangélica y roba equipos valorizados en S/ 30 mil

El responsable forzó accesos, recorrió varios ambientes y retiró instrumentos musicales y equipos de sonido. La PNP recibió las grabaciones de seguridad para identificarlo

Ladrón roba S/30 mil en equipos de iglesia evangélica ubicada en SJL.
Ladrón roba S/30 mil en equipos de iglesia evangélica ubicada en SJL.
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Un delincuente ingresó durante la madrugada a la iglesia evangélica Emanuel, ubicada en San Juan de Lurigancho (SJL), y robó equipos de sonido e instrumentos musicales valorizados entre S/ 25 mil y S/ 30 mil, según los responsables del templo. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad y es investigado por la Policía Nacional del Perú (PNP).

El robo ocurrió el jueves 24 de septiembre en el cruce de las calles Nevado Pancani y Nevado Morococha, en la segunda etapa de Santa Elizabeth. Las imágenes muestran que el sujeto actuó solo y permaneció horas dentro del local. Los responsables del lugar revisaron las grabaciones después de advertir la ausencia de equipos usados en reuniones religiosas.

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Las grabaciones permiten observar al hombre con un gorro y una mochila que, según los encargados, contenía herramientas. Llegó al lugar en una bicicleta, forzó los candados de las puertas e introdujo el vehículo al interior. Luego, utilizó una linterna para recorrer los ambientes y seleccionar los bienes que retiraría del templo esa madrugada.

Primero ingresó al sector del púlpito y retiró equipos de sonido. Después bajó al depósito del sótano y entró al cuarto de sonido, de donde sacó amplificadores, consolas, guitarras eléctricas y otros instrumentos. Para sacar los objetos habría usado una puerta lateral cercana a las escaleras del sótano, cuyo candado también fue roto por intruso.

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Pastor detalló qué equipos fueron sustraídos del templo

El pastor José Córdoba detalló que el material sustraído pertenece a la comunidad religiosa y está destinado a las actividades del recinto.

“Se han llevado todos los instrumentos de la iglesia: amplificadores, consola, guitarras eléctricas. Tenemos cámaras de video, donde se puede ver a la persona que ha ingresado y todo lo que ha hecho para poder sustraer y llevarse las cosas. Ha forzado la puerta y con ello ha logrado ingresar”, refirió.

De acuerdo con Córdoba, el valor de los objetos retirados se ubica entre S/ 25 mil y S/ 30 mil. El pastor afirmó que es la primera vez que la iglesia enfrenta un hecho de este tipo.

“Es la primera vez que ocurre, nunca nos ha sucedido, es la primera vez que sucede en la iglesia”, manifestó en declaraciones sobre el ingreso al establecimiento de Santa Elizabeth.

Tras la denuncia, agentes y peritos de la Policía Nacional acudieron al local para realizar diligencias. Los especialistas recogieron huellas dactilares en superficies y elementos del establecimiento.

Las grabaciones del sistema de seguridad fueron entregadas a los investigadores para contribuir con la identificación del presunto responsable y establecer el recorrido que siguió dentro y fuera de la iglesia evangélica durante el robo.

Ladrón roba S/30 mil en equipos de iglesia evangélica ubicada en SJL.
Ladrón roba S/30 mil en equipos de iglesia evangélica ubicada en SJL.

Comisaría de Santa Elizabeth recibió las grabaciones del robo

El caso quedó a cargo de la comisaría de Santa Elizabeth, cuyos agentes buscan ubicar al hombre y determinar el paradero de los equipos e instrumentos. Los integrantes del templo expresaron preocupación porque desconocen si los bienes podrían haber sido vendidos.

La investigación por robo en San Juan de Lurigancho incorpora las imágenes que muestran el rostro del sospechoso durante desplazamientos dentro del local religioso.

Los responsables señalaron que la puerta lateral facilitó el retiro de los objetos por su cercanía con las escaleras que conducen al sótano.

Esa ruta permitió trasladar parte del material desde los ambientes interiores hacia el exterior. La Policía cuenta con las filmaciones entregadas por la iglesia y continúa con pesquisas para identificar al autor y recuperar los bienes denunciados por la comunidad.

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