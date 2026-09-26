Multas por cancelación del segundo concierto de Robbie Williams podrían ser de hasta 450 UIT: Indecopi inicia investigación preliminar

Los asistentes que no acepten la nueva fecha podrán solicitar la devolución total del dinero de sus entradas. Foto: Andina

Guardar

La cancelación del segundo concierto de Robbie Williams en Lima abrió una investigación preliminar de oficio por parte del Indecopi contra las empresas involucradas en la organización del espectáculo. La entidad busca esclarecer lo ocurrido y verificar si se cumplieron las obligaciones establecidas para la protección de los consumidores afectados por la suspensión de la presentación.

El organismo precisó además que los asistentes que no acepten las nuevas condiciones de la fecha reprogramada tienen derecho a solicitar la devolución total del dinero pagado por sus entradas. Según la Ley N.° 32415, el organizador deberá efectuar el reembolso en un plazo máximo de 15 días hábiles desde que el consumidor presente su solicitud.

PUBLICIDAD

Indecopi evalúa posibles infracciones

La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi Lima Norte inició las diligencias de manera preliminar y de oficio contra las empresas vinculadas con la realización del espectáculo. Como parte de este proceso, la institución también supervisará las medidas que adopten las compañías frente a los compradores afectados.

Si durante la investigación aparecen indicios de incumplimientos al Código de Protección y Defensa del Consumidor, Indecopi podría pasar a una etapa sancionadora. En ese escenario, las empresas podrían recibir multas de hasta 450 UIT, además de medidas correctivas destinadas a los consumidores, siempre que corresponda.

PUBLICIDAD

Esto debido a la cancelación de su segundo concierto en Lima - Crédito: Latina.

Compradores pueden solicitar el reembolso

La autoridad recordó que la reprogramación del concierto no elimina el derecho de quienes adquirieron entradas a decidir si aceptan las nuevas condiciones. Si el consumidor opta por no asistir en la nueva fecha, puede exigir que se le devuelva el monto total que pagó por su boleto.

Para concretar este procedimiento, el organizador tiene la obligación de comunicar oportunamente cómo se realizará la devolución del dinero y habilitar de inmediato los canales de atención necesarios. El plazo máximo establecido para efectuar el reembolso es de 15 días hábiles desde la presentación de la solicitud.

Segunda fecha fue suspendida en Lima

Robbie Williams tenía previsto ofrecer dos presentaciones en Arena 1 Park, en San Miguel, como parte de su Britpop LATAM Tour 2026. El primer concierto se realizó el miércoles 23 de septiembre, mientras que la segunda presentación estaba programada para el jueves 24.

PUBLICIDAD

La Municipalidad de San Miguel anunció la suspensión del segundo espectáculo y ordenó la clausura inmediata del recinto. De acuerdo con el pronunciamiento municipal, durante la inspección se identificaron deficiencias relacionadas con las vías de evacuación, además del desorden registrado tras la primera fecha y el cierre no autorizado de accesos peatonales.

Robbie Williams tenía programados dos shows en Arena 1 Park por su Britpop LATAM Tour 2026. El primero fue el 23 de septiembre y el segundo, el 24. Foto: Arena1

Productora anunció una nueva fecha

Después de la suspensión, ONE Entertainment comunicó que el segundo concierto será reprogramado. La empresa señaló que la nueva fecha será anunciada cuando concluyan las coordinaciones con el equipo del cantante británico, por lo que todavía no se ha precisado cuándo volverá a realizarse la presentación.

Ticketmaster, por su parte, informó que enviará información a los compradores mediante el correo electrónico utilizado durante la adquisición de las entradas. Hasta el momento, tampoco se han detallado las condiciones que tendrán los boletos adquiridos para el 24 de septiembre ni se ha confirmado un nuevo recinto para el espectáculo.

PUBLICIDAD

Robbie Williams prometió regresar

Tras la suspensión, el cantante británico se dirigió a los seguidores que permanecieron en los exteriores del Hotel Belmond, en Miraflores, antes de abandonar Lima. Durante su despedida, manifestó su intención de regresar al país y compensar a quienes no pudieron asistir a la segunda fecha.

“Voy a tratar de venir lo más pronto y compensárselo. Ayer fue una locura, pero estoy aquí para ustedes. Les prometo a ustedes que voy a regresar lo más pronto posible y voy a estar con ustedes, se los puedo jurar”, expresó Robbie Williams ante los fanáticos que acudieron al lugar.

La Municipalidad de San Miguel se ratifica en su decisión de clausurar el local Arena 1, lo que impide la realización del concierto de Robbie Williams. El gerente municipal explica que los promotores no garantizaron las condiciones de seguridad. | Canal N