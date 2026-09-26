Brasil prohíbe las apuestas deportivas: ¿qué recomiendan el Minsa y EsSalud sobre los juegos virtuales de pronósticos en Perú?

Las apuestas deportivas se han convertido en problema para varias familias - Minsa

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Brasil prohibió este 26 de septiembre las apuestas deportivas y los casinos en línea en todo su territorio. La decisión, anunciada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abre un debate regional sobre los riesgos de las plataformas digitales, su impacto en la economía familiar y las medidas de prevención ante la ludopatía.

El decreto brasileño entra en vigor con su publicación oficial, aunque deberá recibir la convalidación del Congreso en un plazo de 120 días. La medida también alcanza a la publicidad de las empresas del sector y surge luego de la expansión de las casas de apuestas digitales en el país.

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En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) han advertido en publicaciones recientes que las apuestas virtuales pueden derivar en una adicción conductual cuando se vuelven frecuentes, afectan las obligaciones diarias o generan problemas económicos y familiares.

Las apuestas virtuales dejan de ser recreativas cuando afectan la vida diaria

El Minsa publicó el 9 de julio recomendaciones ante el aumento del interés por las plataformas de pronósticos durante el Mundial de Fútbol 2026. La institución recordó que la ludopatía es una adicción conductual y alertó sobre la facilidad de acceso a estas aplicaciones desde los teléfonos celulares.

Apuestas deportivas - Minsa

Leandro Iván Lizárraga Ramos, jefe del Departamento de Psicología del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera, señaló que apostar de manera ocasional no implica necesariamente una adicción. El riesgo aparece cuando la conducta se vuelve repetitiva y empieza a interferir en el trabajo, los estudios, la convivencia familiar o la administración del dinero.

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Entre las señales de alerta, el ministerio incluyó dedicar gran parte del día a los juegos de pronóstico, pensar de forma constante en las apuestas y aumentar los montos o la frecuencia del juego. También advirtió sobre el uso de dinero destinado a gastos esenciales y la aparición de ansiedad, irritabilidad o malestar cuando la persona no puede apostar.

El Minsa recomendó que los partidos de fútbol se vivan como un espacio para compartir con familiares y amigos, sin que las apuestas ocupen el centro de la experiencia. Además, indicó que las personas que no logran dejar de jugar o sienten una necesidad creciente de hacerlo deben solicitar atención profesional.

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EsSalud alertó por el aumento de casos entre menores de edad

La advertencia también alcanza a niños y adolescentes. En una nota publicada el 25 de noviembre de 2025, EsSalud informó que registró 177 casos de ludopatía en sus redes asistenciales a nivel nacional desde enero de ese año hasta la fecha de la publicación. La cifra representó un aumento de 10% frente al mismo período de 2024.

Las apuestas deportivas online combinan emoción y riesgo en plataformas digitales que permiten jugar en tiempo real desde cualquier dispositivo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la población de cero a 17 años, los casos crecieron 18%, según la institución. EsSalud vinculó la situación con la exposición de menores a celulares, computadoras, videojuegos y aplicaciones que incorporan mecanismos de azar, como ruletas virtuales o cajas de recompensa.

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La psiquiatra Paula Vizcarra Flores explicó que el acceso permanente a un dispositivo puede facilitar las apuestas en cualquier momento. También alertó que los estímulos visuales y sonoros de las plataformas digitales pueden reforzar la conducta de juego.

Supervisión, diálogo y atención oportuna ante la ludopatía

EsSalud recomendó a madres, padres y cuidadores supervisar el uso de celulares, computadoras y videojuegos. También sugirió evitar que los menores participen en apuestas familiares, incluso en pronósticos deportivos, y promover actividades recreativas fuera de las pantallas.

La institución aconsejó prestar atención a pedidos reiterados de recargas, compras en línea o dinero para juegos digitales, así como a una preocupación excesiva por conseguir recompensas virtuales. Irritabilidad, dificultades de concentración, ansiedad, aislamiento y abandono de actividades habituales también pueden requerir una evaluación especializada.

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Mientras Brasil avanza hacia una prohibición total, las recomendaciones sanitarias en Perú se concentran en detectar señales tempranas, reducir la exposición de menores y buscar ayuda profesional antes de que el juego afecte la salud mental, los vínculos familiares o la economía del hogar.