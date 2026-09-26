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Partido amistoso de Perú vs Estados Unidos no será transmitido por Movistar TV APP: la plataforma de streaming que emitirá el encuentro

A través de un anuncio en la aplicación de la cableoperadora, se detalla que no lograron “un acuerdo con el canal” e indicaron a sus usuarios que sintonicen la señal por cable

Partido amistoso de Perú vs Estados Unidos no será transmitido por Movistar TV APP: la plataforma de streaming que emitirá el encuentro.
Partido amistoso de Perú vs Estados Unidos no será transmitido por Movistar TV APP: la plataforma de streaming que emitirá el encuentro. Crédito: La Bicolor.
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La transmisión digital del amistoso entre Perú y Estados Unidos tendrá cambios para los usuarios que planeaban seguir el partido mediante Movistar TV App. La plataforma informó que no emitirá el encuentro, programado para este sábado 26 de septiembre a las 15:30 horas de Perú en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida.

El aviso apareció en la aplicación de la cableoperadora antes del duelo correspondiente a la fecha FIFA. “Movistar TV App no podrá transmitir ‘Estados Unidos vs Perú’ por acuerdos con el canal”, señala el mensaje difundido a los usuarios. La empresa recomendó sintonizar la señal televisiva a través de su servicio de cable.

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La decisión altera una de las opciones que se habían mencionado para ver el compromiso desde dispositivos móviles, computadoras y televisores conectados. Movistar TV mantiene en su parrilla a América TV, canal que cuenta con la transmisión del partido en territorio peruano, aunque su aplicación no tendrá disponible la señal del encuentro.

La situación también alcanzó a DGO. La plataforma de DirecTV ofreció la previa del amistoso, pero interrumpió la emisión pocos minutos antes del inicio. Hasta ese momento, los usuarios pudieron seguir los informes desde Orlando y la antesala de la selección peruana, pero no el desarrollo del partido.

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Mensaje en pantalla con texto blanco sobre un fondo de miniatura de programas que comunica limitaciones para transmitir un partido de fútbol
Un comunicado de Movistar TV informa que el partido entre Estados Unidos y Perú no se emitirá en la aplicación por acuerdos sobre derechos de transmisión. (Movistar TV)

El encuentro enfrenta a la selección dirigida por Mano Menezes con el combinado estadounidense en una nueva jornada internacional. Perú busca aprovechar el amistoso como parte de su preparación, mientras que Estados Unidos utiliza el duelo para evaluar variantes antes de sus próximos compromisos.

Canal TV online para ver el Perú vs Estados Unidos por fecha FIFA

La opción digital confirmada para seguir el partido es Bicolor+ Premium, el canal de la Federación Peruana de Fútbol disponible dentro de TV 360 by Bitel. La plataforma incluye la señal para sus abonados y se presenta como una de las alternativas de pago para acceder a la transmisión desde Perú.

A esa posibilidad se suma América tvGO, que permite seguir la señal de América TV a través de su página web. El servicio ofrece el encuentro sin restricciones de acceso ni costo para los usuarios que ingresen a la transmisión en línea.

Con estas opciones, quienes no puedan acceder a Movistar TV App o DGO podrán recurrir a América TV por señal abierta, a la web de América tvGO o a Bicolor+ Premium mediante TV 360 by Bitel.

¿A qué hora juega el amistoso FIFA Perú vs Estados Unidos?

De acuerdo a la programación oficial, el partido entre Perú y Estados Unidos se jugará este desde las 15:30 horas (hora peruana). El duelo tendrá como escenario el Inter&Co Stadium de Orlando y está previsto para las 16:30 horas en horario del Este de Estados Unidos. Para los aficionados que seguirán el encuentro desde otros países de la región, estos son los horarios:

  • Perú: 15:30 horas
  • Estados Unidos (ET): 16:30 horas
  • Argentina: 17:30 horas
  • Brasil: 17:30 horas
  • Uruguay: 17:30 horas
  • Paraguay: 17:30 horas
  • México: 14:30 horas
  • España: 22:30 horas
Perú se medirá con Estados Unidos en Orlando por la fecha FIFA.
Perú se medirá con Estados Unidos en Orlando por la fecha FIFA.

Alineaciones confirmadas

  • Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún (capitán), Jhonny Vidales, Jairo Vélez, Piero Magallanes y Gianluca Lapadula.
  • Estados Unidos: Matt Freese; Tyler Adams (capitán), Auston Trusty, Gio Reyna, Cavan Sullivan, Yunus Musah, Peyton Miller, Alex Freeman, Malik Tillman, George Campbell y Justin Ellis.

¿Quiénes fueron convocados por Mano Menezes?

Mano Menezes convocó a 26 futbolistas para esta fecha FIFA. La nómina combina jugadores experimentados con jóvenes que buscan ganarse un espacio en el nuevo proceso.

  • Arqueros: Pedro Gallese, Diego Romero y Matías Córdova.
  • Defensas: César Inga, Erick Noriega, Alfonso Barco, Marco Huamán, Marcos López, Matías Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne y Renzo Garcés.
  • Volantes: André Carrillo, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Pretell, Oslimg Mora, Rodrigo Vilca, Yoshimar Yotún y Wilder Cartagena.
  • Delanteros: Adrián Ugarriza, Alex Valera, Bassco Soyer, Gianluca Lapadula, Jhonny Vidales y Piero Magallanes.

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