Revive el momento en que la selección de Estados Unidos marca su tercer gol en el partido contra Perú, poniendo el marcador 3 a 1 y desatando la celebración de los jugadores y la afición en el estadio.

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Estados Unidos se impone por 3-1 ante Perú en Florida. El equipo norteamericano marcó el 2-1 a través de un polémico cobro del colegiado jamaiquino Steffon Dewar. Minutos más tarde, el novel Julian Hall amplió la diferencia tras librarse del marcaje de Miguel Araujo y Oliver Sonne por el flanco derecho.

Estados Unidos venció 4-1 a Perú en el amistoso disputado en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, y uno de los momentos que inclinó el desarrollo fue el tanto de Julian Hall para el 3-1. El delantero de 18 años capitalizó un envío desde el sector derecho ante una defensa peruana que no logró despejar el balón dentro del área.

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La acción dejó expuestas las dificultades de la última línea de la selección peruana. Miguel Araujo y Oliver Sonne no consiguieron cerrar a tiempo la jugada, mientras Hall apareció por el segundo palo para definir y ampliar la distancia a los 71 minutos. El equipo de Mauricio Pochettino aprovechó los espacios que dejó el conjunto visitante en busca de una reacción.

El joven atacante atraviesa una temporada de crecimiento en el fútbol estadounidense. Su nombre completo es Julian Zakrzewski Hall, nació en Nueva York y cuenta con ascendencia polaca por parte de su madre. El futbolista pertenece a New York Red Bulls, no a New York City, y recibió su primera convocatoria a la selección absoluta de Estados Unidos en esta fecha FIFA.

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Gol de Julian Hall para ampliar la cuenta de Estados Unidos 3-1 sobre Perú en amistoso por fecha FIFA 2026. Crédito: Captura América TV GO.

Hall debutó como profesional a los 15 años y se consolidó como una de las alternativas ofensivas del club neoyorquino. Antes de este encuentro, acumulaba nueve goles y cinco asistencias en 25 apariciones en la Major League Soccer. Además, posee doble nacionalidad y todavía podía representar a Polonia antes de su estreno con la selección estadounidense.

El penal a favor de Estados Unidos cambió el partido

El segundo gol local también generó reclamos del plantel peruano. A los 63 minutos, Mathis Albert aceleró por la banda izquierda y superó la marca de Jesús Pretell. El volante peruano recurrió al forcejeo para evitar que el rival ingresara al área con libertad, aunque el árbitro jamaiquino Steffon Dewar interpretó que existió infracción y sancionó penal.

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La decisión provocó la protesta inmediata de los jugadores de Perú. Pretell consideró que Albert se dejó caer, mientras Yoshimar Yotún recibió una tarjeta amarilla por sus reclamos. No hubo revisión de videoarbitraje y Malik Tillman convirtió el 2-1 desde los 12 pasos a los 66 minutos.

En un tenso partido, Malik Tillman no falló desde los doce pasos y anotó el segundo gol para Estados Unidos frente a la selección de Perú. Revive la jugada y la celebración del equipo estadounidense.

El cuadro dirigido por Mano Menezes quedó obligado a adelantar sus líneas, una situación que Estados Unidos aprovechó con velocidad. Cinco minutos después del penal, Hall encontró el espacio suficiente para marcar el tercero y dejar a Perú con escaso margen de respuesta.

La goleada se completó en el minuto 90. Sebastian Berhalter sacó un remate desde fuera del área que superó a Pedro Gallese y selló el 4-1 definitivo en Florida.

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Perú solo logró una victoria con Mano Menezes

El resultado ante Estados Unidos representó la primera derrota por tres goles de diferencia en el proceso de Mano Menezes. En sus cinco primeros partidos al frente de Perú, el técnico brasileño registró una victoria, un empate y tres caídas.

La única celebración de esta etapa fue el triunfo por 2-1 frente a Haití. Perú también empató con Honduras y perdió ante Senegal y España, rival que se impuso por 3-1 antes de la gira por Norteamérica. El amistoso frente al seleccionado estadounidense acentuó las dificultades defensivas que el equipo mostró en varios tramos del partido.

La selección peruana continuará su preparación con amistosos ante México y Canadá, compromisos que servirán para evaluar variantes y ajustar el funcionamiento del plantel en la reconstrucción posterior a la eliminación rumbo al Mundial 2026.

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