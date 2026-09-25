Perú

Suheyn Cipriani se convierte en musa de Orquesta Candela y protagoniza el videoclip con Billy Yaipén

La modelo nacional participa en la historia audiovisual del tema interpretado por Billy Yaipén, presentado ante el público durante un concierto en Independencia

Suheyn Cipriani protagoniza el videoclip de “El último beso” de Orquesta Candela
Suheyn Cipriani protagoniza el videoclip de “El último beso” de Orquesta Candela
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Suheyn Cipriani incursiona en la cumbia como protagonista del videoclip de ‘El último beso’, la reciente producción de Orquesta Candela. La modelo nacional participó en las escenas centrales de la canción interpretada por Billy Yaipén, una nueva versión de un tema popularizado originalmente por el cantante argentino Leo Dan.

El estreno del videoclip se realizó durante un concierto de la agrupación en MegaPlaza de Independencia, donde se reunieron seguidores de la orquesta fundada por Víctor Yaipén Uypan. La presentación permitió mostrar por primera vez el trabajo audiovisual que acompaña al lanzamiento musical de la banda monsefuana.

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Suheyn Cipriani se suma a la cumbia con el nuevo video de Orquesta Candela
Suheyn Cipriani se suma a la cumbia con el nuevo video de Orquesta Candela

Cipriani suma este proyecto a sus actividades públicas en un momento en que también figura entre las candidatas que siguen en carrera por la corona de Miss Perú 2027. En esta ocasión, su participación se concentra en la interpretación de un personaje para una historia vinculada con el tema ‘El último beso’.

La modelo señaló que asumió el reto tras recibir la invitación de Orquesta Candela y destacó que el rodaje incluyó secuencias de mayor intensidad dramática. “Me siento agradecida por la convocatoria de la Orquesta Candela. Fue todo un reto ser la protagonista, porque hubo escenas fuertes”, expresó.

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La canción tiene la voz de Billy Yaipén

La nueva versión de ‘El último beso’ cuenta con la interpretación de Billy Yaipén, uno de los integrantes de Orquesta Candela. El cantante asumió la voz de una canción que forma parte del repertorio más conocido de Leo Dan y que ahora llega bajo el estilo musical de la agrupación peruana.

El videoclip pone a Cipriani en el centro de la historia visual. La producción combina la presentación de la orquesta con una narrativa protagonizada por la modelo, quien aparece como el personaje femenino principal de la canción.

Billy Yaipén explicó que la presencia de Cipriani respondió a una decisión tomada desde el inicio de la planificación del proyecto. Según manifestó, el equipo de la orquesta consideró que la modelo era la persona indicada para asumir el papel principal del video.

“Todo un honor para mí y la Orquesta Candela contar con Suheyn para nuestro videoclip. Desde un primer momento pensamos en ella y su trabajo fue impecable; logramos hacer una súper química”, afirmó el intérprete.

Billy Yaipén destacó el trabajo de la modelo en el clip difundido durante una presentación de la agrupación fundada por Víctor Yaipén Uypan
Billy Yaipén destacó el trabajo de la modelo en el clip difundido durante una presentación de la agrupación fundada por Víctor Yaipén Uypan

Suheyn Cipriani asume un nuevo reto frente a cámaras

La participación de Suheyn Cipriani en el videoclip llega luego de una etapa de exposición mediática por asuntos de su vida personal. Con este lanzamiento, la modelo aparece en un proyecto ligado a la música y a la actuación frente a cámaras.

Cipriani indicó que quedó satisfecha con el resultado del rodaje y manifestó su expectativa por la recepción del público. “Feliz por los resultados y sé que le va a encantar a la gente”, declaró tras la difusión del video.

La candidata al Miss Perú 2027 asumió el papel central de la producción musical basada en una canción popularizada por el argentino Leo Dan
La candidata al Miss Perú 2027 asumió el papel central de la producción musical basada en una canción popularizada por el argentino Leo Dan

La colaboración con Orquesta Candela no implica un lanzamiento musical propio de la modelo. Su función dentro del proyecto fue interpretar el personaje femenino del videoclip, mientras que Billy Yaipén encabezó la grabación de la canción.

Orquesta Candela mantiene una agenda de producciones y colaboraciones durante 2026. La banda, vinculada a la familia Yaipén, continúa con nuevos estrenos y presentaciones en distintas ciudades del país.

Víctor Yaipén Uypan fundó la agrupación, que con el tiempo consolidó un repertorio propio dentro de la cumbia peruana. Sus integrantes han desarrollado proyectos musicales y colaboraciones con otros artistas de distintos géneros.

En los últimos meses, Billy Yaipén participó en grabaciones junto a su primo Christian Yaipén, integrante de Grupo 5. También realizó colaboraciones con Mimy y Tony Succar, con Hermanos Yaipén y con la cantante salsera Daniela Darcourt.

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