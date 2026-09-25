Toñito nació con síndrome de Down y fue abandonado en un hospital: la enfermera que lo cuidó solicitó le otorgó un hogar

Una enfermera del Hospital San Juan de Lurigancho asume el cuidado del bebé Toñito, un menor con síndrome de Down que fue abandonado en el centro médico. (Minsa)

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Durante sus primeros meses de vida, los brazos de las enfermeras del Hospital San Juan de Lurigancho, en Lima, fueron el refugio de Toñito. El pequeño, que nació con síndrome de Down y fue abandonado al nacer, llegó al servicio de Neonatología sin una familia que pudiera acompañarlo. Allí encontró algo que no estaba escrito en ninguna historia clínica: personas que lo alimentaron, lo vistieron y estuvieron pendientes de él cada día.

Una de las trabajadoras describió a Toñito como un bebé “muy tierno, hábil y sociable”, que logró ganarse el cariño de quienes estuvieron cerca de él desde sus primeros días.

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Toñito nació el 12 de mayo y permaneció bajo protección y cuidado del personal del hospital. Con el paso de las semanas, su historia conmovió a las trabajadoras del área, especialmente a Rosario Lucen, técnica en enfermería de Neonatología, quien comenzó a construir un vínculo especial con el bebé.

Lo que empezó como parte de sus labores terminó convirtiéndose en un lazo que Rosario quiso llevar más allá del hospital. La trabajadora de salud decidió solicitar el acogimiento familiar de Toñito para poder cuidarlo y brindarle un hogar.

El personal de salud del Hospital San Juan de Lurigancho posa junto al bebé Toñito en una reunión con regalos y decoraciones. (Minsa)

La historia llegó a las redes sociales luego de que sus compañeras difundieran un video en el que se podía ver a Rosario emocionada ante la posibilidad de que el bebé tuviera que dejar el hospital. En ese momento, la trabajadora había expresado su preocupación porque su solicitud todavía no había sido aceptada.

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De las salas de Neonatología a una familia

La primera respuesta a su solicitud, sin embargo, no fue la esperada. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el pedido había sido observado debido a que Rosario figuraba como casada en su Documento Nacional de Identidad (DNI) y debía acreditar el consentimiento de su cónyuge.

El caso generó numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios pidieron que se evaluara la situación de Rosario y del bebé considerando el vínculo que ambos habían construido durante la permanencia de Toñito en el hospital.

“Ella quiere acogerlo como madre desde su nacimiento, como parte de su familia”, contó una de sus compañeras en redes sociales, al explicar que Rosario estaba dispuesta a asumir el cuidado del pequeño.

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El MIMP autorizó el acogimiento familiar de Toñito

La historia tuvo un nuevo capítulo y esta vez con una noticia esperada por quienes acompañaron al bebé desde su nacimiento.

Una enfermera sostiene y besa a Toñito, un bebé con síndrome de Down abandonado en un hospital de San Juan de Lurigancho, durante su bautizo. (Minsa)

El Hospital San Juan de Lurigancho informó que el MIMP dictó una medida de protección de acogimiento familiar a favor de Toñito, bajo responsabilidad de Rosario Lucen.

De esta manera, el bebé podrá permanecer bajo el cuidado de la trabajadora de salud mientras continúa el proceso de protección correspondiente.

El hospital destacó que, desde sus primeros días de vida, el personal de Neonatología estuvo pendiente de cada una de sus necesidades y acompañó al pequeño durante su permanencia en el establecimiento.

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“Cuidar también significa acompañar, proteger y brindar cariño”, señaló el Hospital San Juan de Lurigancho al comunicar la decisión.

La medida representa un nuevo comienzo para Toñito, quien llegó al mundo en medio del abandono y pasó sus primeros meses rodeado por las enfermeras que se encargaron de sus cuidados. Entre ellas, Rosario decidió que su vínculo con el pequeño no terminara al salir de Neonatología.