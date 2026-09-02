Usuarios critican nuevo trofeo de Ibai Llanos a Perú por ganar Mundial de Desayunos: “El único beneficiado es él”

Usuarios critican nuevo trofeo de Ibai Llanos a Perú por ganar Mundial de Desayunos

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Perú volverá a recibir un trofeo de Ibai Llanos, esta vez una réplica de la nueva estatuilla del Mundial de Comidas 2026, pero el anuncio no fue recibido con entusiasmo unánime.

Mientras el streamer español presentó el galardón de bronce, valorizado en 4.000 euros, como una respuesta a los reclamos por la “sartén dorada” que obtuvo el país tras ganar el Mundial de Desayunos, varios usuarios cuestionaron que el reconocimiento no tenga un impacto concreto para los peruanos.

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La nueva pieza incluye un globo terráqueo con gorro de chef, utensilios de cocina y alimentos, además de la inscripción ‘Mundial de Comidas 2026′. Ibai explicó que el diseño mostrado corresponde a un render y que el objeto físico tendrá un acabado distinto cuando esté terminado. “Este es el nuevo trofeo para el país campeón del mundial de comidas”, dijo al presentar el galardón en sus redes.

El punto que generó mayor repercusión en Perú fue el anuncio de que enviará una réplica al país por el triunfo anterior. “Y peruanos, os lo mandaré también a vosotros. Como campeones del Mundial de Desayunos, os enviaré este mismo trofeo. No sé a quién y no sé cómo, pero pensaremos algo”, afirmó. Sin embargo, la falta de precisiones sobre quién recibirá la estatuilla, cómo se entregará o qué institución la conservará abrió una nueva discusión en redes.

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Descubre el nuevo y espectacular trofeo para el país ganador del Mundial de Comidas. Ibai Llanos revela el diseño de bronce, valorado en 4.000€, y anuncia una sorpresa para Perú, los campeones del Mundial de Desayunos. Video: Instagram Ibai Llanos

El recuerdo de la sartén dorada y el reclamo que impulsó el cambio

La decisión de crear un trofeo más elaborado nació después de las críticas que recibió Ibai Llanos por el premio otorgado a Perú en el Mundial de Desayunos. El país se impuso en esa competencia virtual con el pan con chicharrón y obtuvo 12,8 millones de votos, pero el reconocimiento tangible fue una sartén dorada que no convenció a una parte importante de la audiencia peruana.

El propio streamer reconoció que el premio anterior fue improvisado. “El año pasado, como sabéis, no le dimos mucha importancia. No sabíamos qué hacer, lo improvisamos”, señaló. Luego de ese episodio, Ibai pidió sugerencias a sus seguidores y aseguró que el trofeo de la nueva edición tendría más trabajo, diseño y valor simbólico.

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“Este año nos habéis dicho que queréis un trofeo que sea muy guapo, que esté currado, que tenga cariño y la verdad es que creo que ha quedado algo espectacular”, agregó al mostrar la estatuilla. Para el creador español, la nueva pieza representa una mejora frente a la sartén; para parte de los usuarios peruanos, en cambio, el cambio de objeto no resuelve el cuestionamiento de fondo.

“Sigue siendo una copa vacía”: las críticas de usuarios al anuncio

Los comentarios negativos se enfocaron en la utilidad real del premio. “Sigue siendo una copa vacía, no significa nada”, escribió un usuario. Otro cuestionó que la iniciativa se limite a un reconocimiento simbólico: “Podría donar a programas sociales que brinden desayuno o almuerzo como los comedores populares, pero nada, todo es generar interacción gratis”.

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También aparecieron mensajes que cuestionan quién obtiene el mayor beneficio con la competencia digital. “El único beneficiado es él”, se lee en uno de los comentarios. Otros fueron más directos: “Queremos ayuda, no sonseras jajaja” y “Ojalá perdamos, la verdad de qué nos sirve un trofeo y él enriqueciéndose”.

Las reacciones no cuestionan únicamente el diseño de la estatuilla, sino el modelo que hay detrás del torneo: países movilizando millones de votos, recetas convertidas en tendencias y audiencias que compiten en redes, mientras el reconocimiento final queda reducido a un objeto sin destinatario definido. La crítica apunta a que la interacción, la visibilidad y el impacto comercial recaerían principalmente en el creador de contenido y su ecosistema digital.

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Usuarios peruanos cuestionaron el premio y señalaron que el reconocimiento sigue siendo “una copa vacía”. TikTok

Ibai evalúa visitar al país ganador y realizar una actividad especial

Ibai Llanos aseguró que todavía evalúa sumar algo más al trofeo. “Estoy pensando qué hacer. Aparte de haber mejorado el trofeo, estoy dándole vueltas porque me gustaría visitar el país ganador, aunque es verdad que ya he visitado muchos países de Latinoamérica”, comentó.

El streamer dijo que aún no define qué tipo de actividad realizaría en el territorio ganador. “Quiero hacer algo especial en el propio país, que todavía le estoy dando vueltas porque es difícil. Tengo varias opciones, pero quiero hacer la mejor”, señaló. Por ahora, esa posibilidad permanece como una intención y no como un anuncio concreto.

La falta de detalles vuelve a ser el centro del debate. El nuevo trofeo tiene un valor económico anunciado y un diseño más ambicioso, pero no se ha informado quién lo recibirá en Perú, qué institución será responsable de conservarlo ni si el eventual viaje de Ibai incluirá una actividad vinculada a la gastronomía, los productores o iniciativas sociales.

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Perú recibirá una réplica del nuevo trofeo del Mundial de Comidas de Ibai Llanos: la sartén dorada cambiará a estatuilla de 4000 euros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú sigue en carrera por el bicampeonato en el Mundial de Comidas

El anuncio se difundió mientras Perú continúa en competencia en el Mundial de Comidas. El ceviche avanzó a los cuartos de final después de superar a Honduras en octavos con 2,9 millones de votos, frente a 1,8 millones de las baleadas hondureñas. Ese resultado convirtió al plato peruano en el más votado de esa ronda, dentro de los 25 millones de votos registrados en las plataformas del certamen.

“Los peruanos avanzan de ronda, quieren el bicampeonato con casi 3 millones de votos”, dijo Ibai al confirmar la clasificación. Perú se enfrenta ahora a Guatemala, en una fase que vuelve a movilizar a usuarios, medios y creadores locales alrededor de la gastronomía nacional.

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La discusión, entonces, se mueve en dos planos. Por un lado, está el entusiasmo por la posibilidad de que el ceviche logre un nuevo título virtual. Por otro, permanece la pregunta que dejaron los comentarios: si Perú vuelve a ganar, ¿el nuevo trofeo será suficiente para representar a una audiencia que aportó millones de votos o volverá a ser visto como un premio simbólico que beneficia más al organizador que a los países participantes?

El creador de contenido Ibai Llanos presenta los platos que representan a Perú y Guatemala, el ceviche y el pepián, en el marco del torneo Mundial de Comidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)