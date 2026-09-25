‘Coquito, la película’ presentó su afiche oficial y confirmó su estreno para noviembre

La película de Cpquito se estrena en noviembre. Composición: Vivir Plenamente / Infobae Perú

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El libro que acompañó el aprendizaje de lectura y escritura de varias generaciones llegará a la pantalla grande. ‘Coquito, la película’ lanzó su afiche oficial y confirmó su estreno nacional para el próximo 26 de noviembre, con una historia inspirada en los primeros años de Everardo Zapata Santillana, creador del emblemático texto escolar peruano.

La producción está dirigida y producida por Eduardo Guillot. La cinta se adentra en la niñez y juventud del maestro arequipeño, así como en los hechos que despertaron su vocación por la enseñanza. El relato se centra en sus sueños, su perseverancia y su confianza en que la educación podía abrir oportunidades para las personas.

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Con el lanzamiento del póster, la película inició la cuenta regresiva hacia una de las producciones peruanas previstas para el último tramo de 2026. La historia busca acercar al público a la figura del educador que creó un libro presente en los primeros años escolares de millones de estudiantes.

‘Coquito, la película’ tendrá como eje la historia de Everardo Zapata Santillana, autor de una obra que se convirtió en un referente de la enseñanza inicial en Perú y que alcanzó circulación en distintos países de América Latina.

Luis José Ocampo encarna al creador de ‘Coquito’

El actor Luis José Ocampo interpreta a Everardo Zapata Santillana. Junto a él participa Elisa Costa, quien dará vida a Lucía, mientras que Lucas Mamani asumirá el papel de Coquito, personaje que remite al universo narrativo que rodea al célebre libro.

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El elenco también incluye a la primera actriz Liliana Alegría, quien interpreta a Ofelia, la abuela de Coquito. La producción reúne además a intérpretes arequipeños como Martha Rebaza, Roberto Palacios, Edgar Guido Calderón, Luciano Basurco y Aldo Jesús Barrientos.

La historia detrás de “Coquito” llegará al cine con una película filmada en Arequipa

La propuesta combina un relato inspirado en la vida de Zapata Santillana con personajes que acercan la historia a los lectores que crecieron con el material educativo. La película no se limita a mostrar la creación de un libro, sino que sitúa al público en el período que moldeó la vocación de su autor.

Lucas Mamani asumirá el rol de Coquito, un personaje vinculado a la memoria de quienes utilizaron el libro en sus primeras etapas de aprendizaje. El afiche difundido por la producción presenta a los protagonistas de esta adaptación cinematográfica y anticipa el tono familiar del proyecto.

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Arequipa y Punta de Bombón fueron escenarios de la filmación

La película se rodó en Arequipa y Punta de Bombón, lugares relacionados con la historia del maestro y con el contexto que la producción busca reconstruir. Ambas locaciones aportan los paisajes y ambientes necesarios para trasladar la narración a una etapa anterior de la vida de Everardo Zapata Santillana.

La elección de escenarios fuera de Lima responde a la intención de ubicar la historia en los territorios vinculados al protagonista. Arequipa fue el punto de partida de la trayectoria del educador, mientras que Punta de Bombón formó parte de los espacios seleccionados para dar forma visual al relato.

La filmación recorrió lugares asociados a la vida del maestro arequipeño, con el objetivo de recrear el tiempo en que nació la inquietud que lo llevaría a desarrollar uno de los materiales escolares más difundidos en el país.

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El rodaje incluyó a profesionales y actores locales, una decisión que incorpora a la producción talentos vinculados con la región donde transcurre parte de la historia. Guillot lidera el proyecto como director y productor, con una propuesta enfocada en el origen de una figura ligada a la educación peruana.

La película revela escenas de la infancia y vocación del maestro arequipeño, cuyo método revolucionó la enseñanza de la lectura en Perú y marcó a millones de estudiantes en Latinoamérica

De las aulas al cine

Durante décadas, ‘Coquito’ fue utilizado como una herramienta de apoyo para que niños aprendieran las primeras nociones de lectura y escritura. Sus páginas formaron parte de la experiencia escolar de distintas generaciones y con el tiempo el libro se convirtió en un elemento de la memoria colectiva peruana.

La influencia de la publicación se extendió a otros países de América Latina. Ese alcance convirtió al texto en una de las obras educativas más reconocidas vinculadas con la enseñanza básica en Perú.

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El libro ‘Coquito’ fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, según la información difundida por la producción. La película toma como punto de partida el recorrido de su autor para mostrar la historia que antecedió a la publicación que marcó a millones de lectores.

El estreno nacional está previsto para el 26 de noviembre. Antes de su llegada a las salas, la producción continuará con la difusión de materiales promocionales centrados en el elenco, los escenarios de rodaje y la historia de Everardo Zapata Santillana.

Everardo Zapata logró publicar la primera edición de 'Coquito' en Arequipa. Foto: Coquito