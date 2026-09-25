San Marcos ofrece funciones gratis de cine peruano este fin de semana: conoce los horarios y la cartelera

Universidad San Marcos sin seguridad a horas de elecciones generales 2026. Captura: Universidad san Marcos.

Guardar

El Centro Cultural de San Marcos ofrecerá funciones gratuitas de cine peruano contemporáneo durante este fin de semana como parte del ciclo “Cine peruano contemporáneo: nuevas miradas desde la ficción y el documental”. La propuesta reúne largometrajes, documentales y cortometrajes de realizadores nacionales.

La programación, organizada por la Dirección de Cine y Producción Audiovisual de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), incluye historias relacionadas con las relaciones humanas, la identidad, la música y distintas realidades del Perú actual. Algunas de las producciones fueron seleccionadas en el Festival de Cine de Trujillo.

PUBLICIDAD

Las funciones se realizarán este jueves 24 y sábado 26 de setiembre en el Auditorio del Centro Cultural de San Marcos. El ingreso es libre, aunque estará sujeto a la capacidad del recinto. La cartelera incluye Amor erizo, La disciplina del silencio, La danza de Los Mirlos y tres cortometrajes.

Estas son las producciones que se proyectarán en San Marcos

La primera producción de la cartelera es Amor erizo, ópera prima de Pablo J. Ruiz. La película sigue a Alicia, interpretada por Patricia Barreto, y Eduardo, a cargo de Óscar Meza, una pareja que, después de casarse y comprar una casa, adopta dos erizos mientras espera convertirse en padres. Con el paso del tiempo, ambos comienzan a cuestionarse la vida que construyeron.

PUBLICIDAD

Amor Erizo, la nueva película protagonizada por Patricia Barreto: fecha de estreno y más detalles

También se proyectará La disciplina del silencio, largometraje dirigido por Jorge Luis Chamorro. La historia presenta las experiencias personales de cuatro mujeres, interpretadas por Katerina D’Onofrio, Gisela Kundmüller, Lita Baluarte y Yamile Caparó. La producción incorpora en su banda sonora temas de representantes del rock peruano, entre ellos Electro-Z y Dolores Delirio.

El ciclo incluye además tres cortometrajes. En nosotras, de Rosa Campos, cuenta la historia de las hermanas Victoria y Susana, marcadas por un secreto familiar. Qué ciudad es ésta, de Farid Hoyos, aborda el reencuentro del realizador con un amigo de infancia que estuvo recluido en una prisión de Trujillo. Por su parte, Hazlo, de Pablo Correa, presenta a un joven cineasta que enfrenta un bloqueo creativo mientras intenta concretar su proyecto.

PUBLICIDAD

La programación cerrará con La danza de Los Mirlos, documental de Álvaro Luque que recorre la trayectoria de la agrupación musical a través de Jorge Rodríguez Grández, vocalista de Los Mirlos. La producción aborda la historia de la banda y su propuesta, marcada por las tradiciones y expresiones de la Amazonía peruana y la influencia de los sonidos psicodélicos de los años sesenta.

Los Mirlos es un grupo de cumbia peruana, procedente de Moyobamba, que surgió oficialmente en 1973.

Horarios y películas que se proyectarán en San Marcos

Las funciones del ciclo de cine peruano están distribuidas entre el jueves 24 y sábado 26 de setiembre:

Jueves 24 de setiembre, 6:30 p. m.

Amor erizo, de Pablo J. Ruiz. Perú, 2025, 80 minutos.

Sábado 26 de setiembre, 4:00 p. m.

La disciplina del silencio , de Jorge Luis Chamorro. Perú, 2025, 90 minutos.

En nosotras , de Rosa Campos. Perú, 2024, 6 minutos.

Qué ciudad es ésta , de Farid Hoyos. Perú, 2025, 8 minutos.

Hazlo, de Pablo Correa. Perú, 9 minutos.

Sábado 26 de setiembre, 6:00 p. m.

La danza de Los Mirlos, de Álvaro Luque. Perú, 2022, 84 minutos.

La propuesta reúne producciones estrenadas entre 2022 y 2025 y combina distintos formatos audiovisuales. Además de los largometrajes y el documental, el público podrá acceder a tres cortometrajes de realizadores peruanos.

PUBLICIDAD

¿Dónde serán las funciones gratuitas de cine peruano?

Todas las proyecciones se realizarán en el Auditorio del Centro Cultural de San Marcos, ubicado en la avenida Nicolás de Piérola 1222, en el jirón Azángaro, cuadra 8, en el Centro Histórico de Lima.

El acceso a las funciones será gratuito, pero la organización precisó que el ingreso estará sujeto a la capacidad del auditorio. Por ello, las personas interesadas deberán considerar esta condición al momento de acudir a las proyecciones.

El ciclo forma parte de las actividades impulsadas por la Dirección de Cine y Producción Audiovisual del Centro Cultural de San Marcos para contribuir con la difusión de la producción cinematográfica nacional y acercar al público a propuestas de realizadores peruanos de distintas generaciones.

PUBLICIDAD

De esta manera, durante dos jornadas, el público podrá acceder sin costo a una selección de películas peruanas, documentales y cortometrajes que exploran temas vinculados con la identidad, los vínculos personales, la creación artística y la música del país.