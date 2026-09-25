Denuncian a pastor evangélico por abuso sexual a siete mujeres en Ventanilla: citaba la Biblia para justificar los actos

Una valiente mujer rompe su silencio y denuncia a un pastor evangélico por graves abusos. Según su testimonio, el líder religioso manipulaba a sus seguidoras, exigiéndoles tener relaciones íntimas con él como parte de un supuesto ritual de 'purificación'. | ATV

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Cinco mujeres han denunciado por abuso sexual a un sujeto identificado como Adilson Yauri Canto, autodenominado pastor evangélico de la iglesia Visión Celestial, fundada por él mismo en el distrito de Ventanilla, en el Callao. De acuerdo con el abogado de las agraviadas, Max Castro, los hechos investigados se remontarían incluso a 2011 y una menor de edad figura entre las víctimas. El caso se encuentra actualmente en diligencias preliminares y, según la defensa, ninguna de las denunciantes cuenta todavía con medidas de protección.

La investigación está a cargo de la fiscal Betty Pacheco Montes, de la Fiscalía de Ventanilla. La denuncia fue presentada el 3 de febrero de este año y el Ministerio Público la declaró como un caso complejo, por lo que el plazo de investigación se extiende hasta el 3 de octubre.

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El abogado señaló que cinco mujeres ya brindaron sus declaraciones mediante cámara Gesell, aunque serían al menos siete víctimas. Sin embargo, sostuvo que, pese a que la defensa solicitó medidas de protección desde abril, estas todavía no habrían sido dictadas.

Denuncian que pastor usaba la palabra de Dios para abusar de víctimas

Los testimonios recogidos durante el reportaje del programa Ocurre Ahora de ATV describen un presunto mecanismo de acercamiento basado en la confianza religiosa. Una de las mujeres contó que Yauri Canto se presentaba como una persona que la comprendía, le ofrecía apoyo económico y afecto antes de plantearle lo que, según su denuncia, denominaba un proceso de “purificación”.

Cinco mujeres denuncian a un pastor por abuso sexual y tocamientos indebidos. (ATV)

La mujer afirmó que el pastor le decía que debía mantener relaciones sexuales con él siete veces para liberarse de aquello que consideraba una influencia satánica. Según su relato, Yauri Canto sostenía que era un “ungido de Dios” como y utilizaba pasajes bíblicos para justificar sus indicaciones.

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Otra denunciante aseguró que el acusado recurría específicamente al relato bíblico del profeta Oseas para convencerlas de que mantener relaciones sexuales con él formaba parte de una supuesta sanación espiritual.

Las mujeres también señalaron que el acusado les habría pedido perdonar lo ocurrido bajo el argumento de que Dios perdona los pecados. Para ellas, esta situación habría dificultado que denunciaran los hechos en su momento.

Una de las denunciantes contó que fue víctima cuando tenía 18 años, en 2017, y que no acudió inmediatamente a las autoridades porque, según afirmó, otras personas de la congregación defendían al pastor.

Hay denuncias policiales que datan de 2022

Durante el reportaje se mostraron copias de denuncias policiales correspondientes a agosto de 2022 y febrero de 2023. La defensa sostiene que los hechos investigados son todavía anteriores y que existen testimonios sobre situaciones ocurridas desde 2011.

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El abogado Max Castro explicó que recién este año tomó contacto con una de las testigos y, a partir de esa información, se presentó la denuncia ante el Ministerio Público que dio origen a la actual carpeta fiscal.

- crédito Procuraduría General de la Nación

Castro cuestionó que, pese al tiempo transcurrido desde la presentación de la denuncia, las agraviadas continúen sin medidas de protección. Explicó que estas deben ser solicitadas por el Ministerio Público ante el órgano judicial correspondiente cuando existe un riesgo para las denunciantes.

La defensa sostiene que esta solicitud fue planteada en abril, pero que hasta septiembre no se habría concretado.

Fue expulsado de una iglesia y abrió otra en Ventanilla

Mientras la investigación continúa, Yauri Canto fue captado dentro del local donde funciona la congregación. En las imágenes difundidas se le observa tocando el teclado durante una reunión religiosa a la que asistieron varios fieles.

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El reportaje también mostró que algunas de las denunciantes acudieron al exterior del templo y confrontaron la situación mientras otras personas permanecían dentro de la congregación.

Según el relato de las denunciantes, el pastor habría sido expulsado anteriormente de una organización religiosa de mayor alcance después de que uno de sus integrantes lo acusara de mantener una relación con su esposa. Tras su salida, Yauri Canto habría fundado una nueva denominación religiosa.

Las denunciantes también lo acusan de utilizar referencias bíblicas para justificar conductas inapropiadas en el ámbito cristiano. Entre ellas mencionaron el consumo de bebidas alcohólicas, que una de las mujeres vinculó con el relato de Noé.

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En sus redes sociales, Yauri Canto difundía mensajes religiosos y referencias a la Biblia. En los videos mostrados durante el reportaje se le escucha pronunciar mensajes de bendición y aludir al poder de la palabra de Dios.

Esposa del pastor rechaza las acusaciones

La esposa de Yauri Canto fue consultada por el equipo periodístico y aseguró conocer tanto al pastor como a las personas que lo denuncian. Sin embargo, sostuvo que las acusaciones carecerían de fundamento.

“Yo conozco a la persona”, respondió cuando fue consultada sobre las denuncias. También indicó que no podía explicar cuál sería el motivo por el que las mujeres habrían denunciado a su esposo.

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Consultada sobre su posición como mujer frente a las acusaciones, respondió que su opinión no era relevante en ese momento.

Hasta el momento, la investigación fiscal continúa en etapa preliminar. De acuerdo con la información proporcionada por el abogado de las denunciantes, antes del 3 de octubre el Ministerio Público deberá determinar si corresponde formalizar la investigación o disponer su archivo.