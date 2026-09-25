Turista mexicano muere en Machu Picchu mientras se tomaba fotos: Mincul explicó causas del deceso

Fotografía de archivo en la que se captó a un grupo de turistas en la ciudadela de Machu Picchu, en Cuzco (Perú). EFE/Paco Chuquiure

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El Ministerio de Cultura (Mincul) informó sobre el lamentable fallecimiento de Álvaro Sánchez Pérez, un visitante mexicano de 66 años, ocurrido este viernes 25 de septiembre en Machu Picchu, ciudadela inca ubicada en las alturas de las montañas de los Andes en Perú, sobre el valle del río Urubamba, Cusco.

El hombre sufrió una descompensación mientras se tomaba fotografías en una plataforma de la Ruta 02, en el sector Andenes, parte alta del recinto.

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La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco indicó en un comunicado que el hecho ocurrió aproximadamente a las 09:25 de la mañana.

“Ante esta situación, el personal del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu brindó asistencia inmediata al visitante y comunicó el hecho al personal de salud de la clínica ubicada en el ingreso a la ciudad inka, así como a la Policía Nacional del Perú (PNP)”, señaló la entidad.

La evaluación médica confirmó que no tenía signos vitales

“Luego de la evaluación correspondiente, se constató que el visitante no presentaba signos de vida”, informó el Ministerio de Cultura, a través de su oficina en Cusco. La comunicación precisó que la clínica se encuentra en el ingreso al sitio arqueológico.

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El caso fue comunicado al Ministerio Público “para los procedimientos de ley”. No se difundieron detalles sobre las causas de la descompensación ni sobre las diligencias posteriores a la intervención de las autoridades.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco expresó “sus más sentidas condolencias a los familiares y allegados del visitante”.