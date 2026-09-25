Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 25 de septiembre de 2026

El reporte oficial ubicó el epicentro en el mar, cerca del litoral de Huaura, y confirmó una magnitud de 4,4 durante la noche del miércoles 24 de septiembre

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Un sismo de magnitud 4,4 se registró a las 23:26 del 24 de septiembre frente a la costa de la región Lima, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento tuvo como referencia un punto ubicado a 48 kilómetros al suroeste de Huacho, en la provincia de Huaura, y fue percibido con intensidad III en esa ciudad.

El evento ocurrió a una profundidad de 46 kilómetros. Las coordenadas difundidas por el IGP fueron 11,47 grados de latitud sur y 77,85 grados de longitud oeste, en un sector marítimo próximo al litoral de Lima.

Hasta la última actualización disponible, las autoridades no informaron daños materiales ni personas afectadas por el sismo. Tampoco se emitió una alerta de tsunami para la costa peruana.

Vista satelital del territorio peruano con varios puntos rojos en la costa central, el logotipo del Instituto Geofísico del Perú y una fecha.
Un mapa satelital del Instituto Geofísico del Perú señala con puntos rojos la zona costera de Lima el 25 de septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:04 hsHoy

El epicentro se ubicó frente a la costa de Huaura

El Instituto Geofísico del Perú informó que el sismo tuvo como referencia un punto situado a 48 kilómetros al suroeste de Huacho, en la provincia de Huaura, región Lima. Sus coordenadas fueron 11,47 grados de latitud sur y 77,85 grados de longitud oeste.

De acuerdo con el reporte oficial, el temblor fue percibido con intensidad III en Huacho. Las autoridades no informaron daños materiales ni personas afectadas tras el movimiento.

Sismógrafo con pantalla y rodillo de papel junto a hojas impresas con un logotipo circular y un mapa costero con puntos rojos.
Un sismógrafo y un mapa con epicentros registran la actividad telúrica en la costa del departamento de Lima junto a informes del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:40 hsHoy

El movimiento tuvo una magnitud de 4,4 y se percibió en Huacho

El reporte oficial precisó que el temblor ocurrió a las 23:26:28 del miércoles 24 de septiembre. La magnitud fue de 4,4, una cifra distinta de versiones iniciales que mencionaron un movimiento de 4,6 grados.

El epicentro se localizó frente a la costa de Huaura, a 48 kilómetros al suroeste de Huacho. El IGP indicó que la intensidad alcanzó el nivel III en la escala de percepción local, por lo que el evento pudo ser sentido de forma leve por parte de la población de la zona.

Los sismos de esta intensidad pueden causar la vibración de puertas, ventanas, objetos ligeros o muebles, aunque sus efectos dependen de factores como la profundidad, la distancia al epicentro y las condiciones del suelo.

Infografía sobre sismos con un mapa de Perú, un teléfono móvil con sismograma e íconos explicativos de magnitud, epicentro e intensidad.
Una infografía del Instituto Geofísico del Perú detalla los cuatro parámetros fundamentales para entender un reporte de sismo: magnitud, profundidad, epicentro e intensidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:27 hsHoy

Datos del último reporte sísmico:

  • Fecha y hora local: 24 de septiembre de 2026, 23:26:28
  • Magnitud: 4,4
  • Profundidad: 46 kilómetros
  • Referencia: 48 kilómetros al suroeste de Huacho, Huaura, Lima
  • Intensidad: III en Huacho
  • Coordenadas: 11,47 grados de latitud sur y 77,85 grados de longitud oeste
  • Daños o víctimas: no se informaron hasta la última actualización disponible

El Instituto Geofísico del Perú publica reportes sobre los movimientos registrados en el territorio nacional y en áreas cercanas del océano Pacífico. La información permite conocer la ubicación, la magnitud, la profundidad y el nivel de percepción de cada evento.

Cinco personas vistas de espaldas caminan dentro de una vivienda hacia un muro con una señal verde de zona segura.
Una familia peruana se desplaza hacia la zona segura de su hogar durante la práctica de un simulacro de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:05 hsHoy

Perú registra sismos frecuentes por la interacción de dos placas tectónicas

La actividad sísmica en Perú responde a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja de alta actividad geológica que concentra terremotos y volcanes en las costas americanas y asiáticas del océano Pacífico.

En el caso peruano, los movimientos se relacionan con la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. La primera se desplaza por debajo de la segunda, un proceso que genera liberación de energía y explica la ocurrencia de sismos de distinta magnitud en la costa, la sierra y otras zonas del país.

Mapa de relieve de América y océanos adyacentes, con líneas rojas y flechas que señalan las placas del Pacífico, Cocos, Caribe, Nazca, Sudamericana y Scotia.
Un mapa de relieve muestra las principales placas tectónicas de América, sus límites demarcados con líneas rojas y las direcciones de su movimiento con flechas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia de estos eventos obliga a las familias a mantener un plan de emergencia actualizado. La prevención incluye reconocer los espacios de menor riesgo dentro de la vivienda, revisar las rutas de evacuación y establecer un punto de encuentro fuera del inmueble.

Corte transversal que muestra una placa oceánica bajo una continental, círculos rojos de ondas sísmicas, un barco y volcanes en la superficie
El desplazamiento de la placa de Nazca bajo la Sudamericana acumula energía sísmica y genera actividad volcánica en el litoral peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También resulta necesario identificar posibles peligros dentro de casa. Los muebles altos, estantes, espejos, lámparas, televisores y objetos pesados instalados en altura pueden caer durante un movimiento. Por ese motivo, conviene fijarlos a paredes resistentes o retirarlos de zonas de paso.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda que cada familia adapte su planificación a las necesidades de sus integrantes. Los hogares con bebés, adultos mayores, personas con discapacidad, embarazadas o pacientes que requieren medicación permanente deben incluir medidas específicas para cada caso.

05:53 hsHoy

La mochila de emergencia debe cubrir las primeras 24 horas

Una mochila de emergencia permite afrontar las primeras horas posteriores a un sismo u otro desastre. Debe permanecer en un lugar de fácil acceso y contener insumos para enfrentar posibles cortes de agua, electricidad, telefonía, transporte o abastecimiento.

El contenido debe revisarse de forma periódica. Los alimentos, las medicinas y las pilas tienen fecha de vencimiento o pueden perder utilidad con el paso del tiempo. También es importante actualizar los teléfonos de contacto y guardar copias de documentos personales en una bolsa impermeable.

Mochila roja abierta con agua embotellada, latas, botiquín, radio, linterna, ropa doblada, dinero y cuadernos sobre un suelo de madera.
Una mochila de emergencia abierta reúne suministros básicos como agua, latas de comida, botiquín, linterna y radio para la preparación familiar ante desastres. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:40 hsHoy

Elementos recomendados para la mochila de emergencia:

  • Agua potable y alimentos no perecibles.
  • Linterna, radio portátil, pilas y cargador externo.
  • Botiquín de primeros auxilios con gasas, vendas y antiséptico.
  • Medicamentos personales, recetas y elementos de apoyo médico.
  • Documentos de identidad, llaves y dinero en efectivo de baja denominación.
  • Abrigo, manta, mascarillas y productos de higiene.
  • Pañales, fórmula, biberones y ropa de recambio si hay bebés.
  • Alimentos, recipientes y otros artículos para mascotas.
  • Lista impresa con teléfonos de familiares y servicios de emergencia.

La preparación debe incluir una caja de reserva para el hogar con artículos adicionales. Esa provisión puede incorporar bidones de agua, alimentos para varios días, herramientas, mantas, artículos de limpieza y productos que no entren en una mochila portátil.

Mochila roja abierta sobre una mesa de madera con agua, radio, linterna, botiquín, mascarillas, alimentos, manta y documentos.
Una mochila de emergencia abierta sobre una mesa reúne los elementos esenciales de sobrevivencia recomendados para afrontar sismos o desastres en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:12 hsHoy

Durante un temblor se debe evitar ventanas, ascensores y objetos que puedan caer

Cuando empieza un sismo, la prioridad es reducir la exposición a golpes, desprendimientos y caídas de objetos. Las autoridades aconsejan conservar la calma, no correr y no empujar a otras personas, ya que esas reacciones pueden provocar accidentes durante una evacuación.

Dentro de una vivienda, oficina, escuela o comercio, las personas deben alejarse de ventanas, espejos, estantes, repisas, lámparas y artefactos eléctricos. Si la salida presenta riesgos durante el movimiento, corresponde ubicarse en una zona segura que haya sido identificada de forma previa, cerca de elementos estructurales resistentes.

Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA

No se deben utilizar ascensores. Una vez que finalice el movimiento, la evacuación debe realizarse por las escaleras, siempre que no presenten daños visibles, humo, desprendimientos o cables expuestos.

En un simulacro sísmico, personas se cubren bajo una mesa mientras un brigadista de INDECI con chaleco naranja señala una ruta de evacuación.
Un brigadista de INDECI dirige a personas (incluyendo niños) a tomar resguardo bajo una mesa durante un simulacro sísmico, practicando protocolos de evacuación y seguridad en un entorno de oficina o aula en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes se encuentren en la vía pública deben mantenerse lejos de fachadas, postes, letreros, puentes, cables eléctricos y estructuras que puedan colapsar. Los conductores deben disminuir la velocidad y detenerse en un espacio seguro, sin bloquear vías de evacuación ni estacionar debajo de pasos elevados.

En sectores próximos al litoral, un sismo fuerte o prolongado puede requerir una evacuación preventiva por riesgo de tsunami. La población debe seguir las rutas señalizadas y las indicaciones oficiales de las autoridades locales.

05:01 hsHoy

Tras el sismo, la evaluación de daños y la información oficial son prioritarias

Después de un movimiento, se debe comprobar si hay personas heridas y aplicar primeros auxilios cuando sea necesario. Si una vivienda presenta daños en columnas, techos, muros, escaleras, instalaciones eléctricas o conexiones de gas, sus ocupantes no deben ingresar hasta contar con una evaluación técnica.

Ante olor a gas, chispas o cables expuestos, corresponde cerrar las llaves de paso solo si la acción no implica un riesgo. No se deben encender fósforos, encendedores ni interruptores eléctricos si existe sospecha de una fuga.

Fotografía tomada de la cuenta en X @indeciperu del Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (Indeci) en la que se observa al jefe del Indeci, Luis Enrique Vásquez (i), monitoreando lo ocurrido por el terremoto de magnitud 7,2 en la región andina de Ayacucho,en el sur de Perú. EFE/ @indeciperu
Fotografía tomada de la cuenta en X @indeciperu del Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (Indeci) en la que se observa al jefe del Indeci, Luis Enrique Vásquez (i), monitoreando lo ocurrido por el terremoto de magnitud 7,2 en la región andina de Ayacucho,en el sur de Perú. EFE/ @indeciperu

Tras un temblor, las redes de comunicación pueden saturarse. Por ese motivo, se recomienda priorizar los mensajes de texto o los servicios de internet para contactar a familiares y evitar llamadas que congestionen las líneas.

  • 119: permite dejar y escuchar mensajes de voz durante una emergencia.
  • 116: Bomberos Voluntarios.
  • 105: Policía Nacional del Perú.

La población debe atender los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y las autoridades locales. Las réplicas pueden ocurrir después de un sismo y suponer un riesgo adicional en construcciones que hayan sufrido daños.

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