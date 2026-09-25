Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 25 de septiembre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Un sismo de magnitud 4,4 se registró a las 23:26 del 24 de septiembre frente a la costa de la región Lima, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento tuvo como referencia un punto ubicado a 48 kilómetros al suroeste de Huacho, en la provincia de Huaura, y fue percibido con intensidad III en esa ciudad.

El evento ocurrió a una profundidad de 46 kilómetros. Las coordenadas difundidas por el IGP fueron 11,47 grados de latitud sur y 77,85 grados de longitud oeste, en un sector marítimo próximo al litoral de Lima.

Hasta la última actualización disponible, las autoridades no informaron daños materiales ni personas afectadas por el sismo. Tampoco se emitió una alerta de tsunami para la costa peruana.